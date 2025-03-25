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草莓拿鐵要喝！最新聯名CAFE!N、PEKO可愛爆擊，造型咖啡杯先打卡。

聯名 新品 咖啡 CAFE!N more
2025-03-25 14:05:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：CAFE!N
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

少女心大爆發！CAFE!N這次和不二家經典角色PEKO聯名，不只讓人重溫童年回憶，更用繽紛撞色與創意設計，讓PEKO搖身變成時髦代表。除了限量推出多款甜點飲品，還有凍乾咖啡、炫彩濾泡包、儲物罐、帆布包等超吸睛周邊，每樣都好欠買。奶昔、拿鐵、茶飲和豬排堡也都換上PEKO專屬包裝，光看就療癒，從喝的到背的，都為日常增添一絲可愛感。

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名推出限定包裝、飲品 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名甜點「紅絲絨焦糖卷」 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理



PEKO這次在CAFE!N真的變得不一樣！大膽撞色、螢光系設計，讓這位吐舌女孩煥然一新。不管是帆布包還是塑膠袋，都結合童趣與實用，輕鬆融入各種穿搭。復刻水果攤塑膠袋，輕巧可愛，不論買咖啡還是早餐都超實用。帆布包則有條紋搭配俏皮圖樣，時髦不失質感，從上班到出遊都很百搭。聯名主題「保持童心，勇敢冒險」，不只是商品，更是種生活態度。

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名大膽撞色、螢光系設計，讓這位吐舌女孩煥然一新。 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名全新設計，推出多款周邊商品 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理

飲品部分更是驚喜滿滿！首推「草莓OREO奶昔」，草莓果泥搭配牛奶霜淇淋，滑順香甜再加OREO碎片，帶來如草莓蛋糕般的豐富層次。還有「草莓煉乳拿鐵」，酸甜草莓果醬與濃厚煉乳融合拿鐵，喝起來就像童年的草莓牛奶糖。「葡萄柚紅玉紅茶」是紅玉紅茶加上紅葡萄柚，香氣層次豐富、清爽回甘。「厚脆豬排堡」炸得外酥內嫩，再搭配香柚醬與新鮮蔬菜，超開胃。加上PEKO聯名包裝，讓人瞬間回到無憂的快樂時光。

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名「草莓煉乳拿鐵」 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名「葡萄柚紅玉紅茶」 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​


CAFE!N聯名造型凍乾咖啡編輯都搶著收藏！「哥斯大黎加莫札特蜜處理凍乾咖啡」，凍乾技術完美保留香氣，泡出來像現磨，隨時隨地都能享受。PEKO與POKO濾泡咖啡，一包只要35元，性價比超高，還有濃郁莓果與焦糖風味。茶控必收的「樂萃紅茶包」換上炫光外衣，不只可愛還超有質感。「PEKO儲物罐」也值得入手，不論裝零食或小物都超方便。

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名造型凍乾咖啡，小杯裝超萌 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

▲CAFE!N、不二家PEKO聯名周邊有咖啡凍乾、帆布袋等 /CAFE!N 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



 

CAFE!N、PEKO聯名餐點

草莓 OREO 奶昔（門市限定） NT.120
草莓煉乳拿鐵  NT.140
葡萄柚紅玉紅茶 NT.70
厚脆豬排堡（門市限定） NT.125
紅絲絨焦糖卷  NT.115
 

CAFE!N、PEKO聯名周邊

哥斯大黎加 莫札特蜜處理 凍乾咖啡  5入/盒 | NT.480 會員價＄350
莓果／紅酒／葡萄／焦糖

肯亞 AA 水洗 濾泡咖啡   10g/包（PEKO） | NT.55  會員價＄35
莓果／黑醋栗／紅糖／葡萄酒

瓜地馬拉安堤瓜 水洗 濾泡咖啡10g/包（POKO） | NT.55  會員價＄35
雪梨／麥芽／巧克力／焦糖

PEKO樂萃紅茶-8包/ 盒 | NT.320
PEKO多功能儲物罐 | NT.620  會員價＄450
PEKO帆布包-紅 / 綠 | NT.750  會員價＄490
PEKO迷你環保袋  | NT.350  會員價＄190

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