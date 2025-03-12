吉卜力鐵粉準備好了！宮崎駿動畫迷的最愛「橡子共和國」正式進駐北台灣全新商場 Mitsui Shopping Park LaLaport 南港，這是繼台北信義 A8 店後，北部的第二間門市，將於3/20正式開幕。這次新開店不僅有療癒感十足的龍貓限定造景，還帶來一系列先行販售的精美周邊，讓吉卜力粉絲們搶先收藏。無論是想要親身感受「龍貓」中的夢幻場景，還是尋找獨家限定商品，這間全新店鋪都將成為影迷們不可錯過的朝聖之地。



▲立體場景沙漏 龍貓 楠樹和龍貓們 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理



橡子共和國 LaLaport 南港店的最大亮點之一，就是店門口獨家設計的「池塘畔的大龍貓與中、小龍貓」造景。大龍貓手捧橡果，靜靜地坐在池塘邊，身旁的中龍貓與小龍貓則瞪大圓圓的眼睛，彷彿正迎接每一位來訪的客人。這個造景完美還原「龍貓」中自然純真的氛圍，讓人彷彿走進了吉卜力的奇幻世界。療癒度滿分的畫面，勢必成為粉絲們的必拍打卡點，開幕後勢必掀起一波拍照熱潮。



店內的裝潢同樣充滿巧思，特別打造了全台唯一的「龍貓」草壁家風格設計。溫暖的木質結構搭配經典紅色屋頂，完美還原電影中小月與小梅的家。店內還隱藏了兩個神秘空間「龍貓隧道」與「龍貓樹洞」，重現小梅第一次遇見龍貓的經典畫面，粉絲們不妨細細探索。此外，門口還有一幅高達 200 公分的《龍貓》經典電影海報，這面海報將會不定期更換，未來可能會換上「魔女宅急便」、「天空之城」等其他宮崎駿名作，每次到訪都能發現不同的驚喜。



▲立體場景沙漏 魔女宅急便 可琪莉的實驗室 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理

隨著 LaLaport 南港店的開幕，橡子共和國也特別推出一系列先行販售商品，讓粉絲們能夠搶先入手最新的吉卜力周邊。這些商品不僅設計精美，還充滿濃厚的吉卜力風格，無論是收藏還是送禮都十分適合。其中，「BEVERLY 封蠟印章組」特別選用了三部經典作品：「天空之城」、「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」作為主題。每款印章組都搭配獨特的圖樣與專屬的封蠟配色，粉絲們可以自由搭配，混色或暈染出獨一無二的印章風格，為信箋、禮物包裝或手帳增添專屬於吉卜力的溫度。▲「BEVERLY 封蠟印章組」特別選用了三部經典作品：「天空之城」、「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」作為主題 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理BEVERLY封蠟印章組另一款夢幻逸品「立體場景沙漏」則細緻呈現「龍貓」與「魔女宅急便」的經典場景。「龍貓」的沙漏呈現了楠樹與龍貓們共處的寧靜時光，而「魔女宅急便」的版本則再現了可琪莉的魔法實驗室，充滿細節的設計讓粉絲彷彿親臨動畫場景。這款沙漏不僅能為空間增添詩意與故事感，還能作為療癒系擺飾，為日常生活增添一抹童話色彩。此外，「夜空系列賀卡」則以燙金線條描繪「龍貓」、「魔女宅急便」、「天空之城」的經典場景，搭配深邃的藍色紙張，營造出靜謐浪漫的氛圍。這組賀卡不僅適合作為紀念收藏，也能成為傳遞心意的最佳選擇，讓收件人感受到來自吉卜力世界的溫暖。▲「夜空系列賀卡」則以燙金線條描繪「龍貓」、「魔女宅急便」、「天空之城」的經典場景，搭配深邃的藍色紙張 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理夜空系列賀卡除了精美的周邊商品，橡子共和國 LaLaport 南港店還推出開幕限定滿額贈活動。凡於試營運首日起，在店內單筆消費滿 1,200 元，即可獲得「天龍貓紀念行李吊牌」乙個。這款吊牌的設計靈感來自「龍貓」中龍貓乘著飛行陀螺在空中翱翔的經典畫面，讓每一位旅人都能帶著龍貓一起踏上冒險旅程。吊牌背面還貼心設計了資訊書寫區，四周更藏有可愛的小黑炭細節，讓粉絲愛不釋手。▲在店內單筆消費滿 1,200 元，即可獲得「天龍貓紀念行李吊牌」乙個 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理

橡子共和國 LaLaport 南港店 開幕活動

試營運日期：暫訂2025/3/17 仍依商場公告時間為主

正式開幕時間為 2025 年 3 月 20 日

橡子共和國 LaLaport 南港店

地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 4 樓

特色：北台灣第二間門市，設有「池塘畔的大龍貓與中、小龍貓」限定造景



橡子共和國 LaLaport 南港店開幕限定活動與優惠

BEVERLY 封蠟印章組 （每款 NT$1,850）

天空之城款

魔女宅急便款

霍爾的移動城堡款

立體場景沙漏（每款 NT$2,530）

龍貓（楠樹與龍貓們）

魔女宅急便（可琪莉的實驗室）

夜空系列賀卡（每款 NT$150）

龍貓款

魔女宅急便款

天空之城款



橡子共和國 LaLaport 南港店滿額贈禮活動（數量有限，送完為止）

活動期間：自試營運首日起

方式：單筆消費滿 NT$1,200，即可獲贈「飛天龍貓紀念行李吊牌」乙個

設計特色：龍貓搭乘飛行陀螺造型，背面附資訊書寫區與小黑炭細節

官方 Instagram：@ghibli_donguri_tw（即時獲取最新商品與活動資訊）



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