挑戰港點吃到飽新歡！超夯連鎖港店「添好運」近日特別推出全新吃到飽方案，高質感港點可以在90分鐘內無限量供應，總共多達47種品項任選，讓「添好運港點吃到飽」成謂最新熱搜關鍵字。這次添好運港點吃到飽活動，僅在全台3間門市快閃登場，也讓港點控瘋搶訂位，一定要吃到添好運港點吃到飽。



推薦閱讀：十二廚4人同行1人免費！期間限定再加碼「松葉蟹 肋眼牛肉」吃到飽。



▲添好運港點吃到飽666元活動，添好運90分鐘點心放題 / WalkerLand窩客島整理提供



港點、港式飲茶一直是許多台灣人熱愛的聚餐美食之一，添好運的經典叉燒包、流沙包等經典點心，更是粉絲們必點必吃。為了滿足港點控，這次添好運特別在3間門市，快閃推出「港點吃到飽666元」限定方案，活動自2/17至2/27，平日下午2點至5點供應，在台中JMall、桃園站前、高雄富民店3間門市參與，其中台中與桃園採相場發放號碼牌的方式，高雄則可以電話、線上訂位。



▲添好運港點吃到飽快閃活動，全台3間添好運港點吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供

添好運港點吃到飽666元活動

活動期間：活動時間：2/17~2/27（平日限定）

活動分店：台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店

用餐時段：14:00~17:00（最後點餐時間16:30），用餐時間90分鐘。

方案價格：每位$666（另計10%服務費）

訂位方式：

台中JMall店、桃園站前店，每日13:30起開始發放號碼牌

高雄富民店開放電話訂位、線上訂位，需備註「吃到飽方案」。



▲添好運港點吃到飽666元活動，台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店限定推出 / WalkerLand窩客島整理提供