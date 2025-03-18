吃粥吃出新高度！超人氣雞湯粥「粥大福」一直以來就以特色口味的粥擄獲一票吃貨，這次首度和肉肉控超愛「胡同燒肉」聯名推出3款新品，其中極奢華「極炙夢幻和牛粥」，更僅在指定10間門市販售。此外，凡購買任一聯名粥品，即贈胡同燒肉優惠券一張，單筆消費滿額即能免費兌換和牛牛舌，數量有限不要錯過。



▲粥大福Ｘ胡同燒肉聯名買就送胡同燒肉和牛牛舌兌換券/ 粥大福 提供、WalkerLand窩客島整理



▲粥大福Ｘ胡同燒肉聯名共推出3款新品 / 粥大福 提供、WalkerLand窩客島整理

粥大福Ｘ胡同燒肉聯名

粥大福和胡同燒肉強強聯名，最具話題絕對是這碗「極炙夢幻和牛粥」，選用珍稀的日本A5和牛腿三角部位，肉質緊實、香氣濃郁。先以低溫舒肥熟成，現點現場炙燒，讓牛肉油脂焦香撲鼻。粥底則維持粥大福的靈魂雞湯粥，濃郁溫潤，與炙燒和牛相互襯托，層次豐富、奢華感爆棚。僅限南港昆陽、板橋國光等10間門市販售。另一款「秘製和風和牛粥」選用薄切A5和牛，搭配胡同秘製壽喜燒醬，是款鹹甜交織的新口味。▲粥大福Ｘ胡同燒肉聯名超奢「極炙夢幻和牛粥」只有10間門市有賣 / 粥大福 提供、WalkerLand窩客島整理▲粥大福Ｘ胡同燒肉聯名「秘製和風和牛粥」嚴選A5和牛肉片佐胡同秘製壽喜燒醬，帶有鹹甜滋味 / 粥大福 提供、WalkerLand窩客島整理也針對不吃牛的推出「經典薑燒嫩豚粥」，以薑汁醬慢火燜煮的台灣豬肉，香氣十足超下飯，讓人吃一口就停不下來。這兩款粥品於全台門市與外送平台皆有販售。不論是想奢華犒賞自己，還是想來碗暖心經典，都能在粥大福一次滿足。為了歡慶這次兩大品牌聯名，凡是點購胡同聯名系列粥品，即加碼贈送胡同燒肉優惠券，憑券至胡同燒肉單筆消費滿額就加碼送「和牛牛舌乙份」。推薦閱讀： 台北燒肉市集超狂！屋馬燒肉快閃圓山站，可口可樂燒肉祭狂吃。 ▲粥大福Ｘ胡同燒肉聯名「經典薑燒嫩豚粥」超開胃 / 粥大福 提供、WalkerLand窩客島整理▲粥大福Ｘ胡同燒肉聯名粥品買任一款，就送胡同燒肉和牛牛舌兌換券 / 粥大福 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025年3月19日起，售完為止

聯名品項與售價：

極炙夢幻和牛粥 399元（限10間門市）

秘製和風和牛粥 199元

經典薑燒嫩豚粥 150元

優惠：購買任一聯名粥品，贈送胡同燒肉優惠券一張，滿2,000元可兌換和牛牛舌乙份（價值520元），送完為止。