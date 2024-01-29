苗栗親子住宿！景觀休閒渡假區推薦！「自然風情景觀餐廳渡假民宿」最新設施「極光露營車」擁有獨立遊戲區-溜滑梯、小沙坑、跳跳馬，小寶貝安心玩，3000坪大草皮好放電，一泊三食，含早餐、午茶、西式晚餐，再加贈一份披薩DIY手作活動，有吃有玩還能賞落羽松、賞櫻，親子旅遊渡假好去處！

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苗栗親子住宿 自然風情 極光露營車

自然風情民宿真的太好玩了，之前有和大家分享過景觀民宿、星空露營車的內容，

這次要分享2024最新的設施「極光露營車」，擁有獨立遊戲區-溜滑梯、小沙坑、跳跳馬，

真的太好玩，寶貝玩到不想回家！！

露營車有戶外空間可烤肉，可選擇一泊一食方案，

懶得自己準備餐食也可選擇一泊三食的方案，

本文要和大家分享一泊三食的豐富行程。

真的太好玩，照片非常多，請大家繼續看下去。

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自然風情一泊三食住宿、自然風情景觀星空露營車一泊二食、自然風情buffet早餐、自然風情主廚套餐

順遊景點：鯉魚潭水庫、天空之城、西湖渡假村、卓也小屋、雅聞香草植物工廠

一月造訪適逢落羽松季節，

黃綠紅變色真的好美好夢幻，櫻花樹也陸續開花，

喜歡賞花的朋友可以到自然風情欣賞哦。

冬季可賞落羽松，接近春天還有櫻花可欣賞。

「自然風情景觀餐廳渡假民宿」擁有3000坪大草皮，

寶貝可以在草地奔跑玩球，盡情放電。

自然風情佔地寬廣，隨手拍都是大片。

自然風情民宿 一泊三食方案

本次入住是一泊三食方案，包含隔天早餐、下午茶、西式晚餐，

額外再加贈一份披薩DIY手作活動，寶貝超愛diy活動，

親子一起做pizza，共享親子時光，真的很棒！

建議選這個方案的朋友可以先做pizza，

等pizza烤好就可以和下午茶一起享用哦！

食材都幫我們準備好了，

只要先洗手，照步驟進行，

就能完成獨一無二的手作pizza！

操作很簡單，小朋友可以自己進行，

大人在旁協助即可。

全部食材放好再鋪起士絲，

就可以交給工作人員窯烤，

過程真的很安全！

「自然風情景觀餐廳渡假民宿」有一間白色咖啡廳，

一泊三食方案含下午茶，就是在這兌換，

也可以把diy pizza拿來這裡享用。

咖啡廳前有遊戲區哦，沙坑有玩沙工具，不必自己帶。

一人可以換一杯飲品，

剛好搭配自己做的pizza，真的很對味。

diy pizza是夏威夷口味，薄皮料多很美味。

自然風情景觀餐廳渡假民宿 極光露營車

吃完下午茶剛好到了chick-in時間，

這次入住新的極光露營車，有獨立的遊戲區，

寶貝超級期待和興奮！！

園區內有15台露營車，

但「極光露營車」是自然風情民宿全園區唯一一台，

大家記得要提前預訂哦！

極光露營車白天和夜晚都超美超好拍耶，

車內設施完善、車外還有桌椅、遊戲區、聯誼空間，

喜歡懶人露營渡假的朋友，千萬不要錯過哦！

只有極光露營車，才有獨立的遊戲區，

(如果入住民宿或是其他露營車，可以使用園區共用的遊戲區)

看到遊戲區寶貝超級開心，一直確認真的可以自己玩嗎？

獨立遊戲區有跳跳馬、獨立沙坑、球池與溜滑梯，

到了夜晚還能開啟私人氣氛燈，真的是夢幻到極致。

極光露營車是2024年啟用，

目前的設備都非常新，超級推薦大家來玩。

遊戲區旁貼心的放置椅子，可以就近休息陪寶貝玩。

聯誼區有四人桌椅，

還有網美吊椅，可以休息拍照。

如果只有訂一泊一食，可以自己準備食材來煮，

桌子下方有插座可使用。

不過自然風情的晚餐真的超級好吃耶，直接訂他們的餐食輕鬆又省事。

露營車旁有雨傘可以使用哦。

聯誼區有獨立的飲水機、洗手台和大垃圾桶，

真的超級貼心又方便耶。

洗手台連清潔劑和菜瓜布都有幫我們準備好，

而且菜瓜布很新哦，真的只要人來，這裡通通都有啦！

戶外難免有蚊蟲，

自然風情連防蚊液和蚊香都幫我們備好了，

還有打火機通通都有，超級加分耶。

自然風情 極光露營車車內設施

帶大家來看一下極光露營車的內部空間，

車內視窗180度視野，寬廣又遼闊。

設備基本上和「星空露營車」差不多哦，

有乾濕分離衛浴設備、冷暖空調，還有免治馬桶，

也有提供盥洗用品哦！

在房內可以看到遊戲區。

有電視、冷氣、全身鏡！

露營車內有雙人床，還可再加床，

最多可四人入住(依民宿規定)。

床睡起來超舒服，很難得的一覺到天亮！

床頭有設計插座，而且左右兩邊都有哦，

實在很貼心。

可以直接用usb充電好方便。

加床後空間還是蠻大的。

車內有深的洗手台，另外還有盥洗的洗臉台。

深的水槽，洗杯子很方便。

車內有冷氣、衣物掛勾。

快煮壺很新哦，

沖泡飲有咖啡和茶，還有提供一些小餅乾。

寶貝超愛飛機餅乾和真魷味。

馬克杯和調羹，每個備品都很用心。

該有的備品都有。

拖鞋是有點厚度的，不是薄薄的紙拖鞋。

吹風機風力也很大，不是固定式就很加分。

車內有小冰箱。

洗手台旁還有插座。

淋浴和廁所分開，乾濕分離。

有免治馬桶好貼心。

自然風情 經典主廚套餐 西式晚餐

「自然風情景觀餐廳」是景觀餐廳也是渡假民宿，

住宿自然風情一泊三食方案，餐點非常好吃也很用心，

就算不住宿也很值得特地來用餐。

「自然風情景觀餐廳」很美很好拍，

詳細介紹可以看我之前分享的文章。

自然風情經典套餐有兩個時段，

供餐時間 11:00-19:00，

(一泊三食晚餐最晚 17:30進場)，

餐點是由專業主廚團隊烹調與料理。

自然風情的餐點會結合新鮮的時令蔬果，

每次造訪用餐吃到的主餐和配菜都不太一樣，

經典套餐共有10種主餐和兒童餐可以選：

爐烤時蔬紙包雞、雙醬香酥櫻桃鴨、泰式香酥椒麻雞、黑胡椒起司牛肉、番茄海鮮義大利麵、

美式豬肋排與海大蝦、地中海風味爐烤鮮魚、煎炸雙享豬佐蜂蜜芥末醬、

主廚特製紐西蘭香酥羊肩排、爐烤時蔬與松子素炒飯。

炒飯可做成葷食、蛋奶素或全素，點餐前主動告知。

套餐均附沙拉、濃湯、手作麵包、甜點、飲料，

飲料可選柳橙汁、水果醋、紅茶擇一。

新鮮沙拉有生菜、干貝和小卷好新鮮，

沙拉的生菜是魚菜共生，當日新鮮採摘，吃起來超級鮮甜。

干貝是真干貝哦！

前菜的表現就超優，讓人很期待接下來的餐點。

超愛自然風情的手工歐式麵包，真的好好吃。

當天的湯品有南瓜湯和香菇雞湯兩種，都很好喝。

主餐選了美式豬肋排與海大蝦、雙醬香酥櫻桃鴨和兒童餐。

海大蝦已有開背處理，蝦肉鮮美非常好取出。

美式豬肋排肉質鮮嫩，輕切就能把肉和骨頭分開，

搭配一般在德國豬腳上會吃到的酸菜和沾醬，真的超好吃。

配菜有馬鈴薯、黃玉米、玉米筍、花椰菜，也是很好吃耶。

雙醬香酥櫻桃鴨，外皮酥脆，

鴨肉軟嫩處理的很好，

餐點真的超級用心，就算不住宿我也願意特地來吃。

其他主餐介紹，可看我之前寫的晚餐文章。

兒童餐是蘋果雞肉咖哩飯，

甜甜的蘋果雞肉咖哩飯，是大人小孩都喜歡的口味，

配餐有炸雞、水果沙拉和飲料。

自然風情 buffet早餐吃到飽

入住極光露營車搭配早餐方案，

早餐是buffet吃到飽，餐點豐盛又好吃。

各式熱炒和炸物，素菜種類很多哦，

應該不少人早餐是吃素吧，自然風情的早餐很多素菜，選擇很多元。

新鮮沙拉區、水果和冰鮮奶、冰豆漿。

沙拉醬料有和風醬、蛋黃油醋、凱薩醬。

超好吃的歐式手工麵包、蛋糕、另外還有切片吐司和果醬。

新鮮熱炒的蔬菜。

營養滿分南瓜粥。

粥類搭配的小菜。

熱紅茶包。

飲料區有咖啡、紅茶、果汁。

現煮乾拌麵，

可自行調配葷或素的口味。

自然風情渡假民宿供應的早餐種類多，

營養也很豐富，提供給大家參考。

園區內有好幾隻可愛貓咪哦。

在大廳可以欣賞美美落羽松。

不同季節拍的園區，給大家欣賞。

整體來說在自然風情渡過非常放鬆的假期，

一泊三食加pizza diy的行程非常豐富，

極光露營車有獨立的遊戲區超級加分，

大人小孩都玩的很開心，非常推薦給大家哦！

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順遊景點：鯉魚潭水庫、天空之城、西湖渡假村、卓也小屋、雅聞香草植物工廠、大湖草莓酒莊

文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。





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自然風情景觀餐廳渡假民宿景點資訊

自然風情景觀餐廳渡假民宿

官網：自然風情景觀渡假民宿

FB粉絲頁：自然風情景觀餐廳渡假民宿《苗栗-卓蘭》

地址： 苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪134-7號

自然風情景觀渡假民宿

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：369台灣苗栗縣卓蘭鎮134-7號( 地圖 )

電話：04 2589 8080

營業時間

星期一: 10:00 – 19:00,

星期二: 10:00 – 19:00,

星期三: 10:00 – 19:00,

星期四: 10:00 – 19:00,

星期五: 10:00 – 19:00,

星期六: 10:00 – 19:00,

星期日: 10:00 – 19:00

星期一: 10:00 – 19:00, 星期二: 10:00 – 19:00, 星期三: 10:00 – 19:00, 星期四: 10:00 – 19:00, 星期五: 10:00 – 19:00, 星期六: 10:00 – 19:00, 星期日: 10:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

ps：建議Google導航『三義鯉魚潭水庫管理中心』後，再往前開約莫五分鐘(苗52線7公里處)即抵達民宿~切莫導航我們地址喔(勿轉向140線堤防線道)！google會帶您走捷徑無法會車



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