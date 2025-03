南港人都期待的南港LaLaport,終於在3/20正式開幕,南港LaLaport亮點除了美食之外,更有多達10間生活小物、IP周邊商店、公仔盲盒專賣店等,無論是哈利波特、吉卜力、甚至還有吉伊卡哇、米飛兔、史努比等人氣IP通通有。這次窩客島整理出南港LaLaport「10間必逛、23項必買清單」大人小孩一起逛。



▲南港LaLaport 10間必逛、23項必買清單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport 10間必逛、23項必買周邊小物推薦清單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport Harry Potter Mahou Dokoro必買推薦

哈利波特迷都要衝要逛的Harry Potter Mahou Dokoro,是來自日本的哈利波特周邊商品專賣店,以「哈利波特、怪獸與牠們的產地」系列電影為靈感,從進門就能感受到滿滿的魔法世界氣氛。店內販售魔杖、長袍、首飾、盲盒系列等多樣商品,讓粉絲就像魔法師挑選裝備一樣充滿儀式感。



本次新開店亮點推薦必買包含可愛玩偶系列,有超萌玻璃獸、叼著信封的嘿美、還有身穿4學院毛衣的熊熊、穿著榮恩與哈利毛衣的熊熊們,可愛滿分。店內必買還有多款魔杖系列,不只可發光、還能用咒語打開巧克力蛙音樂盒。此外還有可愛亮點玻璃獸公仔飾品架,把項鍊飾品放在他身上毫無違和。



▲南港LaLaport Harry Potter Mahou Dokoro必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport哈利波特周邊商品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



南港LaLaport 橡子共和國 必買推薦

宮崎駿動畫迷的最愛「橡子共和國」,這次在台北不只有信義區分店,更能在南港買起來。本次店舖主打超萌造景「池塘畔的大龍貓與中、小龍貓」讓粉絲拍照打卡,此外更推出多款充滿儀式感的新品小物,包含封蠟印章組、立體場景沙漏、夜空系列賀卡,讓粉絲們少女心噴發。



此外,橡子共和國南港店推薦必買的,就是熱賣補貨的「因因」以及「卡西法」系列周邊。「霍爾的移動城堡 因因」絨毛玩偶推出不同尺寸、還有最迷你的吊飾尺寸,怕完售就要先衝、先搶。「霍爾的移動城堡 卡西法」也推出多款療癒小物,如LED觸燈、還有可愛包款讓粉絲們通通買起來。



▲南港LaLaport 橡子共和國 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport 橡子共和國必買推薦,霍爾的移動城堡 因因、滿額贈品行李吊牌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport 淳久堂書店 必買推薦

淳久堂書店在台北的第二間分店,就位在南港LaLaport,除了提供書籍、文具、雜貨之外,更設置了3大必買專區,包含台灣首間「EHONS」繪本專區、集英社漫畫周邊專區「SHONEN JUMP SHOP」,以及人氣角色商品專區「Chara Colle Tokyo」,讓動漫迷、日本控、日雜控通通買爆。



淳久堂書店推薦必買包含繪本專區的「麵包小偷」系列玩偶周邊,還有可脫下麵包的造型玩偶,以前要求代購的、現在可以直接入手。SHONEN JUMP SHOP推薦必玩相片列印機,300元列印喜歡的角色照片,並且搭配鑰匙圈讓粉絲隨身攜帶。在Chara Colle Tokyo則推薦必買可愛的吉伊卡哇玩偶系列、以及「蠟筆小新 + HelloKitty」系列更是可愛度大加分。



全文介紹:南港LaLaport動漫控天堂!淳久堂書店南港3大必逛,集英社JUMP SHOP買爆。



▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕,SHONEN JUMP SHOP設置動漫相片機 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲淳久堂書店南港LaLaport店開幕,吉伊卡哇、Hello Kitty與蠟筆小新周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport Weblink 任天堂授權商品旗艦店 必買推薦

Weblink任天堂授權商品旗艦店位在南港LaLaport 4樓,門口設置立體的瑪利歐水管打卡點,並且販售Nintendo Switch主機與配件小物之外,還有許多任天堂遊戲角色周邊,包含超級瑪利歐兄弟、星之卡比系列周邊小物,讓粉絲們開逛開買。



推薦任天堂粉絲必買「超級瑪利歐兄弟夜燈」系列,有經典的無敵星、問號磚塊、紅綠蘑菇等造型選擇,還有多款造型玩偶擄獲大小朋友。此外,星之卡比系列也有吊飾等周邊小物,特別的是迷你造型「卡比橡皮擦」,可以自行挑選裝罐,更增添趣味。



▲南港LaLaport Weblink 任天堂授權商品旗艦店 必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport任天堂授權商品必買推薦,星之卡比橡皮擦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport 玩具反斗城 必買推薦

玩具反斗城不只是販售兒童玩具系列,這次在南港LaLaport也引進了多款盲盒周邊小物,並在門口展示了molly大公仔吸引目光。推薦必買包含泡泡瑪特系列盲盒、還有多款可愛盲盒包含「LULU豬、三麗鷗」等玩偶吊飾盲盒,讓少女們掛在包包上也可可愛愛。同時還有多款角色玩偶販售,超人氣吉伊卡哇、三麗鷗人魚漢頓還有寶可夢系列周邊,也通通可以買得到。



▲南港LaLaport 玩具反斗城 必買推薦盲盒系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport 玩具反斗城必買推薦三麗鷗系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport I am 我適 必買推薦

「I am 我適文創」主打販售「米飛兔、嚕嚕米」兩大主角IP,在門市內充滿療癒溫馨風格,必買推薦米飛兔70週年、嚕嚕米80週年限定商品,包含多種不同尺寸造型、多種材質的米飛兔玩偶,還有獨家販售的嚕嚕米系列鍋具,讓粉絲們一次逛到滿足。除此之外,門市內還有三麗鷗腳色寵物窩,療癒造型與軟萌質感,不管是毛孩或奴才都會愛。



▲南港LaLaport I am 我適 必買推薦米飛兔系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport I am 我適文創必買推薦姆明系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport POP Circus 必買推薦

POP Circus 星奇市集結多款ip授權小物,包含超人氣史努比系列,提供實用系杯具、餐具、碗盤等器皿,以及多款收納小包、玩偶,讓粉絲們一次滿足。此外還有萌系米飛兔玩偶系列、星之卡比系列,還有超夯「CARE BEARS彩虹熊」推薦必買,多款顏色款式都能在這裡找到。



▲南港LaLaport POP Circus 必買推薦米飛兔小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport POP Circus必買推薦星之卡比、史努比 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport Hobby inn 必買推薦

如果是模型控,這次趁著南港LaLaport開幕,就先衝Hobby inn逛起來。店內提供一番賞讓粉絲試手氣,還有模型控必買的萬代模型、BANPRESTO、MEGAHOUSE等人氣動漫商品,以及多款盲盒系列,超人氣航海王、間諜家家酒、鬼滅之刃等系列公仔都能看得到。



▲南港LaLaport Hobby inn 必買推薦盲盒公仔 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport Hobby inn 必買推薦盲盒公仔、一番賞 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport 康寧 必買推薦

康寧餐具這次在南港LaLaport也擄獲粉絲們的心!康寧特別看準史努比粉絲,將史努比商品集結成史努比專區,包含史努比保溫杯系列、馬克杯,以及多鐘尺寸的碗盤器皿,並且在開幕期間推出「史努比全系列買一送一」超狂優惠。康寧更在門市設置了超可愛史努比商品展示區,還有170分巨大史努比打卡點,讓史努比控通通逛好逛滿。



▲南港LaLaport 康寧史努比系列必買推薦 史努比小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport 康寧史努比系列必買推薦 史努比買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

南港LaLaport niko and... 必買推薦

在日系服飾選物「niko and...」這次也在南港店推出多款必買可愛小物,主推必買「ANDY THE MOUSE」可愛老鼠ANDY與起司造型周邊小物,從抱枕、玩偶、票卡夾、馬克杯通通都有。此外門市內還有多款日系選物,壽司造型拖鞋、菜瓜布、吊飾更是讓粉絲們會心一笑。



▲南港LaLaport niko and...ANDY THE MOUSE周邊商品必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲南港LaLaport niko and...周邊商品必買推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝