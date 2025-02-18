台北東區燒肉名店「青杉燒肉」終於出午間限定牛舌套餐！為了歡慶兩週年「青杉燒肉」，首度推出午間限定牛舌套餐，以「青杉の贅沢牛舌專売」為主題，嚴選來自日本鹿兒島的A5和牛與澳洲M9穀飼牛舌，經備長炭燒烤鎖住肉汁，每口都是舌尖上的享受。共有七種牛舌套餐選擇，更讓人開心的是日本米、滷牛舌、沙拉、湯品都可以無限續吃到飽，最便宜380元就有。也和嘉義精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」，以咖啡搭配燒肉，打造全新味覺體驗。



▲台北燒肉「青杉燒肉」午餐牛舌套餐白飯、滷牛舌、湯、沙拉吃到飽/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲台北午餐推薦「青杉燒肉」推出七款牛舌套餐/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

本次午間限定套餐強調高品質牛舌的極致美味。「極上等贅沢牛舌套餐」選用牛舌最精華的舌根部位，經熟成與炭烤後，外層微脆、內部軟嫩，牛脂香氣十足。而「A5和牛＋M9牛舌組合」則一次集結兩大頂級食材，帶來豐富的口感層次。此外，店家更推出親民價格的「三種牛舌盛合」、「超值特選牛舌中段」與「蔥鹽薄切牛舌」，最便宜380元就有，讓肉肉控能依個人喜好選擇，盡享燒肉之美。▲台北午餐推薦「青杉燒肉」嚴選日本鹿兒島的A5和牛與澳洲M9穀飼牛舌/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲台北東區青杉燒肉午餐限定「蔥鹽薄切牛舌」380元/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了牛舌套餐，「青杉燒肉」也帶來更多午間驚喜，像是「牛舌咖哩套餐」，將牛舌燉煮至軟嫩入味，搭配辛香料咖哩與北海道咲丸米，完美詮釋日式家常風味。而喜愛和牛的饕客，則可選擇「4盎司炭燒和牛套餐」，品味A5和牛的濃郁肉香。店內更提供六款特製佐料，包括柚子味噌、瀨戶內海藻鹽、青杉特製辣醬等，讓顧客自由搭配，體驗不同層次的燒肉風味。▲台北東區青杉燒肉午餐限定「牛舌咖哩套餐」280元就有/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲台北燒肉「青杉燒肉」午餐牛舌套餐提供六款特製佐料/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝值得一提的是，青杉燒肉迎來兩週年之際，特別與嘉義精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」合作，將台灣在地咖啡與日式燒肉完美結合。嘉義縣近年積極推廣精品咖啡，當地產出的高品質咖啡豆備受國際肯定，這次聯名計畫不僅讓饕客在享用燒肉時能搭配頂級手沖咖啡，更展現品牌對風味細節的極致追求。推薦閱讀： 全球燒肉控搶預約！超值東京牛舌燒烤吃到飽「焼肉一心たん助」，飲料也喝到飽。 ▲台北燒肉「青杉燒肉」推出燒肉配咖啡體驗/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲台北燒肉「青杉燒肉」嘉義精品咖啡品牌「啡嚐嘉義」合作/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝青杉燒肉 店家資訊地點：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄8號訂位電話： 0984-189-958營業時間：午間 11:00~15:00晚間 17:00~23:00訂位： 青杉燒肉 訂位方式、完整菜單 青杉燒肉 午間套餐牛舌咖哩套餐 260元蔥鹽薄切牛舌套餐 380元4盎司炭燒和牛套餐 480元超值特選牛舌中段套餐 480元A5和牛＋M9牛舌組合套餐 480元三種牛舌盛合套餐 580元極上等贅沢牛舌套餐 790元