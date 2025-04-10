小資族必吃的「福勝亭」不只是日式定食超平價，更因為內用可享有無限續飯、續湯、續高麗菜絲，超高CP值堪稱是小資救星。這次福勝亭生日慶更推出11天限定定食優惠，只要169元起就能吃到炸物定食、還能抽Dyson吹風機與AirPods 4等超夯大獎，讓粉絲們錢包又得救了。



▲福勝亭2025生日慶活動，日料定食優惠169元起，還能享有白飯高麗菜吃到飽 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理



福勝亭為了慶祝19歲，在全台71家門市同步推出生日優惠，4/11-4/21期間推出多款定食優惠，包含超高CP值的「鮮嫩炸雞柳定食」推出169元優惠、人氣最高的「開運豬排定食」以及新推出的「酥炸鬼頭刀定食」則有179元優惠，換算下來現省41元起，同樣內用可享有白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，讓人吃到過癮。



▲福勝亭19歲生日慶活動，鮮嫩炸雞柳、開運豬排定食定食169元起優惠 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理

福勝亭2025生日慶活動

除此之外，福勝亭在周年慶活動期間搭配百事系列飲品推出加價購，炸物、小菜加飲品整套吃起來更過癮。加購飲品並登錄發票，還能抽市價15,600元Dyson吹風機、AirPods 4與多項實用大獎，讓粉絲們又有理由約吃、約朝聖。▲福勝亭19歲生日慶活動，加購百事飲品享優惠、還能抽獎 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理▲福勝亭2025生日慶活動，日料定食優惠169元起，還能享有白飯高麗菜吃到飽 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025年4月11日～4月21日

優惠內容：

鮮嫩炸雞柳定食：特價169元（原價220元）

開運豬排定食：特價179元（原價220元）

酥炸鬼頭刀定食：特價179元（原價220元）



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