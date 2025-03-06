來到台南新化，怎麼能錯過擁有「台灣第一座水庫」美譽的虎頭埤風景區。這座陪伴台南人數十年的經典景點，如今不只是回憶裡的老地方，而是結合生態、歷史、遊憩多元體驗的全齡友善旅遊區。近期園區經過一連串硬體優化，從露營、烤肉到生態探索，甚至是浪漫打卡，無論是親子、樂齡族群還是情侶閨蜜出遊，全都能在這裡找到專屬自己的悠閒時光。



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▲ / 台南虎頭埤風景區提供、WalkerLand窩客島整理



虎頭埤風景區的最新亮點，莫過於剛完工不久的「探索露營區」。這片草地營地不只擁有完整水電設施，還被大自然景觀環繞，白天坐在帳篷前就能欣賞湖光山色，夜晚抬頭就是滿天星斗。園區還特別貼心提供烤肉食材預訂服務，讓不擅長準備裝備的新手露友，也能輕鬆享受戶外烤肉的美味時光。這裡的春天，涼爽舒服又充滿綠意，正是全家大小一起走出戶外，感受春季露營魅力的最佳時機。



▲ / 台南虎頭埤風景區提供、WalkerLand窩客島整理

除了露營，虎頭埤東岸的「泛月環景生態遊憩設施」也成為熱門打卡新地標。這裡完整保留老樹群，並巧妙融入無障礙步道設計，讓每一位來訪的旅人，不論是推娃娃車的爸媽，還是行動不便的長輩，都能放心悠遊。沿著環湖步道慢慢散步，一邊欣賞湖畔風光，一邊觀察濕地生態，水鳥、昆蟲、樹梢間的各種生物，都是親子最好的自然觀察教材。更特別的是，這裡還規劃了湖岸釣魚區，再度開放給釣客們享受靜靜垂釣的樂趣，對於喜歡親水活動的旅人來說，搭乘腳踏船或挑戰獨木舟，也是非常受歡迎的選擇。▲ / 台南虎頭埤風景區提供、WalkerLand窩客島整理如果是第一次來虎頭埤，不妨順道走訪「新化神社遺構」，這裡記錄了台灣早期歷史足跡，經過修復後，古蹟與自然共存的風景特別迷人。搭配周邊的「雨豆樹廣場」、「三粒亭廣場」與「南洋杉廣場」，各具特色的綠意空間，成為旅人隨走隨拍的自然系攝影棚。無論是嬉戲奔跑的孩子們，還是悠閒泡茶的長輩們，這裡都有一處適合你的角落，讓每一趟出遊都能留下專屬記憶。▲ / 台南虎頭埤風景區提供、WalkerLand窩客島整理想帶點伴手禮回家嗎。虎頭埤風景區內的禮物店，蒐羅了來自台南各地的特色好物，像是在地農特產品、文創商品，甚至是限定版的虎頭埤紀念小物，全都讓人愛不釋手。邊玩邊買，把台南的好味道與好風景通通帶回家，與親友分享這段悠閒的湖畔旅行。此外，園區目前正推出超有話題感的「情人節密碼」活動，只要在3月14日前與另一半攜手入園，並說出「1314」，即可享受兩人同行一人免費的甜蜜優惠。還可以自備情鎖，或直接在禮物店購買，將你們的專屬愛情故事鎖在湖畔的「虎月吊橋」上，為彼此留下浪漫見證。活動期間拍下情鎖合影打卡，還能再享天鵝船六折優惠，把湖畔約會變成最美的戀愛回憶。▲ / 台南虎頭埤風景區提供、WalkerLand窩客島整理

台南市新化區虎頭埤風景區

最新亮點

探索露營區全新開放，提供水電設備，草地營位融入自然景觀，適合親子、朋友、公司團體露營活動

硬體優化

1、東岸泛月環景生態遊憩設施完工，湖畔步道保留老樹並設計無障礙友善空間

2、新增雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場

3、環湖木棧道整修，步行環湖更安全舒適

水岸活動

1、釣魚區重新開放，釣魚迷回歸

2、提供腳踏船、獨木舟體驗，親水樂趣滿滿

必拍打卡點

湖畔景觀、情鎖橋、廣場老樹、神社遺構、泛月生態步道

虎頭埤風景區情人節限定活動

1、情人節密碼1314活動至3月14日止

2、兩人同行一人免費（限散客）

3、自備情鎖或禮物店購買情鎖享88折

4、情鎖合影打卡，天鵝船6折優惠