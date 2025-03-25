少女心大爆發！CAFE!N這次和不二家經典角色PEKO聯名，不只讓人重溫童年回憶，更用繽紛撞色與創意設計，讓PEKO搖身變成時髦代表。除了限量推出多款甜點飲品，還有凍乾咖啡、炫彩濾泡包、儲物罐、帆布包等超吸睛周邊，每樣都好欠買。奶昔、拿鐵、茶飲和豬排堡也都換上PEKO專屬包裝，光看就療癒，從喝的到背的，都為日常增添一絲可愛感。



▲CAFE!N、不二家PEKO聯名推出限定包裝、飲品 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理



▲CAFE!N、不二家PEKO聯名甜點「紅絲絨焦糖卷」 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理

CAFE!N、PEKO聯名餐點

PEKO這次在CAFE!N真的變得不一樣！大膽撞色、螢光系設計，讓這位吐舌女孩煥然一新。不管是帆布包還是塑膠袋，都結合童趣與實用，輕鬆融入各種穿搭。復刻水果攤塑膠袋，輕巧可愛，不論買咖啡還是早餐都超實用。帆布包則有條紋搭配俏皮圖樣，時髦不失質感，從上班到出遊都很百搭。聯名主題「保持童心，勇敢冒險」，不只是商品，更是種生活態度。▲CAFE!N、不二家PEKO聯名大膽撞色、螢光系設計，讓這位吐舌女孩煥然一新。 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理▲CAFE!N、不二家PEKO聯名全新設計，推出多款周邊商品 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理飲品部分更是驚喜滿滿！首推「草莓OREO奶昔」，草莓果泥搭配牛奶霜淇淋，滑順香甜再加OREO碎片，帶來如草莓蛋糕般的豐富層次。還有「草莓煉乳拿鐵」，酸甜草莓果醬與濃厚煉乳融合拿鐵，喝起來就像童年的草莓牛奶糖。「葡萄柚紅玉紅茶」是紅玉紅茶加上紅葡萄柚，香氣層次豐富、清爽回甘。「厚脆豬排堡」炸得外酥內嫩，再搭配香柚醬與新鮮蔬菜，超開胃。加上PEKO聯名包裝，讓人瞬間回到無憂的快樂時光。▲CAFE!N、不二家PEKO聯名「草莓煉乳拿鐵」 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理▲CAFE!N、不二家PEKO聯名「葡萄柚紅玉紅茶」 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​CAFE!N聯名造型凍乾咖啡編輯都搶著收藏！「哥斯大黎加莫札特蜜處理凍乾咖啡」，凍乾技術完美保留香氣，泡出來像現磨，隨時隨地都能享受。PEKO與POKO濾泡咖啡，一包只要35元，性價比超高，還有濃郁莓果與焦糖風味。茶控必收的「樂萃紅茶包」換上炫光外衣，不只可愛還超有質感。「PEKO儲物罐」也值得入手，不論裝零食或小物都超方便。▲CAFE!N、不二家PEKO聯名造型凍乾咖啡，小杯裝超萌 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲CAFE!N、不二家PEKO聯名周邊有咖啡凍乾、帆布袋等 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

草莓 OREO 奶昔（門市限定） NT.120

草莓煉乳拿鐵 NT.140

葡萄柚紅玉紅茶 NT.70

厚脆豬排堡（門市限定） NT.125

紅絲絨焦糖卷 NT.115



CAFE!N、PEKO聯名周邊

哥斯大黎加 莫札特蜜處理 凍乾咖啡 5入/盒 | NT.480 會員價＄350

莓果／紅酒／葡萄／焦糖



肯亞 AA 水洗 濾泡咖啡 10g/包（PEKO） | NT.55 會員價＄35

莓果／黑醋栗／紅糖／葡萄酒



瓜地馬拉安堤瓜 水洗 濾泡咖啡10g/包（POKO） | NT.55 會員價＄35

雪梨／麥芽／巧克力／焦糖



PEKO樂萃紅茶-8包/ 盒 | NT.320

PEKO多功能儲物罐 | NT.620 會員價＄450

PEKO帆布包-紅 / 綠 | NT.750 會員價＄490

PEKO迷你環保袋 | NT.350 會員價＄190



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