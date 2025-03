南港LaLaport必逛生活小物、必買IP小物推薦!南港新百貨「LaLaport 南港」在3/20正式開幕,逛新百貨不只有服飾選品、美食餐廳,還有許多大人小孩都尖叫的生活小物、IP周邊。這次窩客島整理10間南港LaLaport必逛推薦,無論是哈利波特周邊店、任天堂授權商店、橡子共和國,還有超萌史努比打卡點、書店與超市,窩客島帶你搶先筆記,看完就衝南港LaLaport。



南港LaLaport必逛推薦:哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro

哈利波特系列自問世以來,不僅風靡全球,更在影視、小說、主題樂園等領域持續帶來話題。近期,隨著哈利波特系列電影的重映與影集計畫的熱議,魔法世界的魅力再次席捲全球。而對於台灣的哈迷來說,這次將迎來一場前所未有的魔法盛宴——來自日本的官方周邊商品專賣店「Harry Potter - Mahou Dokoro」即將正式登陸台北。這不僅是該品牌在海外開設的第一間常設店,更是台灣粉絲夢寐以求的魔法基地。店鋪將於2025年3月20日在Mitsui Shopping Park LaLaport南港1F展開營運。



哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro樓層:

南港LaLaport 1樓

全文介紹:日本哈利波特周邊店海外首店必買攻略搶先看!LaLaport南港3/20Harry Potter - Mahou Dokoro開幕。



▲最受矚目的便是「哈利波特 聲控魔杖 ver.1.5」,這款魔杖內建聲音辨識功能 / 哈利波特Harry Potter - Mahou Dokoro台灣1號店提供、WalkerLand窩客島整理



南港LaLaport必逛推薦:橡子共和國 LaLaport 南港店

吉卜力鐵粉準備好了!宮崎駿動畫迷的最愛「橡子共和國」正式進駐北台灣全新商場 Mitsui Shopping Park LaLaport 南港,這是繼台北信義 A8 店後,北部的第二間門市,將於3/20正式開幕。這次新開店不僅有療癒感十足的龍貓限定造景,還帶來一系列先行販售的精美周邊,讓吉卜力粉絲們搶先收藏。無論是想要親身感受「龍貓」中的夢幻場景,還是尋找獨家限定商品,這間全新店鋪都將成為影迷們不可錯過的朝聖之地。



橡子共和國樓層:

南港LaLaport 4樓

全文介紹:橡子共和國LaLaport南港店 獨家龍貓場景 限量好禮搶先看!吉卜力粉絲不能錯過。



▲立體場景沙漏 龍貓 楠樹和龍貓們 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理



▲「BEVERLY 封蠟印章組」特別選用了三部經典作品:「天空之城」、「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」作為主題 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理BEVERLY封蠟印章組

南港LaLaport必逛推薦:Weblink 任天堂授權商品旗艦店

Weblink任天堂授權商品旗艦店3月20日登場,販售Nintendo Switch主機、遊戲軟體、音響鬧鐘、角色玩偶、文具與生活雜貨等逾百款商品,滿足粉絲收藏需求。在開幕期間3/20-4/2購買Nintendo Switch主機與遊戲滿額送「超級瑪利歐帆布提袋」,任選兩款遊戲享組合價2,699元。全店單筆消費滿1,980元,加贈「任天堂星星解壓球」,數量有限,送完為止。



Weblink 任天堂授權商品旗艦店樓層:

南港LaLaport4樓



▲Weblink 任天堂授權商品旗艦店,圖片為台中LaLaport店示意圖 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



南港LaLaport必逛推薦:HANDS 台隆手創館 萌蛙匹克快閃店

台隆手創館真的很懂粉絲的心情!日本超人氣角色「pickles the frog萌蛙匹克」不只在日本有超人氣,在台灣也是一樣擁有許多粉絲的喜歡。這一次台隆手創館為了滿足台北粉絲的願望,特別在3/19起HANDS SOGO復興店舉辦期間限定快閃店,讓更多粉絲能夠近距離感受萌蛙的魅力。



HANDS 台隆手創館樓層:

南港LaLaport3樓

全文介紹:萌蛙匹克快閃台隆手創館!日本進口周邊 滿額贈禮 開幕日搶先看。



▲日本超人氣角色「pickles the frog萌蛙匹克」不只在日本有超人氣,在台灣也是一樣擁有許多粉絲的喜歡 / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理



南港LaLaport必逛推薦: HANDS 台隆手創館 NishimuraYuji 西村裕二快閃店

先前西村裕二首度來台灣,在松菸舉辦小型快閃店,開幕首日就吸引超多粉絲排隊朝聖,周邊小物也快速完售,足見台灣粉絲的熱情。這次西村裕二南港 LaLaport快閃店,將在Hands台隆手創館內以店中店方式進行,粉絲們可以期待能買到更完整、更多種類的周邊小物,同時還有台灣限定周邊「飲料提袋、多功能架、行李束帶」通通買起來。



HANDS 台隆手創館樓層:

南港LaLaport3樓

全文介紹:南港 LaLaport西村裕二快閃店!NishimuraYuji購買部4/19開賣,台灣獨家週邊曝光。



▲西村裕二曾在松菸舉辦限定快閃店,這次將在4/19快閃南港 LaLaport / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝,圖片非南港快閃店販售商品,圖片為西村裕二松菸快閃店示意圖,南港快閃販售商品,依現場為準。



南港LaLaport必逛推薦:淳久堂書店

日雜控必逛的「淳久堂書店」繼東區明耀百貨店之後,這次將在3/20插旗南港LaLaport,除了帶來銷售書籍、漫畫、文具、雜貨之外,更特別設置繪本空間EHONS,以及動畫迷會瘋狂的、集英社人氣漫畫相關商品的「少年JUMP SHOP」,還有大人小孩都喜歡的「Chara Colle TOKYO」系列,不管你是卡通粉絲、動漫迷,通通會不小心買到剁手手。



淳久堂書店 樓層:

南港LaLaport 4樓



▲圖片來源:淳久堂書店日本官網 / WalkerLand窩客島整理提供。



南港LaLaport必逛推薦:康寧餐具

康寧餐具本次插旗南港LaLaport,除了帶來年度新品「DuraNano不沾鍋系列」之外,更首次推出門市IP情境專區,康寧餐具超人氣的「SNOOPY商品」全系列一次通通買得到,還有高打170公分SNOOPY巨型公仔現身門市,讓史努比控通通要衝。



康寧餐具 樓層:

南港LaLaport B1



▲康寧餐具插旗南港LaLaport,設置SNOOPY商品專區 / WalkerLand窩客島整理提供



南港LaLaport必逛推薦:NITORI宜得利

日系居家小物「NITORI宜得利」這次進駐南港LaLaport,主推超吉祥物黑貓、長尾山雀2大IP,並且推出開幕限定優惠。3/20-3/23以及3/29-3/30期間,單筆滿200元送黑貓購物袋。此外參加「宜得利家居」官方FB活動,還有機會獲得黑貓、長尾山雀手機架,跟粉絲們一起耍可愛。



NITORI宜得利樓層:

南港LaLaport 4樓



▲NITORI宜得利家居插旗南港LaLaport / WalkerLand窩客島整理提供



南港LaLaport必逛推薦:MUJI 無印良品、咖樂迪、LOPIA

在南港LaLaport B1同步進駐日系夯品「MUJI 無印良品」,咖啡及美食小物選品「咖樂迪咖啡農場」,還有日本超市「LOPIA」同步進駐,提供最豐富的日系居家小物、日系咖啡點心、日系超市商品,讓日本控在南港LaLaport B1通通都能一次買到。



MUJI 無印良品、咖樂迪、LOPIA 樓層:

南港LaLaport B1



▲MUJI 無印良品插旗南港LaLaport / WalkerLand窩客島整理提供



