東京牛舌吃到飽推薦！「焼肉一心たん助」是眾多燒肉控一致推薦的日本牛舌燒烤吃到飽餐廳，目前在東京有數家分店，其中又以「焼肉一心たん助旦有楽町」評價最高，不少日本漫畫家、日本明星都曾蒞臨，知名的日本大胃王女王安吉拉佐藤也有來牛舌吃到飽。



▲「焼肉一心たん助旦有楽町」為高評價牛舌吃到飽餐廳，沒預約吃不到/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲點餐之前，「焼肉一心たん助旦有楽町」就會先送上一盤牛舌拼盤/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「焼肉一心たん助旦有楽町」牛舌吃到飽費用約日幣6600圓，以現下0.21匯率換算大約台幣1400圓，另外亦可加購軟性飲料或酒精飲料喝到飽方案，非常超值；店員會直接先送上一盤牛舌拼盤，內含厚切牛舌、上牛舌鹽、仙台牛舌等，同時第一份牛舌拼盤會由店員幫忙燒烤。▲▼肉質和服務都優質的「焼肉一心たん助旦有楽町」絕對能滿足燒肉控/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「焼肉一心たん助旦有楽町」除了有各式各樣的牛舌之外，還有牛五花、特選橫隔膜、牛肉臟類、稀少部位、牛肉刺身以及牛肉湯等可以選擇，絕對能讓燒肉控吃得滿足又飽足！「焼肉一心たん助」每間分店生意都很好，務必要提前預約，只是要特別注意的是僅受理兩人以上的預訂。推薦閱讀： 攝影迷必拍！俯瞰淺草寺、遠眺晴空塔「淺草寺文化觀光中心展望台」，免費入場拍到爽。 ▲▼「焼肉一心たん助旦有楽町」除了牛舌燒烤之外，還有牛肉刺生、牛肉湯、牛五花、A5和牛等可以選擇/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

焼肉一心たん助旦有楽町店家資訊

地址：東京都千代田区有楽町1-2-11 オーキッドスクエア 1F

電話：050-5890-2972