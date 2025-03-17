台北燒肉控嗨了！可口可樂主辦的「Coke！暢快嗨肉祭」將於3/22、3/23快閃圓山花博公園，號召17間人氣燒肉名店齊聚現場，包括星級胡同燒肉、台中一位難求的屋馬燒肉等，打造台北最強燒肉市集。不僅能享用專屬Coke！特別組合餐，還能體驗互動挑戰與抽獎活動，讓人吃得開心又有趣。除了燒肉外，還將首度公開「完美嗨Coke！」黃金比例喝法，讓Coke迷們品嚐前所未有的清爽滋味。



▲圓山花博燒肉市集「Coke！暢快嗨肉祭」2天快閃，台中屋馬燒肉台北就吃得到 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲可口可樂「Coke！暢快嗨肉祭」和胡同燒肉、屋馬燒肉推聯名套餐 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

圓山花博市集 Coke！暢快嗨肉祭

活動現場匯集17間人氣餐廳，包括胡同燒肉、屋馬燒肉等品牌，推出多款限定Coke！組合餐，燒肉同話推出市集限定「肉饗堡」、屋馬則是帶來「屋馬秘製牛舌蓋飯」，讓肉肉控只要到圓山就可以吃到各家的招牌燒肉與可口可樂的經典搭配。現場設有「嗨Coke！循環牆」，完成指定任務即可獲得玻璃瓶Coke，喝完再參加扭蛋抽好禮。另有互動挑戰區與驚喜抽獎，週末不只嗨吃還能嗨玩。▲可口可樂「Coke！暢快嗨肉祭」號召17間人氣燒肉至圓山舉辦燒肉市集/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲可口可樂「Coke！暢快嗨肉祭」屋馬燒肉可樂無限喝到飽/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了燒肉祭，可口可樂更推出「完美嗨Coke！」獨家喝法，透過8045口訣教你打造最佳風味，先將杯中冰塊裝至八分滿，再放入檸檬片，最後以45度倒入可口可樂，享受最沁涼的滋味。北中兩大燒肉品牌也同步推出聯名套餐，屋馬燒肉主打1,980元聯名套餐，Coke喝到飽與中獎率100%的抽肉轉轉樂，讓大家吃屋馬、更好玩；胡同燒肉則搭配海陸盛宴，獻上和牛、干貝等高級食材，讓吃肉更暢快。▲可口可樂更推出「完美嗨Coke！」獨家喝法/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲可口可樂配燒肉超解膩 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，全家與OK也同步祭出限定優惠，即日起至4月1日，全家購買指定燒肉鮮食搭配330mL可口可樂系列，即可現省10元。OK MART至4月2日購買可口可樂隨型罐搭配指定冷凍小點，享優惠價59元。活動期間凡於指定餐廳消費滿額登錄發票，還能抽日本神戶雙人來回機票。全台一起嗨吃燒肉，暢飲Coke，歡樂不間斷。推薦閱讀： 台中燒肉吃這家！燒肉風間菜單升級全和牛，1500元整套燒肉吃超飽。 ▲可口可樂配燒肉超解膩 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動日期：2025年3月22日12:00-22:00、2025年3月23日12:00-20:00

活動地點：圓山花博公園（台北市中山區玉門街1號）​

優惠：活動現場完成任務贈可口可樂玻璃瓶，回收瓶身可抽扭蛋好禮。

參與品牌：胡同燒肉、屋馬燒肉、萬歲燒肉、無上炭火燒肉、新村站著吃烤肉、燒肉同話、上吉燒肉、燒肉Smile、朴庶韓國銅盤烤肉、肉你好燒肉、森森燒肉、太常閣燒肉宴、秋吉串燒、麥笛昆Mighty Quinn's、頭家嬤煙燻BBQ、巧克熊、The Oasis綠洲餐車



Coke！暢快嗨肉祭 優惠

1、3月22日至5月31日，於指定餐飲通路消費並登錄發票，有機會抽中「日本神戶雙人來回機票」等大獎​。

2、即日起至4月1日，於全家便利商店購買指定燒肉鮮食，搭配「可口可樂」或「可口可樂ZERO」330mL隨型罐，即可現省10元​。

3、即日起至4月2日，於OK便利商店購買「可口可樂」或「可口可樂ZERO」330mL隨型罐，搭配指定冷凍小點，享組合優惠價59元。