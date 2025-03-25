超萌史努比跟7-11聯名！這次7-11為了慶祝花生漫畫75週年，聯名史努比推出「美味聯萌大明星」限定活動，在4/1起正式開跑。7-11推出史努比聯名限定的飲料杯、冰淇淋杯，還有史努比聯名美食21款，此外還有限定史努比周邊「史努比吸管、史努比貼紙」，讓吃貨們跟著史努比一起嗨。



▲7-11聯名史努比，推出史努比聯名限定的飲料杯、冰淇淋杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11聯名史努比，史努比聯名限定吸管加價購39元2支 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-11限量史努比周邊贈品活動

本次7-11與史努比聯名特別推出史努比鮮食系列，總共有3款主食，包括「烤雞燻腸白醬焗飯、義式番茄肉醬義大利麵」，還有星宇航空聯名的「美式漢堡排筆管麵」，4/1起只要買史努比聯名指定鮮食商品，就送「史努比天天好心情貼紙包」，內含2張貼紙、總共20款隨機出貨，包含月份主題、星期主題，讓粉絲們一次收集。▲7-11聯名史努比，推出史努比鮮食系列、還有星宇航空聯名義大利麵 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11聯名史努比，買指定鮮食送史努比貼紙組2張 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，7-11在飲品與冰品也換上史努比造型，思樂冰推出史努比最喜歡的「沙士風味」，搭配6款不同設計的史努比杯身。霜淇淋部分，則推出「黑芝麻牛奶霜淇淋、鹹花生奶油酷聖霜」，搭配全新的香濃花生餅杯增添口感。飲品部分推出夏季清爽的「CITY 蜜桃果粒冰茶」，讓粉絲們通通要嚐鮮。▲7-11聯名史努比，推出聯名新品史努比霜淇淋、史努比花生餅杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11聯名史努比，推出史努比思樂冰限定杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝4/2-4/15日期間，只要買CITY TEA、CITY PEARL與思樂冰全品項，享第二杯半價，還能加價39元獲得超可愛「史努比造型吸管」一組兩支，共有4款設計，史努比與歐拉夫大頭造型採用矽膠材質，連吸管都是史努比大頭造型，可重複使用，兼具收藏價值與環保概念。▲7-11聯名史努比，買指定飲品加價39元送史努比造型吸管2支 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11聯名史努比，史努比造型吸管一組2支，有史努比與奧勒夫造型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了滿足吃貨，7-11在門市鮮食也推出多款「史努比包裝」新品，有烙印史努比圖樣的「起司披薩包」，以及圓形御飯糰「炙烤燻腸」，提供史努比與歐拉夫兩款造型選擇。同時還有與瑪莉屋合作的「美式臘腸比薩」，4月26日起連「大亨堡」外盒也換上史努比與歐拉夫圖案，此外還有雞翅、熱壓吐司、泡麵等，粉絲可從主食到點心一次收藏。▲7-11聯名史努比，史努比聯名鮮食推薦必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11聯名史努比，史努比聯名鮮食推薦必買 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

史努比天天好心情貼紙包

活動期間：2025/4/1起

活動方式：買花生漫畫75週年聯名「星宇航空-美式漢堡排筆管麵/烤雞燻腸白醬焗飯/義式蕃茄肉醬義大利麵」任一件免費送限量貼紙，共20款貼紙，每包貼紙共2入，款式隨機贈送。



史努比造型吸管1組(2入)

活動期間：2025/4/2起

活動方式：買CITY TEA / CITY PEARL / 思樂冰全品項任2杯加價購39元享史努比造型吸管1組(2入)。





讓史努比鐵粉要全收的史努比聯名 史努比周邊話題