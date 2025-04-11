美國牛肉吃到飽！台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出的「美國牛肉吃到飽」限定活動。嚴選多款油花均勻、風味濃郁的美國牛肉，打造全台難得一見的美國牛肉吃到飽盛宴，不僅每日供應Prime等級爐烤牛、照燒牛肉披薩，更有酸湯泡椒牛、和牛握壽司、骰子牛、燉牛肉等多道經典與創意料理。這場以美國牛肉為主角的吃到飽饗宴，不論是熱愛美式烹調還是喜歡中式風味的肉控都能滿足，加碼供應北海道干貝與松葉蟹腳等高級海鮮吃到飽，讓愛吃肉的你一次品嚐美牛與海味雙重極致享受。



▲每日供應Prime等級爐烤牛、照燒牛肉披薩，更有酸湯泡椒牛、和牛握壽司、骰子牛、燉牛肉等多道經典與創意料理。 / 敘日全日餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



這一次敘日全日餐廳推出的「美國牛肉吃到飽」限定活動，主題餐檯主打八道精緻美牛料理，從經典美式爐烤牛、創意照燒牛肉披薩，到結合川味的酸湯泡椒牛肉與日式炙燒和牛握壽司，各道料理皆選用不同部位的美國牛肉巧妙詮釋。像是口感紮實、油脂豐富的Prime牛肩背，經過高溫烘烤後依然多汁彈牙，搭配特調醬汁與香氣四溢的香料在照燒披薩上綻放滋味。而以菲瑞牛肉入菜的酸湯泡椒牛肉則採川味手法烹煮，酸辣醬襯托其細膩肉質，炙燒和牛握壽司則只簡單炙燒至八分熟，油脂緩緩滲入壽司米飯，濃郁而不膩口。



▲主打八道精緻美牛料理，從經典美式爐烤牛、創意照燒牛肉披薩，到結合川味的酸湯泡椒牛肉與日式炙燒和牛握壽司 / 敘日全日餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

若偏好清爽口感，不妨一嚐以蘭德牛肉製作的鐵板蒜香火焰骰子牛，肉質細緻且低脂，佐以蒜香與火焰香氣雙重層次，為味蕾帶來驚喜。其他菜色同樣精彩，包括融合黑松露與奶香的牛頰燉牛肉、黃金比例牛絞肉烹調的波隆納和牛肉醬義大利麵、以及展現牛五花油香與湯頭鮮甜的烈日生燙牛肉湯，每一道都能感受到廚師團隊對肉品的講究與巧思。海鮮控也有好消息，本次活動期間無論平假日皆能盡情享用北海道生食級干貝與蒸烤牡蠣，假日再升級為現開生蠔及松葉蟹腳無限供應。從美牛到頂級海味，敘日Buffet為味蕾鋪陳全方位享受，誠意滿滿。▲牛排吃到飽！敘日Prime牛肉吃到飽第二人半價，加碼干貝與松葉蟹吃到飽 / 敘日全日餐廳提供、WalkerLand窩客島整理此外，敘日餐廳也瞄準2025中華職棒賽季開打，祭出大巨蛋專屬門票優惠，即日起只要出示台北大巨蛋比賽門票，平日兩人同行第二位只要666元，假日則享優惠價888元，最低折扣可達75折起，不僅適合球迷賽前聚餐，更是比賽當天的美食首選。為了吸引更多鄰近區域民眾造訪，即日起至5月2日前推出「有鄰真好」加碼快閃活動，只要身分證或名片上地址位於基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區，即可享雙人同行第二位半價優惠，讓在地民眾輕鬆享受高品質餐飲體驗。

敘日全日餐廳隸屬於台北六福萬怡酒店，地點便利，位於南港車站上方，與捷運、高鐵、台鐵、客運共構，鄰近CITYLINK與唐吉訶德等大型商場，不論是從外縣市來訪或是計畫在市區展開一日小旅行，皆能輕鬆抵達。館內設計如藝廊般充滿藝術氛圍，旅客還可步行前往南港周邊登山步道，或租借飯店免費自行車暢遊水岸綠地，體驗都市裡的從容與悠閒。



▲假日限定：生蠔料理、松葉蟹腳無限吃 / 敘日全日餐廳提供、WalkerLand窩客島整理

敘日全日餐廳美牛嘉年華吃到飽 × 八道主題牛肉料理 × 高級海鮮無限供應

活動期間：4月17日 至 7月2日

美牛吃到飽菜色：

美式爐烤Prime牛肩背、蔥花照燒牛肉Pizza（柴魚、七味粉、白芝麻）、酸湯泡椒菲瑞牛肉（川味風格）、炙燒菲瑞牛肉握壽司（6-8分熟）、鐵板蒜香火焰骰子牛（選用蘭德牛肉）、黑松露奶油燉牛頰、波隆納牛絞肉義大利麵（2:8黃金比例）、烈日生燙牛五花湯

海鮮吃到飽：北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣

假日限定：生蠔料理、松葉蟹腳無限吃



敘日全日吃到飽賽事專屬優惠

持2025中華職棒「台北大巨蛋」門票用餐享優惠

平日：兩人同行，第二位666元

假日：兩人同行，第二位888元

折扣最低75折起



敘日全日吃到飽半價優惠

「有鄰真好」4月17日 至 5月2日 限定活動

凡證明居住於以下地區，享第二位半價

・基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區

・優惠需酌收原價服務費



台北六福萬怡酒店 7樓 敘日全日餐廳

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

訂位專線：02-6615-6526

交通：南港車站上方，捷運、高鐵、台鐵、客運四鐵共構

周邊：CITYLINK、唐吉訶德南港店、環球購物中心、登山步道、水岸綠地

說到吃到飽，就不能錯過壽星吃到飽活動