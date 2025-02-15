隨著2025 WBCQ棒球經典賽資格賽正式點燃戰火，棒球熱潮席捲全台，熱愛運動與美食的球迷迎來雙重驚喜。台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳，即日起至2月底推出限定門票優惠，凡持2025台韓國際交流熱身賽或WBCQ資格賽門票，於平日午晚餐時段用餐，可享優惠價999元，假日則為1,299元，且全數免收一成服務費，最低優惠達61折，讓球迷在賽事之餘，也能盡情享受饕餮盛宴。



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▲憑WBCQ資格賽門票享敘日Buffet999元吃到飽 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理



不僅如此，敘日餐廳更同步推出「星馬奇遇」南洋料理主題活動，主打多道新加坡與馬來西亞的地道佳餚，並加碼豪華海鮮自助吧。無論平假日，皆可無限品嚐北海道生食級干貝與蒸烤牡蠣，假日再升級加碼醋蔥漬生蠔及松葉蟹腳吃到飽，讓海鮮愛好者一次大滿足。



▲無論平假日，皆可無限品嚐北海道生食級干貝與蒸烤牡蠣 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

同時，本次「星馬奇遇」活動將持續至4月15日，館內主廚團隊精選數十道南洋經典美食，完美還原星馬風味。例如「新加坡咖喱魚」，相較於印度咖哩更帶有酸香層次，羅旺子醬與椰奶的結合，使整體風味辛香而不嗆辣，十分適合喜愛濃郁口感的饕客。另一道「金不換沙嗲蛋黃蝦」則選用鹹香鴨蛋黃與濃郁沙嗲醬結合，裹在鮮蝦上酥炸，搭配蒜香與九層塔，香氣四溢，令人垂涎。喜歡辛香味的食客，更不能錯過「星洲胡椒螃蟹」，特別選用黑白胡椒現磨入菜，香氣濃郁，層次感豐富。▲「新加坡咖喱魚」，相較於印度咖哩更帶有酸香層次，羅旺子醬與椰奶的結合 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理湯麵控必吃「檳城福建蝦湯麵」，選用蝦殼、蝦頭、豬大骨與雞肉細火慢熬，鮮甜湯頭帶有濃郁蝦香，現點現做，確保最佳風味。馬來西亞代表性國民早餐「Nasi Lemak 椰漿飯」，則以香濃椰漿蒸煮米飯，搭配黃瓜、番茄、小魚乾、炸花生及蒜香炸雞，最後拌入辣味濃厚的參巴醬，滋味層次豐富，是道不容錯過的經典美食。▲馬來西亞代表性國民早餐「Nasi Lemak 椰漿飯」，則以香濃椰漿蒸煮米飯 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理甜點部分，餐廳特別推出「煎蕊摩摩喳喳」，賓客可自由搭配新鮮芋頭、西米露、波羅蜜、紅毛丹等配料，主廚更手工製作正宗煎蕊，以班蘭葉熬煮，完全不添加人工色素，讓這道南洋甜點呈現最原始的風味，搭配椰奶，香氣馥郁，口感清甜。除了美食料理之外，台北六福萬怡酒店擁有優越的地理位置，位於南港車站上方，與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，周邊緊鄰CITYLINK、唐吉軻德南港店及環球購物中心，方便遊客快速抵達，並滿足購物需求。飯店亦提供免費自行車租借服務，旅客可輕鬆騎行於台北市區及水岸綠地間，感受城市與自然交織的獨特風景。▲甜點部分，餐廳特別推出「煎蕊摩摩喳喳」，賓客可自由搭配新鮮芋頭、西米露、波羅蜜、紅毛丹等配料 / 台北六福萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

敘日Buffet 2025 WBCQ棒球經典賽 門票優惠

活動期間：即日起至 2025 年 2 月 29 日

優惠內容：凡持 2025 台韓國際交流熱身賽或 WBCQ 經典賽資格賽門票，可享以下優惠

平日午晚餐優惠價 999 元/人

假日午晚餐優惠價 1,299 元/人

免收一成服務費，最低約 61 折起



台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段 359 號 7 樓

訂位專線：02-6615-6526