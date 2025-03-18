露營已成為全台熱潮！對於還沒體驗過或是想輕鬆享受露營樂趣的人來說，露營車是一個理想的選擇。尤其在春意盎然的季節，安排一個兩天一夜的假期入住露營車，無疑是最佳時機。這次窩客島整理了全台各地的露營車選項，免去搭帳篷和攜帶裝備的麻煩，提供舒適豪華的頂級露營車，非常適合那些想親近大自然，又不想費心準備的懶人族群，輕鬆享受露營樂趣。



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▲ 圖為花蓮「黑屋 CAMP」營區環境/ 圖擷取自黑屋CAMP網站、WalkerLand窩客島整理

宜蘭／親子、毛孩齊同樂得天露營車

想要享受露營自然野趣，來到位於宜蘭礁溪的老爺酒店「得天露營車」住一晚吧，露營車設置在得天公園高爾夫球場內，距離酒店本館僅約3分鐘路程，進駐了20台純白豪華露營車，每台露營車更搭配同色系夢幻餐廳帳，提供「上下舖」、「和式」等房型，可容納2至5人的溫馨舒適住宿空間。



▲ 得天露營車設置在得天公園高爾夫球場內/ 可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

而露營車內則配有大床、和式木板床、羽絨被、冷暖氣、冰箱、電視等設施，並提供手沖咖啡、露營燈等設備，讓旅客在享受大自然的同時，也能體驗五星級的舒適。露營車方案提供一泊二食的服務，晚餐在戶外用餐區享用，早餐則由酒店提供，豐富多樣的餐點滿足全家人的需求。▲得天露營車提供「上下舖」房型，可容納2至5人的溫馨舒適住宿空間／可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



▲得天露營車提供「和式」房型，可容納2至5人的溫馨舒適住宿空間／可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



入住期間，旅客不僅能享用戶外野天風呂、景觀泳池等設施，還能在營區內參與水上活動、打高爾夫、創意DIY等，增添更多樂趣。另外，目前至3月底還有「番茄採果之旅」活動，對於全家大小來說，這是一個理想的度假選擇。



此外，更特別的是，「得天露營車」還推出「寵物露營體驗專區」，選用和式露營車空間型式，讓毛孩有更多的活動空間，寵物專車內提供寵物專屬設備及備品，包括寵物吹風機、寵物睡墊、寵物餐碗、寵物浴巾、貓砂盆、貓抓板、寵物濕紙巾、寵物尿布墊、寵物拾便袋等，每日限量2車，讓每位寵物與主人都能享受輕鬆愉快的露營時光。



▲得天露營車方案提供一泊二食的服務，晚餐在戶外用餐區享用，早餐則由酒店提供／可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



得天露營車資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

電話：03 988 1511

特色：2種車款（上下舖、日本和式）、高質感內裝、野營體驗

得天露營車 官方網站



桃園／一泊四食奢華朋趣露營車

隨著露營成為現代人追求放鬆與逃離城市喧囂的最佳方式，各式各樣的露營體驗不斷推陳出新。位於桃園的「朋趣露營車」，設備精緻、室內空間寬敞，每一輛露營車，包括「栗比號」、「流星號」、「雲端號」、「天馬號」、「曙光號」都有獨特的設計風格，無論是情侶、家庭或是與朋友一起來，都能找到最適合自己的露營車型。



▲朋趣露營車獨特的設計風格，吸引不少露營愛好者／圖擷取自臉書粉絲團、WalkerLand窩客島整理

苗栗／經典美式風格橘舍三食

除了舒適的住宿環境，這裡還精心安排了各種豐富的活動和美食體驗，其中，「一泊四食奢華露營車體驗」特別受歡迎，這個全包式服務包含了Chill早餐箱、Bon Bar下午茶、BBQ海陸饗宴晚餐及宵夜泡麵。此外，還有多樣的休閒活動，包括暢遊童樂園，設施有旋轉木馬、摩天輪、咖啡杯、綠野賽車，以及免費使用迷你高爾夫、戲水池等設施。▲朋趣露營車推出寵物友善的露營體驗／圖擷取自臉書粉絲團、WalkerLand窩客島整理除了對家庭旅客特別友善外，「朋趣露營車」也推出了寵物友善的露營體驗，共有「天馬號」、「曙光號」兩款車可選擇入住，定價約為2萬2至3萬，朋趣也為毛小孩提供專屬備品，包含拾便袋一捲、尿墊兩份、罐頭兩餐、擦腳布。主人趕緊帶著毛孩一起度過美好露營時光，享受無憂的假期。▲朋趣露營車「一泊四食奢華露營車體驗」特別受歡迎／圖擷取自臉書粉絲團、WalkerLand窩客島整理地址：325桃園市龍潭區悅華路100號電話：03 480 1369特色：多種高質感車型任選、一泊四食、園內有許多設施活動體驗

在繁忙的都市生活中，許多人渴望逃離塵囂，實境節目《光露營就很忙了》的拍攝地之一「橘舍三食」位於苗栗縣卓蘭鎮，是一個能夠遠離現代生活壓力的理想度假勝地。它提供的不僅是豪華露營的全新選擇，更是一場穿越時光的旅行，特別是他們的「Airstream美式經典露營車」。



▲橘舍三食Airstream露營車來自美國經典品牌，擁有悠久的歷史和獨特的銀色圓弧設計／圖擷取自臉書粉絲團、WalkerLand窩客島整理



Airstream露營車來自美國經典品牌，擁有悠久的歷史和獨特的銀色圓弧設計，一直以來都代表著自由、冒險和品味。進駐「橘舍三食」後，這輛美式經典露營車被精心保留並加以升級，將復古的魅力與現代的豪華設施完美結合。



▲橘舍三食Airstream露營車來自美國經典品牌，擁有悠久的歷史和獨特的銀色圓弧設計／圖擷取自臉書粉絲團、WalkerLand窩客島整理

雖然這輛Airstream露營車承載過去的經典設計，但進入車內後，會發現它與傳統露營車的差異。內部空間寬敞且現代，配備了頂級的設施，無論是舒適的雙人床、全功能的廚房設備、現代化的衛浴空間，還是精心挑選的家具與裝飾，都打造出一個既溫馨又現代的住宿體驗。▲橘舍三食內部空間寬敞且現代，配備了頂級的設施／圖擷取自橘舍三食網站、WalkerLand窩客島整理現在入住有農村兩天一夜行程，其中一泊三食含柑田手作雙人下午茶、山里廚房柴燒無菜單料理晚宴、美式餐車元氣早餐。而入住就有瓜棚柑田迎賓點心以及星空營火烤棉花糖，週末也有限定的Live Band，露營車更享有英國復古Marshall藍芽音響、車外專屬露台和手織吊床以及Snow Peak焚火台，這裡的每一個細節都充滿了溫暖和驚喜。▲橘舍三食內部空間寬敞且現代，配備了頂級的設施／圖擷取自橘舍三食網站、WalkerLand窩客島整理地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪 43-15 號電話：0966 511 591特色：實境節目《光露營就很忙了》拍攝地、一泊三食、手作活動、烤棉花糖、無菜單

苗栗／車內賞星空的自然風情景觀餐廳渡假民宿

來到苗栗，不只有橘舍三食可以選擇，位於苗栗的「自然風情景觀餐廳渡假民宿」也是體驗露營車的好去處，園區不僅提供獨具特色的露營車住宿選項，還設有各式豐富多彩的園區活動；而露營車設在風景如畫的區域，周圍綠意盎然，遊客可隨時走出房車，深呼吸新鮮空氣，與大自然親密接觸。



▲極光露營車可以享受180度寬廣遼闊的視野／圖擷取自自然風情景觀餐廳渡假民宿網站、WalkerLand窩客島整理



園區露營車分為「極光露營車」及「星空露營車」兩種。為全園區僅一台有獨立聯誼空間的極光露營車，享受180度寬廣遼闊的視野，內部裝潢簡約而溫馨，配備了高級床鋪、衛浴設備、空調、電視等設施。露營車外則設有孩童沙坑、3千坪大草皮、球池及溜滑梯。



▲園區露營車內部裝潢簡約而溫馨／WalkerLand窩客島整理提供

花蓮／全台唯一樂園內賞星擁海宿營車

全台第一座在遊樂園裡的露營車在花蓮遠雄海洋公園，為喜愛親近大自然的旅客提供一個獨特的選擇，這項全新的體驗讓遊客可以在舒適的露營車內，暢遊遠雄海洋公園美麗的海景和豐富的園區活動，還能享受到獨一無二all in one服務，而入夜後，更在星空伴陪下入眠。



▲全台第一座在遊樂園裡的露營車在花蓮遠雄海洋公園，圖為藍鯨艙2號／圖擷取自賞星擁海宿營車網站、WalkerLand窩客島整理

園區內目前僅有兩台露營車，為藍鯨艙1號和藍鯨艙2號，這兩艘露營車以海洋為主題，藍鯨艙1號設有大片窗戶，能夠隨時欣賞到遠雄海洋公園的壯麗海景。無論是白天欣賞碧海藍天，還是夜晚聆聽海浪聲，這都是一個讓您完全放鬆身心的理想之地。▲藍鯨艙1號設有大片窗戶，能夠隨時欣賞到遠雄海洋公園的壯麗海景／圖擷取自賞星擁海宿營車網站、WalkerLand窩客島整理與藍鯨艙1號相似，藍鯨艙2號同樣擁有無敵海景，但它更強調隱私與私密性。這艘露營車內部設計更為精緻，特別適合尋求浪漫或獨處的旅客。除了標準的住宿設施，還擁有專屬迎賓Bar、夜宿空間、獨立淋浴，以及私人獨立戶外休憩療癒環境，特別適合尋求浪漫或獨處的旅客。▲藍鯨艙能享受到獨一無二all in one服務，而入夜後，更在星空伴陪下入眠／圖擷取自賞星擁海宿營車網站、WalkerLand窩客島整理除了全新的露營車住宿選項，遠雄海洋公園也為遊客準備了多種精彩活動，讓每位遊客的假期充滿歡樂與驚喜。園區內的海獅巡警隊、奇妙海洋慶典、美人魚實境秀、海豚傳說等表演，為遊客帶來視覺與知識的雙重饗宴。此外，遊客還能享受園區內的各種主題遊樂設施和刺激的遊戲，適合各個年齡層的遊客。▲藍鯨艙1號外觀以海洋為主題／圖擷取自賞星擁海宿營車網站、WalkerLand窩客島整理地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號電話：03 812 3199特色：全台唯一 遊樂園內有露營車、一對一專屬管家、車內可望天看海備註：住宿上限4人

花蓮／擁湖畔美景的黑屋CAMP

花蓮壽豐鄉除了上述介紹的賞星擁海宿營車外，這裡還有一間名為「黑屋 CAMP」的露營區吸引不少露營愛好者，特別是3款各具特色露營車「小森林」、「小時光」與「日式」，在車內就可以欣賞波光粼粼的無敵湖畔美景，夜晚來臨還能在露台BBQ烤肉、聚會聊天，早餐再搭配湖景，度假就該如此愜意，趕緊約家人、朋友、伴侶安排一趟假期，體驗在花蓮鯉魚潭畔住宿的美好回憶。



▲黑屋CAMP的露營車結合小木屋的概念／圖擷取自黑屋CAMP網站、WalkerLand窩客島整理

過去名為「在水一方，湖畔小屋」的「黑屋 CAMP」成為近年炙手可熱的露營車選擇之一。園區露營車「小森林」充滿自然與溫暖的氛圍，車內的木質裝潢和清新的綠意相輝映，並設有大型窗戶，隨時能享受外面的美麗風景，而房車外還有一片小露台，可以坐下來享受清晨的陽光或傍晚的微風。▲園區露營車「小森林」設有大型窗戶，隨時能享受外面的美麗風景／圖擷取自黑屋CAMP網站、WalkerLand窩客島整理注重溫馨與舒適感的露營車「小時光」布置簡約，適合小家庭住宿。露營車內有溫暖的照明、舒適的上下床鋪、以及完備的乾濕分離衛浴設施，還有專屬的和式小空間可以欣賞窗外湖景，也適合喜歡閱讀或寫作的旅客。▲園區露營車「小時光」有專屬的和式小空間可以欣賞窗外湖景／圖擷取自黑屋CAMP網站、WalkerLand窩客島整理另外，「日式露營車」的設計風格受到日本簡約和禪意的啟發，內部使用了大量的木質元素，並保持整體空間的寧靜與簡潔。車內除了擁有舒適的床鋪，還有日式座椅、榻榻米桌，以及小型衛浴設施，適合喜愛日式風格的遊客。▲園區露營車「日式」的設計風格受到日本簡約和禪意的啟發，內部使用了大量的木質元素／圖擷取自黑屋CAMP網站、WalkerLand窩客島整理露營最不能缺少的就是美食，黑屋 CAMP擁有特色玻璃屋餐廳「黑屋cafe」，坐在湖景第一排餐廳裡，看著眼前碧綠靜水平靜的湖面，點杯咖啡啜飲、品嚐鬆餅、輕食、三明治，聽著店內播放的輕音樂，沈浸在舒服的氣氛中，在品味美食的同時，也能享受著四周大自然的美麗，最愜意的生活莫過於此。▲園區露營車「日式」的設計風格受到日本簡約和禪意的啟發，內部使用了大量的木質元素／圖擷取自黑屋CAMP網站、WalkerLand窩客島整理地址：花蓮縣壽豐鄉池南村池南路一段 27之1號電話：0979 369 876特色日式風格小木屋、豐富生態系統、鯉魚潭湖畔、湖景第一排咖啡廳

澎湖／能賞花火節的亞青灣山露營區

隱匿於澎湖群島的亞青灣山露營區，近期成為露營、大自然愛好者的理想去處。這裡不僅提供獨特的露營車住宿選擇，還結合了2025澎湖花火節活動，讓旅客在夜晚下享受星空與煙火的洗禮，為旅客帶來一場難忘的海島度假體驗。



▲亞青灣山露營區內的露營車設施現代化、舒適且富有情調／圖擷取自亞青灣山臉書、WalkerLand窩客島整理



亞青灣山露營區不同於傳統的帳篷露營，這裡的露營車設施現代化、舒適且富有情調，同時，露營車內配置完善，除了提供舒適的床鋪和空調，還配有小廚房、衛浴設施及其他必備設備，讓旅客可以輕鬆享受一夜好眠，無需擔心任何露營的不便。



為了滿足更高端需求的旅客，亞青灣山露營區還特別推出了「青灣六星級露營車」，這是一個以浪漫設計和高端舒適度為核心的豪華住宿選項。每一輛都經過精心設計，內部裝潢典雅大方，擁有最頂級的名床席「伊麗Sealy」，為旅客提供無比舒適的睡眠體驗。而露營車大面積的窗戶也讓旅客能夠盡情欣賞澎湖的美麗海景和星空，營造出一種奢華而浪漫的度假氛圍。



▲亞青灣山露營車內部裝潢典雅大方，擁有最頂級的名床席「伊麗Sealy」，為旅客提供無比舒適的睡眠體驗／圖擷取自亞青灣山臉書、WalkerLand窩客島整理

為了吸引更多的旅客，亞青灣山露營區近日推出了4月愚人節快閃優惠活動。凡是姓名中包含2字「亞青海洋文創灣山露營區」字的旅客，即可享有雙人露營車，每晚僅需1,599元的優惠價格等；以及一泊二食專案，內容含高爾夫球車接送體驗、野餐風早餐、澎湖當地特色餐廳晚餐、桌遊、電動腳踏車免費租借、多肉盆栽手作課程，為每位遊客打造難忘的海島假期。▲隱匿於澎湖群島的亞青灣山露營區，近期成為露營、大自然愛好者的理想去處／圖擷取自亞青灣山臉書、WalkerLand窩客島整理地址：澎湖縣馬公市嵵裡里300號電話：06 995 0878特色：可看到2025花火節、看海賞星空、絕美夕陽