台北喜來登大飯店的自助餐廳「十二廚」一直許多吃到飽控心中的Buffet吃到飽的天花板，而這個春天為了搶攻吃到飽控的必吃清單，特別推出不容錯過的超值優惠。即日起至3月31日，凡於週一至週三午餐或晚餐時段用餐，即可享有「4人同行1人免費」的優惠，讓親友、同事相聚時，不僅能大吃頂級料理，還能以更實惠的價格盡享受沒有壓力的聚會。
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這一次期間限定「4人同行1人免費」的吃到飽優惠活，特另加碼推出愛吃海鮮的人絕對不能錯過的「松葉蟹腳吃到飽」，蟹肉鮮甜、口感紮實，每一口都充滿大海的鮮美。肉食控則可品嚐外皮微酥、內裡鮮嫩多汁的「爐烤美國肋眼牛肉」，以及由主廚現場鐵板煎製的「鐵板牛排」，每一口都是極致的肉香享受。
此外，還有超吸睛的「爆盛豪華海鮮船」，裡頭滿載鮭魚、鮪魚、干貝等高級生魚片及握壽司，讓人一試成主顧。除此之外，嗜辣的饕客則可挑戰經典的「新加坡辣炒蟹」，濃郁醬汁包裹著蟹肉，香辣過癮，與免費無限暢飲的ASAHI生啤酒更是絕配。而暖胃系料理如「潮汕牛肉湯」與「鮑魚小卷米粉」則以濃郁湯頭搭配豐富配料，帶來滿滿元氣。
迎接浪漫春季，甜點控也能在這波優惠中找到驚喜。餐廳特別推出期間限定的「櫻花祭甜點」，其中「櫻花霜淇淋」以夢幻粉色搭配淡雅花香，視覺與味覺兼具，讓人忍不住打卡分享。另外，「春櫻紅豆大福」的細緻麻糬皮包裹著綿密紅豆餡，甜而不膩，搭配「櫻花輕乳酪蛋糕」，入口即化的柔滑口感更是令人回味再三。
台北喜來登十二廚 2025 春季優惠活動列表
優惠名稱：4人同行1人免費
活動期間：2025年2月17日 – 3月31日
適用時段：週一至週三午餐及晚餐
活動價格：
平日午餐 每位1,490元+10%服務費
平日晚餐 每位1,590元+10%服務費
優惠內容：
4人同行，享1人免費優惠（等同於75折）
活動菜色：
爐烤美國肋眼牛肉、松葉蟹腳吃到飽、現煎鐵板牛排、爆盛豪華海鮮船、新加坡辣炒蟹、潮汕牛肉湯、鮑魚小卷米粉、期間限定櫻花祭甜點（櫻花霜淇淋、春櫻紅豆大福、櫻花輕乳酪蛋糕）
地址： 台北市忠孝東路一段12號1樓
訂位專線： 02-2321-1818
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