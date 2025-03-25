麥當勞聯名麥塊！超夯遊戲「Minecraft（麥塊）」即將改編成真人版電影在大銀幕上映，這次麥當勞特別與「Minecraft」電影攜手合作，在3/26起推出「麥塊電影聯名特餐」，搭配全新限量沾醬「地獄之焰」，買套餐還送麥塊公仔盲盒與角色SKIN兌換卡。除此之外，麥當勞也推出免費苦力怕公仔，還能抽麥塊聯名帽T、袋襪組等周邊小物，無論是速食控、遊戲控通通要朝聖。



▲麥當勞聯名麥塊Minecraft推出麥塊電影聯名特餐，搭配新沾醬地獄之焰 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理



麥當勞與Minecraft聯名的「麥塊電影聯名特餐」將於3/26登場，本次特餐包含6塊或10塊麥克鷄塊，搭配期間限定「地獄之焰」沾醬，帶來層次豐富的辣味衝擊。同時在飲料杯、鷄塊外盒都加入遊戲像素元素，讓粉絲大呼好可愛。



▲麥當勞聯名麥塊Minecraft推出麥塊電影聯名特餐，搭配新沾醬地獄之焰 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

麥當勞聯名Minecraft 麥塊電影聯名特餐

在套餐中還附贈麥塊公仔盲盒，共有6款造型，包括大鳥姊姊鞘翅、漢堡神偷殭屍、薯條頭盔、奶昔大哥龍蛋、蘇打藥水、大麥克方塊等，呼應麥塊的像素風格。盲盒中還附贈角色SKIN兌換卡QR Code，可以在遊戲內解鎖專屬角色造型。▲麥當勞聯名Minecraft麥塊電影聯名特餐，附贈公仔盲盒呼應麥塊的像素風格 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，在活動期間，透過歡樂送網路訂餐滿429元，即贈「苦力怕公仔」一隻，限量送完為止，粉絲一定要準時訂起來。麥當勞也針對兒童節，在3/26起只要買Happy Meal麥麥盒四件組，即可獲得「麥塊歷險記」主題讀本，還能掃描QR Code免費體驗數位遊戲。▲麥當勞聯名Minecraft，歡樂送網路訂餐滿429元即贈苦力怕公仔一隻 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理如果粉絲想要收藏更多麥當勞X麥塊聯名週邊，3月27日至4月2日期間，在麥當勞APP加碼推出聯名抽獎活動，粉絲兌換嚐鮮券購買10塊麥克鷄塊套餐，即有機會抽中麥塊聯名帽T100名。使用M point 1900點兌換6塊麥克鷄塊套餐，也有機會抽中麥塊聯名袋襪組100名。▲麥當勞APP加碼推出Minecraft抽獎活動，有機會抽中麥塊聯名帽T與麥塊聯名袋襪組 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：3月26日起販售、售完為止。



售價：

麥克鷄塊（10塊）套餐價269元

麥克鷄塊（6塊）套餐價 229元



套餐內容：

原味或辣味麥克鷄塊（10塊/6塊）、期間限定「地獄之焰」沾醬或任一沾醬、薯條（中）、NT$38飲品、隨機乙款「麥塊公仔盲盒」。



套餐贈品：

凡購買麥塊電影聯名特餐即可獲得「麥塊公仔盲盒」一個，共有6款不同麥塊公仔角色，包括大鳥姊姊鞘翅、漢堡神偷殭屍、薯條頭盔、奶昔大哥龍蛋、蘇打藥水、大麥克方塊，全台限量。盲盒內附有角色SKIN兌換卡，掃描QR Code後可在遊戲兌換角色專屬外觀



麥當勞歡樂送 免費送苦力怕公仔

活動時間：3月26日上午10：30起至4月22日，送完為止

活動辦法：

透過麥當勞歡樂送網路訂餐單筆滿429元（含外送費39元），即可獲得苦力怕公仔乙隻，數量有限，送完為止。

注意事項：

本活動適用於麥當勞歡樂送。第三方外送平台Uber Eats、foodpanda及門市內點餐不適用。



麥當勞APP Minecraft 麥塊周邊小物抽獎活動

活動時間：2025年3月27日起至4月2日。

嚐鮮券活動：

於麥當勞APP，使用嚐鮮券購買10塊麥克鷄塊（原味或辣味）搭配任一配餐，即可享受10元折扣優惠，並有機會抽中獨家麥塊聯名帽T（共100名）。



M point兌點活動：

於活動期間至餐廳使用麥當勞APP中的M point 1900點兌換 6塊麥克鷄塊（原味或辣味）搭配中薯加中杯可樂 ，完成兌換點數及餐點後即可獲得參與抽獎資格，有機會贏取限量麥塊聯名袋襪組（共100名）。





更多速食優惠話題