隨著Lalaport南港店3月20日開幕，帶動南港區一波觀光潮！除了台北流行音樂中心、瓶蓋工廠台北製造所與蔦屋書局等知名景點，南港周邊還有許多別具特色的商店與景點，等著你來探索！窩客島這次推薦5大南港周邊旅遊景點，以及3家不可錯過的熱門美食，在遊玩之餘，也能體驗南港的美食魅力。



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▲貫穿生態時代館整棟建築的中庭，植栽盎然、採光通透／WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝



許多人對南港的印象，可能停留在科技感十足的軟體工業區，畢竟這裡是台北的科技重鎮之一。但其實近年南港的景點逐漸多元，吸引了越來越多的遊客。尤其是於本月20日盛大開幕的Lalaport南港店，更是成為了焦點，為這個區域增添了許多新活力。如果你還停留在對南港的刻板印象，不妨趁著這個機會，搭乘便捷的捷運系統，來場有趣的台北都會小旅行，探索這個兼具現代感與文化氣息的新興熱點，發掘不一樣的南港風貌。

生態時代館／隨拍即美的清水模建築

位於台北南港的清水模建築「生態時代館」，被綠意圍繞隱身在台北中央研究院裡，特殊不規則造型，彷彿是在樹木叢草之間，擺放了一個大型裝置藝術，該館也是一個致力於推廣生態永續的多功能展示空間。



▲生態時代館特殊不規則造型，彷彿是在樹木叢草之間，擺放了一個大型裝置藝術／WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝

山水綠生態公園／南港第一大公園綠地

進到生態時代館室內，貫穿整棟建築的中庭，植栽盎然、採光通透，館內樓梯的設計也別具匠心，樓梯孔隙的設計讓旅客可以隨時觀察到外頭動植物的生動景象，彷彿與大自然零距離接觸，隨手可觸及的自然美景令人心曠神怡，旅客可以在這光影交錯的背景中，留下自己美麗倩影。另外在展覽方面，「生態時代館」設有多個互動展區，讓旅客可以親身體驗並了解台灣的生態多樣性，也會展出研究人員的成果，以及生態志工們製作的精美海報，讓旅客能夠更加了解該館豐富的生態。▲ 生態時代館內樓梯的設計別具匠心，樓梯孔隙的設計讓旅客可以隨時觀察到外頭動植物的生動景象／WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝

難以想像曾經是南港山豬窟垃圾掩埋場的這片土地，經過綠化復育後，變成了如今的山水綠生態公園！這座公園佔地達21公頃，成為南港最大的公園綠地，也是市民放鬆休憩的好地方。公園裡有很多設施，還利用以前的廢棄設備重新改建，加入了互動和遊戲性的環境教育設施。每到週末，還有踩高翹、滾鐵圈、打陀螺等有趣的童玩可以借來玩，而且這片大草地也是在城市裡放風箏的最佳場所。



不論是晨跑健走、散步放鬆，或是來此欣賞自然景觀，南港的山水綠生態公園都能讓你在繁忙的都市生活中，找到一處安靜、清新的綠色角落，帶來身心靈的放鬆與愉悅，這個綠意盎然的空間，絕對是你遠離塵囂、舒緩壓力、與自然親密接觸的最佳選擇。



▲山水綠生態公園是南港最大的公園綠地，也是市民放鬆休憩的好地方/ 圖擷取自台北旅遊網站、WalkerLand窩客島整理



靜心苑／擁百年歷史的日式老宅景觀餐廳

走過日治時代、台灣光復百年歷史的日式老宅餐廳靜心苑，原本是松山療養所所長宿舍，曾是台灣最早肺結核病患收容院機構的宿舍，近年這處日式建築搖身一變成為靜心苑，隱藏在台北南港的巷弄中，提供料理與展閱空間，環境幽靜，從捷運昆陽站步行過來只要5分鐘，如果來到南港，記得來這裡走一趟，感受這片歷史與美味交織的悠閒空間。



▲靜心苑隱藏在台北南港的巷弄中，提供料理與展閱空間/ 圖擷取自靜心苑臉書、WalkerLand窩客島整理



靜心苑不僅提供精緻的料理，還設有展覽空間，讓來訪者在品味美食的同時享受藝術氛圍。每個角落保留了日式建築的細節與懷舊氣息，彷彿帶人穿越時光。靜心苑還提供藝術療癒、藝文研習及養生休憩等功能，規劃了音樂、園藝、茶藝等療癒課程，並提供有機茶飲和養生餐食，打造紓壓的環境，讓這裡成為愛好歷史、藝術及美食的聚集地。



▲靜心苑隱藏在台北南港的巷弄中，提供料理與展閱空間，圖為十尾回春鍋/ 圖擷取自靜心苑臉書、WalkerLand窩客島整理

南港茶葉製造示範場／沉浸式茶文化體驗

南港茶葉製造示範場是一棟保存南港茶鄉歷史的紅瓦白牆建築，現已成為展示台灣茶文化及茶葉製作過程的場所。示範場的特色在於其融合了教育與觀光，提供實地操作及茶葉品嚐體驗，還會定期舉辦各式活動，包括茶藝表演、茶葉製作體驗課程、品茶會等，讓遊客能夠親身體驗茶文化；而團體遊客則可以預約有趣的製茶體驗、DIY活動、校外教學及生態導覽。



南港茶葉製造示範場對面便是畚箕湖桂花林古道與大坑溪桂花吊橋親水步道，這裡擁有迷人的自然景觀與輕鬆的步道設施，讓遊客可以在大自然的懷抱中享受寧靜。環山棧道蜿蜒而上，讓人能夠居高臨下，欣賞到臺北盆地的壯麗景色與周圍的煤礦露層，感受大自然的氣息，並獲得一片遠離都市喧囂的寧靜。



窩客島駐站部落客遊記分享： 南港茶葉製造示範場~品味包種茶茶香．免費借用茶具泡茶享悠閒



▲南港茶葉製造示範場展示台灣茶文化及茶葉製作過程的場所/ WalkerLand窩客島整理提供



中國信託文薈館／充滿互動與歷史的金融博物館

中國信託竟然有一座融合科技與歷史的超酷文物館！外觀設計以傳統四合院為靈感，成為南港區的新地標。不同於傳統的博物館展示方式，這裡融合了科技互動設計元素，讓參觀者能夠身臨其境地了解臺灣現代金融的發展歷程。



館內展示了許多珍貴的歷史照片和文物，呈現中國信託品牌與臺灣經濟一起成長的故事，並設有各種互動式多媒體裝置和遊戲，讓民眾可以更生動地體驗金融歷史。此外，還提供紀念卡，成為來館參觀的珍貴紀念，非常適合各年齡層的遊客前來參觀學習。



▲中國信託文薈館設有各種互動式多媒體裝置和遊戲/ 圖擷取自中國信託文薈館網站、WalkerLand窩客島整理

除了上述5大南港旅遊景點，周邊商店包括昭和老家店、大韜黑膠耳機專賣，也是順遊南港的好去處。如果你喜歡復古風格，可以到昭和老家店，這裡不僅有懷舊的日式商品，還能找到一些獨特的手作藝術品。若你是音樂愛好者或是音響迷，大韜黑膠耳機專賣店絕對不能錯過，店內有各式各樣的黑膠唱片和高品質耳機，無論是要挑選自己喜愛的音樂還是欣賞音響設備的精緻，都是一個完美的停留點。此外，Lalaport南港店盛大開幕，裡面有不少排隊美食，若不想等候，其實周圍也有許多人未發現的在地美食餐廳、咖啡廳，其中一間「Trine&zen崔妮傑恩 微風中研院店」是一家結合現代設計與自然元素的餐廳，店鋪外觀簡潔時尚，採用大面玻璃窗設計，讓光線流暢進入，營造出明亮且舒適的用餐環境。▲ Trine&zen崔妮傑恩 微風中研院店是一家結合現代設計與自然元素的餐廳／WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝餐點部分，無論是精緻的早午餐、輕食沙拉等，每道料理都用心挑選食材並精心搭配，強調食物的天然與新鮮。可以在這裡品嚐到多樣化的輕食選擇，並搭配美味的特製飲品，而隨著窗外的陽光灑落，樹梢的影子在餐盤上繪出斑駁的光影，帶來不僅是視覺的享受，更是味覺的滿足。▲ Trine&zen崔妮傑恩經典早午餐豐富且美味／WalkerLand窩客島編輯 黃楚甯 拍攝寧靜悠閒的咖啡廳是許多人會選擇休憩的場所，但這間「書與咖啡&喵甜圈」是位於南港區的特色咖啡廳，結合了書籍、咖啡、甜點與貓咪元素，營造出一個獨特的輕鬆氛圍。這裡的餐點主打輕食、咖啡和手作甜點，無論是早午餐、輕食沙拉還是精緻的甜品，都精心選材，是一個集美食、閱讀與貓咪共融的咖啡廳，非常適合與朋友小聚或是獨自來放鬆。▲書與咖啡&喵甜圈結合了書籍、咖啡、甜點與貓咪元素，營造出一個獨特的輕鬆氛圍/ 圖擷取自書與咖啡&喵甜圈臉書、WalkerLand窩客島整理此外，也是毛孩家長們會喜歡的好地方，坐落於南港的一棟80年老屋「嘖咖啡」，成為當地的一個隱藏咖啡寶地。這裡沒有傳統的菜單，而是依照當日現場的氣氛與食材推薦手沖咖啡，提供顧客與咖啡豆的親密接觸體驗。每杯咖啡都經過陶鍋慢火手炒，讓你不僅品味到咖啡的香氣，更感受到手工製作的溫度與心意，而店狗及店貓catch、nana、阿廟總是會輕鬆地在店內走動，為顧客帶來一份額外的愉悅感。▲嘖咖啡會依照當日現場氣氛與食材推薦手沖咖啡/ 圖擷取自嘖咖啡臉書、WalkerLand窩客島整理

Trine&zen崔妮傑恩 微風中研院店資訊

地址：台北市南港區研究院路二段128號

電話：02 2782 2238

營業時間：週一至週日08:00-19:00

特色：大片落地窗、精緻餐點、餐廳環境充滿綠意

臉書官網

書與咖啡&喵甜圈資訊

地址：台北市南港區研究院路二段7-8號

營業時間：週一至五07:30-18:30，週日8:30-14:00

電話：02 2782 7530

特色：集美食、閱讀與貓咪共融的咖啡廳

臉書官網

嘖咖啡資訊

地址：台北市南港區南港路二段135號

營業時間：週一至週日12:00-19:00

電話：0925 799 520

特色：手沖咖啡、店狗店貓超萌

臉書官網