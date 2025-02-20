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666元港點吃到飽！添好運666元狂吃47項港點吃到飽，3間門市港點吃到飽訂位。

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2025-02-20 17:47:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：添好運
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編輯 張人尹

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挑戰港點吃到飽新歡！超夯連鎖港店「添好運」近日特別推出全新吃到飽方案，高質感港點可以在90分鐘內無限量供應，總共多達47種品項任選，讓「添好運港點吃到飽」成謂最新熱搜關鍵字。這次添好運港點吃到飽活動，僅在全台3間門市快閃登場，也讓港點控瘋搶訂位，一定要吃到添好運港點吃到飽。

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▲添好運港點吃到飽666元活動，添好運90分鐘點心放題 / WalkerLand窩客島整理提供

港點、港式飲茶一直是許多台灣人熱愛的聚餐美食之一，添好運的經典叉燒包、流沙包等經典點心，更是粉絲們必點必吃。為了滿足港點控，這次添好運特別在3間門市，快閃推出「港點吃到飽666元」限定方案，活動自2/17至2/27，平日下午2點至5點供應，在台中JMall、桃園站前、高雄富民店3間門市參與，其中台中與桃園採相場發放號碼牌的方式，高雄則可以電話、線上訂位。

▲添好運港點吃到飽快閃活動，全台3間添好運港點吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供



本次吃到飽菜單中，總共集結了47項人氣品項，在用餐時間90分鐘內無限量供應，包含招牌必點「酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇」以及經典港點「晶瑩鮮蝦餃、糯米雞、香煎蘿菠糕、韭玉鮮蝦腸粉、鮮蝦腐皮卷」，以及必點甜點飲料「冰火菠蘿、凍檸茶、港式奶茶」通通都有，讓港點控一次吃到爽。

▲添好運港點吃到飽快閃活動，666元90分鐘47款品項吃到飽 / WalkerLand窩客島整理提供

▲添好運港點吃到飽快閃活動，666元90分鐘47款品項吃到飽 / 圖片來源：添好運官方粉絲團



 

添好運港點吃到飽666元活動

活動期間：活動時間：2/17~2/27（平日限定）
活動分店：台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店
用餐時段：14:00~17:00（最後點餐時間16:30），用餐時間90分鐘。
方案價格：每位$666（另計10%服務費）
訂位方式：
台中JMall店、桃園站前店，每日13:30起開始發放號碼牌
高雄富民店開放電話訂位、線上訂位，需備註「吃到飽方案」。

▲添好運港點吃到飽666元活動，台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店限定推出 / WalkerLand窩客島整理提供

 

 

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