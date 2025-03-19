南港LaLaport美食推薦必吃「Preserve」酪梨早午餐！人氣早午餐品牌「Preserve」第四間分店插旗近期討論度最高的LaLaport南港，不同於常見的早午餐，Preserve以酪梨為核心的創意料理與每日現烤麵包、特色飲品，不僅讓蔬食也能繽紛多變，還能兼顧美味與環保。這次為慶祝新店開幕，特別推出全新「加州卷系列」，還有消費滿額贈禮、拍照打卡送點心等三大活動，讓你邊吃邊拍邊拿好禮。



▲南港LaLaport美食必吃推薦：酪梨早午餐Preserve /Preserve提供、WalkerLand窩客島整理



Preserve南港LaLaport新開店首推必吃新品「加州卷系列」，選用進口Hass哈斯酪梨，滑順口感搭配鮭魚、干貝、鰻魚、煙燻鮪魚等豐富食材，層次感十足。其中「開放式鮭魚酪梨加州卷」口感清爽柔滑，「松露干貝加州卷」香氣濃郁，極具奢華感，而「鰻魚酪梨加州卷」則甜中帶醇，令人回味。喜歡煙燻風味的人，推薦「煙燻鮪魚加州卷」與帶辣味的「煙燻鮭魚加州卷」，每一道都是視覺與味覺的享受，徹底刷新早午餐的想像。



▲南港LaLaport美食「Preserve」有新品加州卷系列 /Preserve提供、WalkerLand窩客島整理

Preserve 南港LaLaport店

除了新推出的加州卷，店內經典人氣酪梨料理不能錯過。創意發想的「酪梨麻婆豆腐」，以特製椒麻醬與植物絞肉慢火熬煮，搭配酪梨濃郁油脂，香麻帶勁又滑順。「酪梨漢堡」則用整顆酪梨取代麵包，夾入自製植物漢堡肉與甜醬油，配上泰國米，飽足又不膩。另一款「起司漢堡黑咖哩蛋蓋飯」，將自製黑咖哩、植物肉排、切達起司與煎蛋完美融合，帶來微辣鹹甜的豐富層次。無論是輕食還是正餐，Preserve都能一次滿足。▲以酪梨為主打的創意早午餐「Preserve」插旗南港LaLaport / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲Preserve人氣最高必吃為酪梨漢堡 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝為了迎接Preserve南港LaLaport新店開幕，Preserve準備了三大優惠活動。從3/20~4/30，單筆消費滿3,000元就贈送餐點招待券一張；同時拍照店內網美牆並上傳至IG限時動態，即可免費獲得現烤可頌一顆。若是5/1~5/31來訪，單筆滿3,000元還能再拿到超可愛酪梨帆布提袋一個。不僅能大啖酪梨創意料理，還能拿好康。▲Preserve南港LaLaport店開幕推三大優惠 /Preserve提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台北市南港區經貿二路105巷1號1樓

開幕時間：2025/3/20 下午12:30後



Preserve 南港LaLaport店 開幕優惠

活動一：3/20-4/30 消費滿3,000元贈餐點招待券一張。

活動二：3/20-4/30 拍照打卡上傳IG限動贈可頌一顆。

活動三：5/1-5/31 消費滿3,000元贈酪梨帆布提袋。

