吃到飽控久等了！台北福華彩虹座吃到飽新菜單來了，為了搶攻吃到飽控的必吃清單，台北福華吃到飽推出「海鮮交響曲」超過超過20種頂級海鮮，打造50道獨家創意海鮮料理。並同步推出「資深優惠價」、「兩人同行打折優惠」及「消費滿1,000元送200元珍珠坊餐飲抵用券」三大優惠，就是要讓吃到飽控多個理由約吃到飽。



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▲台北福華吃到飽推出「海鮮交響曲」超過超過20種頂級海鮮，打造50道獨家創意海鮮料理 / 台北福華彩虹座提供、WalkerLand窩客島整理



台北福華彩虹座吃到飽新菜單「海鮮交響曲」嚴選來自世界各地的頂級海鮮，搭配精湛廚藝，精心設計出一道道令人驚艷的料理。從開胃前菜到主菜，再到精緻甜點，每一口都能感受到來自海洋的鮮甜滋味。開胃菜「烏魚子燻鮭魚凱薩沙拉」選用來自台灣的頂級烏魚子，經炙燒後切片，搭配煙燻鮭魚、生菜與特製醬料，鹹香濃郁，為饗宴揭開序幕。



▲開胃菜「烏魚子燻鮭魚凱薩沙拉」選用來自台灣的頂級烏魚子，經炙燒後切片，搭配煙燻鮭魚、生菜與特製醬料，鹹香濃郁 / 台北福華彩虹座提供、WalkerLand窩客島整理

招牌主菜「龍膽石斑魚片」以台灣本地龍膽石斑為主角，透過現點現煎的烹調方式，鎖住肉質的鮮嫩與Q彈，魚皮焦香酥脆，每一口都充滿濃郁海味，完美呈現石斑魚的極致風味。「越南啤酒蝦」則採用香茅、生薑與啤酒慢煮，讓蝦肉吸附麥香與香料風味，彈牙且鮮美，帶來異國風情的獨特口感。此外，還有「美國干貝炙燒握壽司」，選用美國進口的特級干貝，經高溫炙燒後微微焦糖化，搭配醋飯後入口即化，將干貝的甘甜完全釋放。更多新鮮漁獲，如日本香魚、赤鯮、台灣烏魚子等，也將輪番上桌，讓饕客一次品味來自世界各地的極鮮美味。▲招牌主菜「龍膽石斑魚片」以台灣本地龍膽石斑為主角，透過現點現煎的烹調方式，鎖住肉質的鮮嫩與Q彈，魚皮焦香酥脆，每一口都充滿濃郁海味，完美呈現石斑魚的極致風味 / 台北福華彩虹座提供、WalkerLand窩客島整理甜點部分也是不能不容錯過，飯店甜點主廚精心打造「開心果巧克力塔」、「莓果杏仁派」及「伯爵香檸塔」等多款精緻甜品，搭配餐後咖啡或茶，為整場海鮮盛宴畫下完美句點。從開胃菜到甜點，每一道料理都展現了主廚的創意巧思，要讓吃到飽控吃到不想回家。▲飯店甜點主廚精心打造「開心果巧克力塔」、「莓果杏仁派」及「伯爵香檸塔」等多款精緻甜品，搭配餐後咖啡或茶，為整場海鮮盛宴畫下完美句點 / 台北福華彩虹座提供、WalkerLand窩客島整理同時，為了回饋吃到飽控熱情支持，台北福華彩虹座同步推出三大優惠方案，讓賓客在享受美食的同時，也能獲得更多超值回饋。凡年滿55歲的賓客，可享「資深優惠價」，自助午餐與晚餐最低可達65折，讓銀髮族也能輕鬆品味頂級海鮮。即日起至3月31日止，凡兩人同行，平日第二人可享5折優惠，假日則享6折優惠，讓情侶、親友或家人能以更優惠的價格共享豐盛饗宴。此外，3月1日至4月30日期間，凡於彩虹座單筆消費滿1,000元，即可獲贈200元珍珠坊餐飲抵用券，可用於福華飯店內的珍珠坊餐廳，讓美食之旅更加超值。▲即日起至3月31日止，凡兩人同行，平日第二人可享5折優惠，假日則享6折優惠 / 台北福華彩虹座提供、WalkerLand窩客島整理

台北福華大飯店 彩虹座「海鮮交響曲」吃到飽

活動期間：2025年3月1日 至 5月31日

供應時段：每日午餐與晚餐

餐點特色：

超過20種新鮮海味：日本香魚、美國干貝、台灣烏魚子、龍膽石斑、赤鯮等

50道創意海鮮料理：包含烏魚子燻鮭魚凱薩沙拉、現煎龍膽石斑魚片、越南啤酒蝦、美國干貝炙燒握壽司等

精緻甜點：開心果巧克力塔、莓果杏仁派、伯爵香檸塔等

價格資訊：

平日自助午餐：成人每人 1,650元起

平日自助晚餐：成人每人 1,750元起

兒童與55歲以上貴賓另享優惠折扣



彩虹座「海鮮交響曲」吃到飽資深優惠

資深優惠價：55歲以上貴賓享65折起，最低 1,250元 起



台北福華彩虹座兩人同行5折

活動期間：即日起至3月31日

活動內容：

週一至週五：第二人 5折

週六、週日：第二人 6折



台北福華吃到飽消費滿額贈餐飲抵用券

活動期間：3月1日至4月30日

消費 滿1,000元，即贈 200元珍珠坊餐飲抵用券



台北福華彩虹座訂位資訊

訂位專線：02-2326-7429

活動詳情與線上預訂：官網連結