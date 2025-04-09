台北飯店 buffet 凱菲屋新菜單！韓式料理吃到飽13選，多種韓式烤肉無限吃，喜歡韓流的朋友可別錯過。台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」即日起至5/2，推出期間限定「韓食當道」主題菜色，邀請韓國仁川君悅酒店資深主廚，獻上全羅道的正統韓國料理，包含13道精選佳餚，午、晚餐時段無限供應，現在就一起看看。



▲台北飯店 buffet 凱菲屋新菜單！即日起推出韓式料理吃到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲韓式烤肉吃到飽！台北飯店 buffet 凱菲屋共有13道精選佳餚，午、晚餐時段無限供應 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台北君悅酒店 飯店buffet 凱菲屋 Café 韓式料理吃到飽

韓流美食風潮再起，韓式料理熱度席捲全台！台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」邀請現任仁川君悅酒店 Restaurant 8 的 Choi Seunghee 主廚與副手 Go Gwangwoo 共同主理，打造出期間限定「韓食當道」主題菜色，結合宮廷料理與在地海味的全羅道風味餐點，喜歡韓式料理的朋友別錯過。▲台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」邀請現任仁川君悅酒店主廚客座 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝餐點方面，這次以韓國西南沿海地區為核心，融合沿海漁獲與宮廷手藝。首推料理如蘊含祝福寓意的「九節坂」，以九格盤盛裝八款繽紛配料與手工捲餅，展現典雅的宮廷儀式感。香氣撲鼻的「韓式烤牛排」，選用Prime等級帶骨牛小排，經特製醃料炭火燒烤，鹹甜交融、外酥內嫩。▲台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」韓式料理吃到飽推薦：韓式烤牛排 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝經典「泡菜豬五花包肉」則以厚切豬肉搭配酸辣泡菜，重現韓式「包肉文化」的豪邁與細緻。更有「韓式炸雞」、「石鍋拌飯」、「韓式海鮮湯麵」等多道經典菜色輪番上陣，從風味到呈現皆原汁原味、誠意十足，連甜點也不馬虎，主廚自製的「手工油蜜果」以繁複工序打造出甜而不膩，為整場韓食盛宴畫下完美句點。▲台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」韓式料理吃到飽推薦：韓式烤雞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」韓式料理吃到飽推薦：韓式海鮮湯麵 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「凱菲屋」作為台北自助餐的領頭羊，本次活動仍維持原有中、西、印、日等料理專區與現作甜點、燒烤檯等豐富選擇。無論是資深韓食愛好者，或是初次嚐鮮的朋友，都能感受到味蕾的多重驚喜，現在就趕緊揪團一起來享受一下吧。▲台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」韓式料理吃到飽推薦：九節坂 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台北君悅酒店 buffet「凱菲屋」本次活動仍維持原有中、西、印、日等料理專區與現作甜點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台北市信義區松壽路2號1F

營業時間：11:30–14:00, 15:00–17:00, 18:00–21:00

活動時間：即日起至 5/2

吃完韓式料理吃到飽 飯店buffet優惠滿滿

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