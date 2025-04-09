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饗賓貓將壽司！貓將壽司信義A13搶先訂位，超過100種壽司 最低40元開吃。

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2025-04-09 18:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：貓將壽司
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編輯 張人尹

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饗賓集團日料新品牌「貓將」要開幕了！饗賓集團旗下不只有超人氣吃到飽品牌「饗食天堂、饗饗、旭集、饗A Joy」等，就連單點品牌也都有超高人氣。這次饗賓特別針對壽司控，推出全新壽司品牌「貓將」，即將在4/19正式進駐遠百信義A13，主打壽司控不能錯過的握壽司、燒物、揚物三大特色菜色，從板前到冷食，通通都能吃到過癮。

▲饗賓集團新品牌貓將，主打多達100款壽司及日料選擇，4/19插旗信義遠百A13 / WalkerLand窩客島整理提供

▲饗賓集團日料壽司新品牌貓將，4/19插旗信義遠百A13 / WalkerLand窩客島整理提供



饗賓新品牌「貓將」餐點陣容橫跨十大日料經典品項，從刺身、醋飯壽司、吸物、炸物、烤物，到甜點與冷菜都一應俱全，售價最低40元起。其中特別強調嚴選產地直送漁獲與在地契作好米，搭配備長炭蒸煮與特製壽司醋，讓壽司控吃得到職人精神。此外，在饗賓Buffet系列人氣握壽司「炙燒鮭魚、炙燒比目魚鰭邊、炙燒松葉蟹腿」以及土瓶蒸等熱門日料，通通在貓將吃得到。

▲饗賓集團新開店貓將，4/19插旗信義遠百A13，超過100項日料最低40元起 / WalkerLand窩客島整理提供

「貓將」第一間門市就位在信義遠百A13，將在4/19正式開幕，全店共設有88席，包含14席板前座位。此外，「貓將」這次也搶先預告，將在4月12日上午10:00起開放訂位，同時提供網路預約、電話預約兩種方式，壽司控這次一定要先卡位。

▲饗賓集團新品牌貓將，4/19信義遠百A13開幕，4/12開放訂位 / WalkerLand窩客島整理提供


 

饗賓集團新品牌 貓將

開幕日期：2025/04/19
地址：遠百信義A13 14樓（台北市信義區松仁路58號）
電話：02-8780-6867
訂位方式：2025/4/12 10:00起開放網路訂位、電話訂位
線上訂位：官網連結
 

壽司控不只饗賓集團新品牌貓將 還要知道最新壽司話題

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