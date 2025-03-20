南港LaLaport終於開幕，美食控準備衝一波！全館餐廳多達86間，不過3月20日開幕首日，還有26間沒營業，尤其六樓整層的美食主題樓層還沒開，像是大家期待的「饗麻饗辣」、「添好運」、「漢來上海湯包」、「韓國一隻雞」「享THAI」都還吃不到。尤其是六樓整層主題餐廳和威秀影城直接封起不開放，讓許多第一天衝的饕客時呼可惜。



▲衝南港LaLaport吃美食！86間有3成未開，日本燒肉飯領軍15間推薦先吃 ​​​​​​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲南港LaLaport美食目前還有三成尚未營業 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport必吃美食推薦

五樓美食街也有幾間人氣餐廳還沒亮相，像是爆餡甜點「beard papa's」、超萌蛋包飯「蘋果樹」、還有日式定食「YAYOI彌生軒」、「京都勝牛」、燒肉重飯「叁星」、火鍋「黑毛屋」也還沒開門。雖然還有約三成店家在準備中，但已開的餐廳選擇也不少，不妨先跟著窩客島推薦必吃清單先來朝聖，未來再慢慢解鎖完整的南港LaLaport美食。▲南港LaLaport美食街空間寬敞 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲南港LaLaport必吃美食推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

拉麵控則是推薦必吃有雞湯大叔旗下的濃厚雞白湯拉麵「雞湯桑」；以及日籍主廚老闆曾獲得米其林必比登推介的「Hiro'sらぁ麵」，以大量肉片、免費麵量加量為號召，吸引拉麵控的注意。而日本金賞天丼「金子半之助」首次推出白飯、醋漬蘿蔔、牛蒡薑片、黑豆茶無限量吃到飽服務，大大滿足南港上班族的胃。



詳細報導：金子半之助插旗南港LaLaport！第二件5折優惠。



▲南港LaLaport 金子半之助第二碗半價，附餐還可以無限量吃到飽/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲南港LaLaport 美食也有多間拉麵推薦/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport美食推薦：林聰明沙鍋魚頭

首間台北分店「林聰明沙鍋魚頭」進駐南港LaLaport，不只完整重現嘉義本店的經典滋味，更推出台北限定套餐與冷凍人氣商品，讓大家輕鬆外帶回家享用。為歡慶開幕，林聰明還攜手Roots推出限量聯名活動，消費滿額即贈Roots購物金與購物袋，打卡還能拿環保杯套。



詳細報導：林聰明泡麵台北開賣！南港LaLaport限定必吃菜 開幕優惠要看。



▲林聰明泡麵台北開賣！南港LaLaport 推獨家限定湯餃3大新品/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲林聰明沙鍋魚頭台北首店就在南港LaLaport，首推必吃「沙鍋水餃」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport美食推薦：SAPPORO BONE

來自北海道的人氣排餐店「SAPPORO BONE」海外首店正式落腳南港LaLaport，主打經典日式炭烤料理，特別是炙燒生牛肉與厚切排餐，是肉控絕對不能錯過的重點。品牌自2015年創立以來，以嚴選牛肉搭配獨家熟成技術聞名，入口即化的柔嫩口感，加上炭香四溢的香氣，吸引不少日本饕客朝聖。這次來台也針對台灣人對於半熟肉的接受程度進行調整，每份餐點都附上蓄熱石，可以依照個人喜好加熱。



▲南港LaLaport美食台灣一號店首推「北海道燒肉飯SAPPORO BONE」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲南港LaLaport美食「SAPPORO BONE」針對台灣客人準備蓄熱石/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport美食推薦：韓美膳

首次來台展店的「韓美膳」，是從日本開來台灣的韓式料理品牌，以單人友善為主打，將常見的半半炸雞概念變換成韓式豆腐鍋、韓式拌飯半半組合，解決有選擇障礙症的饕客，兩個願望一次滿足。下午嘴饞的話則是建議吃「牽絲起司熱狗」、「10元燒」，超罪惡的大量起司幸福感爆棚。



▲南港LaLaport美食推薦「韓美膳」韓式料理/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲南港LaLaport美食推薦「韓美膳」韓式料理為台灣一號店/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport美食推薦：鰻鰻 EXPRES

台中人氣鰻魚飯品牌「鰻鰻EXPRESS」進軍台北，插旗南港三井LaLaport美食街，讓北部饕客也能輕鬆大啖外銷日本等級的青口鰻。最低只要288元就能享受14個月新鰻的細嫩口感與職人秘製鰻醬，人氣品項包括「活力元氣鰻丼」、「松露風安格斯牛鰻重」、「鰻×地雞腿」，再加碼推出兩款季節限定新品「鮮蛤鰻」、「星鰻鰻」滿足海味控。



▲南港LaLaport美食推薦「鰻鰻 EXPRES」台北首間店插旗/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲南港LaLaport美食推薦「鰻鰻 EXPRES」開幕推半價優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport美食推薦：Preserve酪梨蔬食早午餐

人氣早午餐品牌「Preserve」第四間分店插旗近期討論度最高的LaLaport南港，不同於常見的早午餐，Preserve以酪梨為核心的創意料理與每日現烤麵包、特色飲品，不僅讓蔬食也能繽紛多變，還能兼顧美味與環保。這次為慶祝新店開幕，特別推出全新「加州卷系列」，還有消費滿額贈禮、拍照打卡送點心等三大活動，讓你邊吃邊拍邊拿好禮。



詳細報導：南港LaLaport早午餐推薦！Preserve酪梨早午餐插旗，3大優惠免費吃可頌。



▲南港LaLaport美食推薦「Preserve酪梨蔬食早午餐」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲南港LaLaport美食推薦「Preserve」限定新菜加州卷 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport甜點推薦

甜點推薦先推「洪瑞珍三明治」將北斗限定的口味快閃來台北開賣，並且將限定款「抹茶紅豆起司三明治」持續在南港店販售。連續多年榮獲香港必比登殊榮的「佳佳甜品」也首次插旗南港地區，經典芝麻糊一定要試過。日本神級舒芙蕾鬆餅「武蔵野森珈琲」、人氣烘焙麵包甜點「奶油山丘」、法式甜點費南雪「ButterSays」首間實體店也於今日在南港Lalaport登場。超多甜點夯店讓人選擇障礙發作。



▲南港LaLaport美食推薦，日本神級舒芙蕾鬆餅「武蔵野森珈琲」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲南港LaLaport美食推薦「洪瑞珍三明治」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport美食甜點推薦：Niko and...COFFEE

日本文青都超愛的niko and … COFFEE，繼東區忠孝旗艦店後首間外帶店在南港LaLaport登場，為了歡慶新店開幕，再度聯手辻利茶舖，推出三款聯名飲品「草莓奶蓋抹茶冰沙(冰)、丸香抹茶牛奶(熱)、青蘋果抹茶飲(冰)」，將抹茶獨有的自然清新與微苦回甘發揮到極致。於即日起在台北忠孝旗艦店與南港LaLaport店獨家販售。此外，日本插畫「老鼠ANDY」特別推出海外限定聯名，設計風格療癒吸睛，讓人忍不住想全系列收下。



​​​​​​​▲南港LaLaport甜點推薦「Niko and...COFFEE」和辻利茶舖聯名 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



南港LaLaport美食甜點推薦：Venchi

​​​​​​​▲南港LaLaport甜點推薦「Niko and...COFFEE」台灣首間外帶店 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

爆紅的巧克力瀑布golato「Venchi」，除了帶來經典巧克力之外，近期針對復活節推出的巨大版開心果巧克力蛋、蛋盒裝的巧克力復活蛋，都讓巧克力搶著買。此外，此間分店也是唯一有雙口味巧克力淋醬「榛果黑巧克力醬」、「榛果牛奶巧克力醬」可以選擇，目前開幕優惠可免費升級無需加價。也難得規劃有店內座位區讓大家可以好好品嚐。



​​​​​​​▲南港LaLaport甜點推薦「Venchi」巧克力 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



南港LaLaport 店家資訊

​​​​​​​▲南港LaLaport甜點推薦「Venchi」巧克力新品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：台北市南港區經貿二路105巷1號1樓

開幕時間：2025/3/20 下午12:30後



南港LaLaport 停車收費

汽車每小時60元、機車每小時10元。



南港LaLaport 交通資訊

大眾交通：

捷運文湖線、板南線「南港展覽館站」1號出口出站步行約1分鐘即可抵達。



六樓美食主題餐廳

整層樓都尚未開放：饗麻饗辣、漢來上海湯包、韓國一隻雞、Il Ristorante-Etereo、米與多蜜、伊勢路 勝勢日式豬排、鶿克米TSUKUMI、京昌園、鶴橋風月、大江戶町鰻屋、承知助by合點壽司、添好運、日森軒和洋料理、柚子花花青春客家菜、享THAI



南港LaLaport 五樓美食品牌

已開幕：31冰淇淋、Hiro'sらぁ麵、金子半之助、大阪王將、La Ohana、丸亀製麵、HALOA POKE、粕粕咖哩、肉的長谷川、韓美膳、SAPPORO BONE、FUN TOWER 茶萃、太陽蕃茄拉麵



尚未開幕：黑毛屋、YAYOI彌生軒、京都勝牛、創意蛋包飯蘋果樹、beard papa's、叁星燒肉重飯



南港LaLaport 四樓美食品牌

已開幕：武葳野森珈啡 Diner、貓樂貓咖啡

尚未開幕：吉比鮮釀餐廳



南港LaLaport 三樓美食品牌

已開幕：snow Peak

尚未開幕美食：德國農莊餐茶館



南港LaLaport 二樓美食品牌

已開幕：J.S. FOODIES TOKYO、

尚未開幕美食：輪輪町日式早午餐(新品牌)、Starbucks Reserve



南港LaLaport 一樓美食品牌

已開幕：Venchi、PRESERVE、Whittard、LE BUNO、Café Kitsuné、

尚未開幕：掌門精釀啤酒



南港LaLaport B1美食品牌

已開幕：Niko and...COFFEE、旅禾烘焙、大宅酒窖、源吉兆庵、杜甲、登義、LOPIA JAPAN、吉品養生、MOS BURGER、鰻鰻EXPRESS、洪瑞珍三明治、一風堂EXPRESS、嚐嚐丼飯、雞湯桑、海壽司to go、Mister Donut、熊厚呷、虎記餃子、順成暖滷味、林聰明沙鍋魚頭、豆腐里、福喜滿豬腳排骨、林三茶研所、迷客夏、茶鳩咖哩、牛品牛排專門店、TKK頂呱呱、佳佳甜品、蔬醒Vege Burger、MAMI COOKING、醬醬街檔、明森宇治抹茶、博多鉄板屋台、心齋橋味穗、大茗本位製茶堂、Cozy Comer、椰米、Butter Says、馬祖新村、奶油山丘、Fujisan、新建成餅店、英茶香、幻日線法式甜點、椰米(泰式料理)

尚未開幕：咖樂迪咖啡農場