南港LaLaport搶先開箱！今年上半年台北最受矚目的百貨新地標「南港LaLaport」終於在今日開幕，超過300間品牌，日系品牌佔了大宗，從日系服飾、生活雜貨到美食餐廳一應俱全，還有超療癒的任天堂、哈利波特專賣店等必逛話題店。而台北饕客最期待的「林聰明沙鍋魚頭」北部首店、「SAPPORO BONE」台灣初登場等，超過40間話題美食一次收編。快揪朋友一起衝南港，吃美食、逛百貨、買周邊，一站感受全新逛街體驗。



▲南港LaLaport搶先開箱！300間全品牌樓層分佈曝光，美食優惠 交通資訊指南/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲台北首間日系百貨「南港LaLaport」3/20中午12點半正式開幕/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport美食超過40間推薦

南港LaLaport整體空間設計也超有看頭，以「結MUSUBI」為概念，把自然、都市與日台文化巧妙融合，從視覺到氛圍都讓人放鬆。其中「Memory Court」挑高空間加上瀑布與流水，像是都市裡的小綠洲，逛累了可以在這裡稍作休息；「Future Court」則用巨型LED圓柱螢幕打造未來感，拍照打卡超吸睛。南港LaLaport更希望成為社區交流的場域，不定期推出活動，讓大家來這裡不只是購物，還能感受文化與設計的魅力。▲南港LaLaport室內空間以挑高「Memory Court」呈現瀑布流水都市綠洲的氛圍/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲南港LaLaport並利用巨型LED圓柱螢幕打造「Future Court」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝南港LaLaport祭出兩大超實用優惠，即日起至4月23日，於館內單店單筆消費滿6,000元即可享免費宅配服務，宅配地點為5F贈品處，限台灣本島。另外搭乘台鐵、高鐵、公車或捷運等大眾交通工具來逛街也有好康，只要是APP會員憑當日不限金額發票，即可兌換限量100元折價券及超值優惠券，每人每月限兌換一次。▲南港LaLaport交通便利，捷運出站步行1分鐘即可抵達，館內集結各種人氣IP周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲南港LaLaport推出兩大優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

台北人期待已久的LaLaport南港，終於在3/20中午12點半後對外開放，館內集結300多間人氣品牌，其中大家最在意的美食更是超過40間，包括從日本首次開到台灣的日式蛋包飯、牛排飯，還有首度北上插旗的林聰明沙鍋魚頭也在LaLaport南港推出獨家限定美食。超多人氣美食餐廳齊聚LaLaport南港，衝之前先看看窩客島整理的LaLaport南港美食必吃推薦，和限定優惠。



詳細報導：LaLaport南港美食40家必吃推薦！5折優惠搶先看，3/20 中午12點半正式開幕。



▲台北南港LaLaport美食必吃「日式排餐SAPPORO BONE」 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北首店「鰻鰻EXPRESS」最低只要288元就能吃到鰻魚飯 / 鰻鰻EXPRESS 提供、WalkerLand窩客島整理

南港LaLaport首次登台日本美食推薦

首次登台，讓美食控大呼期待。從夏威夷度假風的「La Ohana」、主打日式烤生牛肉的「SAPPORO BONE」，到結合燒肉與袴鍋米飯的「三之星ミツボシ」，三家話題餐廳各具特色，準備讓饕客體驗不同風格的美食饗宴。除了日系餐飲品牌之外，LaLaport南港也將帶來多元購物與娛樂體驗，讓台北饕客不僅能大啖美食，還能享受嶄新的購物氛圍。



詳細報導：南港LaLaport美食必吃！日本4間人氣美食首次登台，燒肉飯、壽司、北海道牛排都吃。



▲台北南港LaLaport 日本迴轉壽司「承知助by合點壽司」 / 承知助 提供、WalkerLand窩客島整理



▲南港LaLaport美食推薦「承知助迴轉壽司」首次來台展店 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理

南港LaLaport必逛生活小物、必買IP小物推薦

南港新百貨「LaLaport 南港」在3/20正式開幕，逛新百貨不只有服飾選品、美食餐廳，還有許多大人小孩都尖叫的生活小物、IP周邊。這次窩客島整理10間南港LaLaport必逛推薦，無論是哈利波特周邊店、任天堂授權商店、橡子共和國，還有超萌史努比打卡點、書店與超市，窩客島帶你搶先筆記，看完就衝南港LaLaport。



詳細報導：南港LaLaport必買推薦！南港LaLaport新開10間生活小物攻略，任天堂 吉卜力 哈利波特通通買爆。



▲立體場景沙漏 龍貓 楠樹和龍貓們 / 橡子共和國 LaLaport 南港店提供、WalkerLand窩客島整理



▲日本超人氣角色「pickles the frog萌蛙匹克」快閃南港LaLaport / 台隆手創館提供、WalkerLand窩客島整理

南港LaLaport 店家資訊

地址：台北市南港區經貿二路105巷1號1樓

開幕時間：2025/3/20 下午12:30後



南港LaLaport 停車收費

汽車每小時60元、機車每小時10元。



南港LaLaport 交通資訊

大眾交通：

捷運文湖線、板南線「南港展覽館站」1號出口出站步行約1分鐘即可抵達。



南港LaLaport 安心宅配送到家

宅配服務地點：3/20（四）-4/23（三）5F贈品處

活動內容：當日單店單筆消費滿6,000元（含）以上發票，即可享免費宅配服務乙次。部分店舖恕不配合，限台灣本島地區。



南港LaLaport 搭乘大眾交通工具前往可兌換100元折價券

兌換地點：3/20（四）~4/23（三）5F贈品處

活動內容：APP會員使用悠遊卡搭乘大眾交通工具至LaLaport 南港，憑當日不限金額發票即可兌換100元商品折價券及超值優惠券。限量20,000份。



注意事項：

1、大眾運輸包含台鐵/高鐵/公車/捷運。

2、限Mitsui Shopping Park會員參與，每會員每月限兌換乙組。

3、兌換前請先下載Mitsui Shopping Park免費APP，並註冊會員完成，於兌換時出示APP畫面。

4、100元商品折價券須單筆消費滿2，000元方可使用，使用限制

詳見券上說明。

5、數量有限兌完為止。Mitsui Shopping Park LaLaport南港保有修改活動權利。



南港LaLaport樓層分佈

南港LaLaport 6樓 店家樓層分佈

威秀影城、KidZaniag售票處及出入口位於5Ｆ，主題餐廳



▲南港LaLaport 6樓店家/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



南港LaLaport 5樓 店家樓層分佈

威秀影城、KidZania

主題餐廳、美食街：創意蛋包飯蘋果樹、SAPPORO BONE、肉的長谷川、韓美膳、粕粕咖哩、HALOA POKE、丸亀製麵、beard papa's、大阪王將、叁星燒肉、La Ohana、京都勝牛、YAYOI彌生軒、太陽番茄拉麵、FUN TOWER茶萃、金子半之助



▲南港LaLaport 5樓店家/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport 4樓 店家樓層分佈

生活居家/嬰幼兒/內睡衣/書店/主題餐廳，網中信金融園區

主題餐廳：武蔵野森珈啡 Diner、



▲南港LaLaport 4樓店家/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



南港LaLaport 3樓 店家樓層分佈

流行服飾/配件/運動戶外/主題餐廳



▲南港LaLaport 3樓店家/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport 2樓 店家樓層分佈

流行服飾/配件/運動戶外/主題餐廳，往捷運內湖機廠空橋/往南港展覽館1館空橋



▲南港LaLaport 2樓店家/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



南港LaLaport 1樓 店家樓層分佈

名品/流行服飾/配件/美妝保養/咖啡輕食/中央廣場/自行車停車場



▲南港LaLaport 1樓店家/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

南港LaLaport B1 店家樓層分佈

生活家電/服務/其他

MUJI無印良品、Niko and...、Ｄogday狗日子、Tefal、ZWILLING、Regetta Canoe、Tomod's、OSIM、LAC、象印、康寧餐具、Beutii、BALMUDA、元氣熊、Panasonic、新各界家電、TIGER虎牌、THERMOS、Electrolux、LocknLock



食品名店/美食街/超市

Niko and...COFFEE、旅禾烘焙、大宅酒窖、源吉兆庵、杜甲、登義、咖樂迪咖啡農場、LOPIA JAPAN、吉品養生、MOS BURGER、鰻鰻EXPRESS、洪瑞珍三明治、一風堂EXPRESS、嚐嚐丼飯、雞湯桑、海壽司to go、Mister Donut、熊厚呷、虎記餃子、順成暖滷味、林聰明沙鍋魚頭、豆腐里、福喜滿豬腳排骨、

林三茶研所、迷客夏、茶鳩咖哩、牛品牛排專門店、TKK頂呱呱、佳佳甜品、蔬醒Vege Burger、MAMI COOKING、醬醬街檔、明森宇治抹茶、博多鉄板屋台、心齋橋味穗、大茗本位製茶堂、Cozy Comer、椰米、Butter Says、馬祖新村、奶油山丘、Fujisan、新建成餅店、英茶香、幻日線法式甜點、椰米(泰式料理)、

Godiva、Johan



QB HOUSE



▲南港LaLaport B1店家/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



南港LaLaport B2停車場

機車停車場



南港LaLaport B3~B5停車場

汽車停車場



南港LaLaport美食必吃清單

南港LaLaport日式料理推薦

拉麵/麵食：Hiro's らぁ麵 Kitchen、一風堂、太陽トマト麺、丸亀

定食/丼飯：YAYOI、金子半之助、勝勢、TSUKUMI. 鶿克米

燒肉/炸牛排/漢堡排：京昌園、肉の長谷川、米與多蜜、京都勝牛

大阪燒/鐵板燒：鶴橋風月、博多鉄板屋台モリちゃん

壽司/和食：承知助by合點壽司、日森軒 和洋料理、Pommesポムの樹

甜點/咖啡：武蔵野森珈琲Diner、幻日線法式甜點、宗家 源吉兆庵、J.S. FOODIES TOKYO、Mister Donut

其他：大阪王將、粕粕咖哩、茶嶋咖哩、心斎橋 味穂、MOS BURGER、La Ohana（夏威夷風餐廳，日系經營）



三井南港LaLaport美食：台式料理推薦

林聰明沙鍋魚頭、新建成餅店、福喜滿豬腳排骨



三井南港LaLaport美食：韓式料理推薦

韓美膳、韓國一隻雞、豆腐里



三井南港LaLaport美食：火鍋推薦

黑毛屋（和牛涮涮鍋）、饗麻饗辣



三井南港LaLaport咖啡、甜點推薦

Café Kitsuné（咖啡)、Venchi（巧克力）Johan（麵包）、BuonGusto（甜點）、31冰淇淋、GODIVA、爺爺泡芙



三井南港LaLaport飲料推薦

迷客夏、coco、大茗、林三茶研所、茶萃、馬祖新村