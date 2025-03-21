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南港lalaport買一送一！摩斯漢堡買一送一，免費送摩斯紅茶 方塊薯餅 摩斯蒟蒻。

南港LaLaport 買一送一 摩斯 速食 more
2025-03-21 16:50:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：摩斯漢堡
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編輯 張人尹

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速食控的摩斯買一送一來了！摩斯漢堡在3/20插旗南港LaLaport，配合新門市開幕，摩斯漢堡也推出一系列開幕優惠。除了來店消費就送兌換券，免費喝摩斯紅茶、免費吃方塊薯餅，還有蒟蒻禮盒買一送一活動。不只南港lalaport有優惠，摩斯漢堡特別與南港、內湖、汐止門市聯手推出區域優惠券，吃摩斯漢堡更便宜、更爽。

▲摩斯漢堡南港LaLaport門市優惠，摩斯漢堡買一送一、買套餐送冰紅茶兌換券 / WalkerLand窩客島整理提供

▲摩斯漢堡南港LaLaport門市優惠，摩斯漢堡買一送一、摩斯兌換券 / WalkerLand窩客島整理提供



摩斯漢堡南港LaLaport店在開幕期間推出多項優惠，在3/20起到現場消費送「好禮兌換券」，下次消費可憑券免費兌換「方塊薯餅、中杯冰紅茶、中杯摩斯咖啡」3選1。在3/20-3/22每日前50名購買套餐的粉絲，憑發票獲得來店禮「摩斯卡、不鏽鋼湯匙、經典加厚瓷杯」。在3/20-4/6推出限定蒟蒻禮盒買一送一，並且只要購買套餐再加碼送蒟蒻一杯。單筆消費滿250元還機會抽中1000元摩斯卡。

▲摩斯漢堡南港LaLaport門市優惠，摩斯漢堡蒟蒻買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

不只南港LaLaport門市有優惠，摩斯漢堡也同步推出「南港區域聯合優惠」，在3/20起只要到摩斯漢堡「南港、汐止、內湖」區域門市消費，就免費送MOS南港區域聯合優惠券，憑券可兌換「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、及大杯冰紅茶」組合優惠價109元、「摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶」組合優惠價89元、「巧克力米派或紅豆抹茶米派」套餐加購享優惠價29元，「大杯摩斯咖啡2入」優惠價69元等優惠，跟南港區速食控一起慶祝。

▲摩斯漢堡南港LaLaport開幕，摩斯南港區門市推出聯合優惠券 / WalkerLand窩客島整理提供


 

摩斯漢堡 南港LaLaport門市優惠

活動期間： 3月20日起
活動內容： 來店消費即贈好禮兌換券，憑券可兌換方塊薯餅、中杯冰紅茶或中杯摩斯咖啡，數量有限，送完為止。

活動期間： 3月20日至3月22日
活動內容： 每日前50名購買套餐的粉絲，憑發票可兌換來店禮，包含摩斯卡、不鏽鋼湯匙及經典加厚瓷杯，數量有限，送完為止。

活動期間： 3月20日至4月6日
活動內容： 單店限定蒟蒻禮盒買一送一，購買套餐加贈蒟蒻乙杯。單筆消費滿250元可參加抽獎，3名幸運粉絲將獲得1,000元摩斯卡。

 

摩斯漢堡 南港區聯合優惠

活動期間：3月20日起
活動門市： 摩斯漢堡南港、內湖、汐止門市
活動內容：至南港、內湖、汐止門市消費，可獲得區域聯合優惠券
優惠券內容：
超級大麥薑燒珍珠堡＋方塊薯餅＋大杯冰紅茶，優惠價109元。
摩斯炸蝦堡＋大杯冰紅茶，優惠價89元。
巧克力米派或紅豆抹茶米派，加購價29元。
大杯摩斯咖啡2入，優惠價69元。

優惠券數量有限，送完為止，兌換詳情依各門市公告為準。



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 編輯 鄭雅之
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