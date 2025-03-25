美出新高度的Gogoro、星宇航空夢幻聯名！Gogoro、星宇航空聯手推出全新聯名電動機車「Gogoro Pulse Starwalker Edition」，這款結合航空工藝與電動機車科技的旗艦車款，於今日正式開賣，全台首批限量200組。聯名套組內含車輛、同色安全帽、皮革卡套與飛行夾克，售價136,980元，還能加碼抽破萬星宇航空哩程。此次合作不僅是跨界結合，更是對未來移動方式的全新詮釋，讓騎士彷彿駕駛飛行器般自由馳騁。



▲Gogoro、星宇航空聯名電動機車限量開賣，還附聯名款飛行夾克、安全帽 / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理



▲Gogoro、星宇航空聯名電動機車於今日3/25登場 / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理

Gogoro、星宇航空聯名電動機車「Gogoro Pulse Starwalker Edition」

Gogoro與星宇航空的聯名設計，充分展現航空美學與電動車科技的完美融合。以星宇航空的標誌性大地金為主色，並融入「貼地飛行」概念，打造沉浸式騎乘體驗。車名「Starwalker」靈感來自星宇航空的無線電通訊呼號，還搭載Avionic航空儀表主題的10.25吋彩色數位儀表，模擬機艙視覺與音效，讓駕駛更具未來感。細節部分也相當講究，飛旋踏板採用機身警示塗裝，車尾則融合星宇航空塗裝條紋與聯名Logo，進一步提升辨識度。▲Gogoro、星宇航空聯名電動機車以星宇航空的標誌性大地金為主色，並融入「貼地飛行」概念 / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理▲Gogoro、星宇航空聯名電動機車設計細節融入星宇航空的特色 / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理在性能方面，Gogoro Pulse Starwalker Edition更是帶來超越以往的騎乘體驗。車身採用Aeroforce空氣力學設計，搭配NACA翼型空氣導流技術，使氣流精準流動，提供更穩定的動力輸出與高效散熱。Gogoro董事長張國煒試乘後更表示，這款車的推進力就像飛機起飛時的瞬間推背感，輕輕一催就能感受到飽滿扭力，讓騎士擁有猶如飛行般的暢快駕馭感。▲Gogoro、星宇航空聯名電動機車車尾則融合星宇航空塗裝條紋與聯名Logo / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理▲Gogoro、星宇航空聯名電動機車採用Aeroforce空氣力學設計 / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理此次聯名套組除了車輛外，還包含多款充滿航空元素的聯名配件。飛行員風格的聯名安全帽，以車輛同色系打造，兼具防護與時尚感。聯名皮革卡套則以高質感皮革製作，方便存放悠遊卡或信用卡。而靈感來自機長制服的聯名飛行夾克，更是整套聯名商品的亮點，兼具潮流與實用性。不論是機車迷、航空迷，還是潮流愛好者，這次的聯名車款絕對值得珍藏。▲Gogoro、星宇航空聯名電動機車買就附贈聯名飛行夾克、安全帽、皮革卡套等周邊 / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理▲Gogoro、星宇航空聯名飛行夾克 / 星宇航空 提供、WalkerLand窩客島整理

開賣日期：2025年3月25日

限量套組：全台首批限量200組

售價：NT$136,980



Gogoro、星宇航空聯名電動機車 套組內容

Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版車輛

聯名安全帽（與車身同色）

Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套

聯名飛行夾克

額外優惠：購買者還可抽破萬星宇航空哩程





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