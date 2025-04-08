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壽司娃娃超厭世！爭鮮MAGiC TOUCH聯名10秒鐘教室，超厭世壽司娃娃開賣。

爭鮮 壽司 玩偶 10秒鐘教室 more
2025-04-08 22:06:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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超厭世爭鮮壽司娃娃！爭鮮旗下MAGiC TOUCH這次特別與文博會爆紅的插畫「10秒鐘教室」合作，推出超萌限定壽司聯名。這次聯名活動推出6款新潮壽司口味，還加碼推出5款超可愛的壽司造型玩偶吊飾，神還原鮭魚壽司、玉子燒壽司，搭配超厭世表情，讓壽司控通通要收藏。

▲MAGiC TOUCH聯名10秒鐘教室，推出壽司娃娃共5款造型限量開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲MAGiC TOUCH聯名10秒鐘教室推出壽司娃娃共5款 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



MAGiC TOUCH這次特別邀請到超夯IP「10秒鐘教室」，不只用插畫科普壽司知識，更特別設計了5款壽司玩偶吊飾周邊小物，其中包含爭鮮經典的「鮭魚壽司、軟殼蟹天婦羅壽司」，加長版「翹翹板玉子燒壽司」，還有這次聯名新餐點「鮭魚塔酪梨、蒜蓉鮑魚茶碗蒸」通通變成玩偶吊飾，加上厭世表情更讓粉絲會心一笑。

▲MAGiC TOUCH10秒鐘教室，聯名推出壽司娃娃，每款399元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲MAGiC TOUCH以經典壽司、新品壽司為造型，推出壽司娃娃共5款 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

即日起至5/12期間，只要到全台MAGiC TOUCH，用手機點餐平台就能直接下單購買「MAGiC TOUCH X 10秒鐘教室」5款聯名的壽司娃娃，每款399元。特別的是，壽司娃娃也會和一般壽司一樣，透過新幹線軌道「送餐」，直接送到桌邊，更增添互動趣味。此外，林口店與台中勤美店還會變身壽司圖鑑主題店，想拍照打卡、吃壽司又買玩偶的粉絲要手刀衝。

▲MAGiC TOUCH聯名10秒鐘教室推出壽司娃娃共5款，每款399元 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲MAGiC TOUCH聯名10秒鐘教室推出壽司娃娃共5款，以手機點餐、列車送餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


除了聯名週邊之外，本次MAGiC TOUCH也同步推出6款新口味餐點，其中包含酸甜層次分明的「鮮彩干貝壽司」、多汁又酥脆的「爆汁櫛瓜拿破崙」、甜辣涮嘴的「嘎嘣脆辣肉球」，還有融合蒜香與海鮮鮮味的「蒜蓉鮑魚茶碗蒸」、以及越南米餅製作的「鮭魚塔酪梨」、清爽系「芥末胡麻海鮮卷」，打造創意日料新吃法。

▲MAGiC TOUCH本次同步推出6款新口味餐點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲MAGiC TOUCH壽司娃娃也有新口味餐點造型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



 

MAGiC TOUCH聯名10秒鐘教室 絨毛吊飾販售資訊

販售時間：4/7-5/12
商品內容：共5款，鮭魚塔酪梨、蒜蓉鮑魚茶碗蒸、軟殼蟹天婦羅壽司、翹翹板玉子燒壽司、鮭魚壽司
商品售價：$399元/隻（數量有限，售完為止）
 

MAGiC TOUCH聯名10秒鐘教室 聯名限定主題店資訊

林口店：新北市林口區仁愛路二段498號
勤美店：台中市西區公益路68號B1 (4/11主題店登場）
 

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