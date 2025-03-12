南港LaLaport 3/20正式開幕！這座全新商場引進超過300個品牌，其中多家美食餐廳更是首次登台，讓美食控大呼期待。從夏威夷度假風的「La Ohana」、主打日式烤生牛肉的「SAPPORO BONE」，到結合燒肉與袴鍋米飯的「三之星ミツボシ」，三家話題餐廳各具特色，準備讓饕客體驗不同風格的美食饗宴。除了日系餐飲品牌之外，LaLaport南港也將帶來多元購物與娛樂體驗，讓台北饕客不僅能大啖美食，還能享受嶄新的購物氛圍。



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▲台北南港LaLaport 預計3/17下午試營運、3/20正式開幕 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北南港LaLaport 有四間日本美食首次來台 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理

南港LaLaport日式美食台灣一號店：日本迴轉壽司「承知助by合點壽司」

台灣首店就在南港LaLaport，以高品質的壽司與創新的送餐模式聞名，主打專屬包廂設計，讓壽司控在私密空間內享受頂級日料。除了經典壽司，還有現剝貝類、白身魚刺身、天婦羅與熱食等多樣化選擇，滿足不同口味需求。這次來台開幕，勢必再掀起壽司控的排隊熱潮。



▲台北南港LaLaport 日本迴轉壽司「承知助by合點壽司」 / 承知助 提供、WalkerLand窩客島整理



南港LaLaport日式美食台灣一號店：夏威夷風La Ohana

首度來台的「La Ohana」將夏威夷度假氛圍帶進南港LaLaport。品牌名意指「太陽」與「家人」，營造放鬆溫馨的用餐體驗。餐廳以木質與藤編家具打造海島風情，搭配專屬香氛與背景音樂，讓人彷彿置身度假飯店。服務人員身穿夏威夷衫，增添愜意氛圍，餐點融合日式與美式風格，選擇多樣。店內還設有選物區，販售夏威夷風紀念品，讓顧客將度假感受帶回家。



▲台北南港LaLaport 日本美食首次登台「夏威夷風La Ohana」 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理



南港LaLaport日式美食台灣一號店：日式排餐SAPPORO BONE

來自北海道的「SAPPORO BONE」則主打經典日式排餐，這次將海外首店獻給南港LaLaport，讓臺灣的饕客能夠一嚐道地的烤生牛肉風味。品牌成立於2015年，以高品質的肉類料理聞名，特別是炭烤生牛肉與各類厚切排餐最受歡迎。店內選用精選牛肉，搭配獨家熟成技術，打造入口即化的極致口感，適合喜愛日式肉料理的饕客前來品嚐。



▲台北南港LaLaport美食必吃「日式排餐SAPPORO BONE」 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理



南港LaLaport日式美食台灣一號店：日式燒肉飯 三之星ミツボシ

「三之星ミツボシ」則以獨特的「袴鍋煮飯」技術聞名，將烤肉店的精選牛肉搭配特製醬汁，與米飯一同呈現，打造出完美的和風燒肉丼。店內的米飯採用特製鍋具慢火烹煮，確保每一口飯粒都飽滿Q彈，搭配香氣四溢的牛肉與秘製醬汁，入口層次豐富。這間店的料理方式與一般燒肉店不同，更加注重米飯與肉品的搭配，讓每一口都充滿濃郁的日式風味。



▲台北南港LaLaport美食必吃「日式燒肉丼 三之星ミツボシ」 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理

三井南港LaLaport 店家資訊

試營運：預計2025/03/17 下午對外開放，時間點尚未公告

開幕日：2025/03/20

地址：台北市南港區經貿二路 131 號



三井南港LaLaport 交通資訊

MRT 文湖線「南港軟體園區站」徒歩 1 分

MRT 板南線・文湖線 「南港展覧館站」徒歩 3 分



三井南港LaLaport 4間首次登台日本美食名店

La Ohana：夏威夷度假風餐廳，提供日式×美式料理，還有選物紀念品區。

SAPPORO BONE：北海道排餐品牌，主打炭烤生牛肉與厚切排餐。

三之星ミツボシ：日式燒肉丼專家，採用特製袴鍋煮飯搭配秘製牛肉。

承知助by合點壽司：日本壽司名店，有包廂設計方便壽司控享受日料。