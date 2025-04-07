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史努比主題砂糖奶油樹餅乾好療癒，超可愛原創周邊商品也陸續推出。

史奴比 餅乾 聯名 伴手禮 more
2025-04-07 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社グレープストーン
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特派員 Trish

特派員 Trish

日本超人氣點心品牌「砂糖奶油樹餅乾」迎來15週年，更與75週年的PEANUTS推出夢幻聯名，以「幸福就是，靜靜地在你身邊」為主題，推出一系列療癒系聯名商品。
▲砂糖奶油樹餅乾攜手史奴比推出超可愛點心。 
▲砂糖奶油樹餅乾攜手史奴比推出超可愛點心。
 

史努比X砂糖奶油樹餅乾 聯名新品登場

新品「史努比 砂糖奶油樹餅乾（スヌーピー シュガーバターサンドの木）」
靈感來自PEANUTS漫畫中常出現的棉花糖，採用綿密如棉花般的白巧克力夾心，搭配帶有微微香草味的麥片餅乾。包裝設計共有兩種風格：一種是頑皮調皮的史努比，另一種則是溫馨慵懶的史努比與糊塗塌客。每一包餅乾的麥片餅乾上都隨機印有五種不同的可愛圖案，收藏控和美食控都會瘋狂！
售價：7入裝 842日圓
▲​​​​​​​每一包餅乾的麥片餅乾上都隨機印有五種不同的可愛圖案，收藏控和美食控都會瘋狂。
▲​​​​​​​每一包餅乾的麥片餅乾上都隨機印有五種不同的可愛圖案，收藏控和美食控都會瘋狂。




季節限定：草莓鬆餅風味
另一款春夏限定口味採用微酸甜的草莓巧克力，搭配帶有濃郁楓糖風味的麥片餅乾，彷彿一口咬下就能嚐到美式鬆餅的香甜滋味。包裝以露營風格設計，猶如一場與史努比的療癒野餐。值得注意的是，這款餅乾僅能在聯名禮盒中購買，不提供單獨販售，分別有12入裝及16入裝。
商品名稱：史努比 砂糖奶油樹餅乾聯名禮盒(スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ)
售價：1,857日圓/2,775日圓
內容：原味餅乾6入、草莓鬆餅風味餅乾6入/原味餅乾8入、草莓鬆餅風味餅乾8入 
▲春夏限定口味採用微酸甜的草莓巧克力，搭配帶有濃郁楓糖風味的麥片餅乾。
▲春夏限定口味採用微酸甜的草莓巧克力，搭配帶有濃郁楓糖風味的麥片餅乾。

 

療癒系列周邊商品

露營風格收納包「史努比 砂糖奶油樹收納包（スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット）」
為出門冒險做準備的可愛包包！包上繡有童軍造型的可愛夥伴們，並附精緻的砂糖奶油樹品牌小掛飾。細節滿滿，絕對是收藏家的必備單品。
售價：2,860日圓
▲包上繡有童軍造型的可愛夥伴們，並附精緻的砂糖奶油樹品牌小掛飾。 
▲包上繡有童軍造型的可愛夥伴們，並附精緻的砂糖奶油樹品牌小掛飾。

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環保購物袋「史努比 砂糖奶油樹聯名環保袋（スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ）」
可折疊收納的環保袋，設計簡約俐落，印有史努比等角色，輕鬆攜帶又充滿樂趣。
售價：990日圓
▲印有史努比等角色，輕鬆攜帶又充滿樂趣。
▲印有史努比等角色，輕鬆攜帶又充滿樂趣。


露營風格馬克杯「史努比 砂糖奶油樹聯名馬克杯（スヌーピー シュガーバターの木 マグカップ）」
以清新綠色為主調的馬克杯，印有可愛的比格爾童軍元素，辦公室和家中都能用。
售價：1,320日圓

▲清新的色彩與史奴比搭配起來讓人好想收藏。



 

保溫杯「史努比 砂糖奶油樹聯名保溫杯（スヌーピー シュガーバターの木 タンブラー）」
提供奶油白與藍綠兩種顏色，杯身滿印史努比與朋友們，隨時隨地感受療癒。
售價：每款1,980日圓
▲粉絲一定非常喜歡的療癒保溫杯。
▲粉絲一定非常喜歡的療癒保溫杯。


販售地點：日本各地砂糖奶油樹門市及官方網路商店
熱愛史努比的粉絲們，快把握這次的療癒聯名周邊，和可愛的史努比一起享受幸福時光吧！


 

除了史奴比外 還有哪些聯名你想要呢

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