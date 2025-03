LaLaport南港美食超過40間必吃推薦!台北人期待已久的LaLaport南港,終於將在明天3/20中午12點半後對外開放,館內集結300多間人氣品牌,其中大家最在意的美食更是超過40間,包括從日本首次開到台灣的日式蛋包飯、牛排飯,還有首度北上插旗的林聰明沙鍋魚頭也在LaLaport南港推出獨家限定美食。超多人氣美食餐廳齊聚LaLaport南港,衝之前先看看窩客島整理的LaLaport南港美食必吃推薦,和限定優惠。



▲台北南港LaLaport開幕3/20中午12點半開放,超過40間美食必吃推薦 / 南港LaLaport試 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北南港LaLaport館內集結超過40間美食,包括林聰明沙鍋魚頭、日本美食台灣首店/ 南港LaLaport試 提供、WalkerLand窩客島整理

南港LaLaport四間日本美食初登台

從夏威夷度假風的「La Ohana」、主打日式烤生牛肉的「SAPPORO BONE」,到結合燒肉與袴鍋米飯的「三之星ミツボシ」,三家話題餐廳各具特色,準備讓饕客體驗不同風格的美食饗宴。除了日系餐飲品牌之外,LaLaport南港也將帶來多元購物與娛樂體驗,讓台北饕客不僅能大啖美食,還能享受嶄新的購物氛圍。



詳細報導:南港LaLaport美食必吃!日本4間人氣美食首次登台,燒肉飯、壽司、北海道牛排都吃。



▲台北南港LaLaport美食必吃「日式排餐SAPPORO BONE」 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北南港LaLaport美食必吃「日式燒肉丼 三之星ミツボシ」 / 南港LaLaport 提供、WalkerLand窩客島整理



林聰明沙鍋魚頭進駐南港LaLaport

不用衝嘉義了,嘉義必吃小吃名店「林聰明沙鍋魚頭」要開到LaLaport南港。針對台北首店特別推出「沙鍋鬼頭刀魚排套餐」,以無刺魚排料理,為顧客帶來友善海洋的全新用餐體驗。新品陣容同樣亮眼,包含沙鍋豬肉水餃、沙鍋雞肉水餃以及趣味十足的魚鬆爆米花等多款創意美食,滿足味蕾多樣需求。



詳細報導:林聰明沙鍋魚頭開到南港!台北首店3大限定新菜,南港LaLaport搶吃。



▲林聰明沙鍋魚頭台北店推出限定新菜,包括沙鍋豬肉水餃、沙鍋雞肉水餃等必吃 / 林聰明沙鍋魚頭 提供、WalkerLand窩客島整理



▲林聰明沙鍋魚頭台北店插旗Lalaport南港 (店觀圖片僅供參考) / 林聰明沙鍋魚頭 提供、WalkerLand窩客島整理

日本迴轉壽司「承知助」插旗南港LaLaport

日本迴轉壽司又來一間!近年來日本各大迴轉壽司,如壽司郎、藏壽司、合點壽司等等人氣品牌陸續進軍台灣,讓壽司控不用飛日本就能輕鬆吃到。如今,合點壽司同集團的「承知助迴轉壽司」也將在3月中旬首次來台。其地址就選在即將開幕的南港LaLaport,為南港上班族增添美食選擇。



詳細報導:日本迴轉壽司「承知助」來了!南港LaLaport美食必吃,包廂吃壽司超推。



▲南港LaLaport美食推薦「承知助迴轉壽司」首次來台展店 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理



▲承知助迴轉壽司採用平板點餐後再由師傅現做的方式,確保壽司的風味與口感達到最佳狀態。 / 承知助迴轉壽司 提供、WalkerLand窩客島整理

金子半之助南港LaLaport推第二件半價優惠

南港LaLaport美食優惠先吃天丼第二件半價!來自日本的天丼名店「金子半之助」正式進駐南港LaLaport,以道地江戶風味擄獲饕客味蕾。此次新店開幕將三百年秘傳醬汁與黃金比例天粉完美結合,更同步祭出南港店獨家「江戶前天丼第二件五折」限時優惠,並推出會員贈蝦、全台同慶價等好康。同步亮相的還有極致奢華的「松葉蟹特上天丼」,匯聚多款精選天婦羅,吃得到松葉蟹腳與東京灣星鰻,視覺與味覺雙重享受。



金子半之助 南港LaLaport店

開幕日:3/20全新開幕)

電話:02-7742-0331

地址:台北市南港區經貿二路131號5F



金子半之助 南港LaLaport店開幕優惠

3/17起 加入會員贈鳳尾蝦+會員點數兩倍送

3/20~3/31 南港店平日限定20組江戶前天丼第二件五折

同慶優惠:指定門市江戶前天丼套餐特價699元



▲金子半之助插旗LaLaport南港第二件5折優惠 / 金子半之助 提供、WalkerLand窩客島整理



▲LaLaport南港美食必吃推薦「金子半之助」新品松葉蟹特上天丼 / 金子半之助 提供、WalkerLand窩客島整理

鰻鰻 EXPRES台北首店在南港LaLaport

台中人氣鰻魚飯品牌「鰻鰻EXPRESS」進軍台北,插旗南港三井LaLaport美食街,讓北部饕客也能輕鬆大啖外銷日本等級的青口鰻。最低只要288元就能享受14個月新鰻的細嫩口感與職人秘製鰻醬,人氣品項包括「活力元氣鰻丼」、「松露風安格斯牛鰻重」、「鰻×地雞腿」,再加碼推出兩款季節限定新品「鮮蛤鰻」、「星鰻鰻」滿足海味控。



▲鰻鰻EXPRESS台北一號店插旗南港LaLaport店 / 鰻鰻EXPRESS 提供、WalkerLand窩客島整理



▲鰻鰻EXPRESS最低只要288元就能吃到鰻魚飯 / 鰻鰻EXPRESS 提供、WalkerLand窩客島整理

南港LaLaport甜點推薦:費南雪ButterSays

歡慶台北首店開幕,3/20至3/26限時7天推出「一本鰻」半價優惠每日限量30份,單筆滿500元還送「鰻魚起司玉子燒」與「日式茶碗蒸」等好禮,另有加購冷泡茶+布丁或茶碗蒸組合,最高只要99元。新品「鮮蛤鰻」搭配椒麻風味蛤蜊,滑嫩鮮彈超下飯,「星鰻鰻」則能一次享用星鰻與青口鰻兩種細緻海味,體驗不同層次的鰻魚魅力,是鰻魚控不可錯過的全新選擇。每日限量供應,南港人可要把握開幕檔期,趕緊衝一波。地址:台北市南港區經貿二路131號B1美食街(南港LaLaport)電話: 02-278933003/20-3/26「一本鰻」半價395元,每日限量30份。3/20起滿500元送「鰻魚起司玉子燒」兌換券,限量500份。3/27起滿500元送「茶碗蒸」,每日限量20份。3/20-4/23主餐加88元升級冷泡茶+茶碗蒸,加99元升級冷泡茶+布丁。▲鰻鰻EXPRESS南港LaLaport店推「一本鰻」半價395元優惠 / 鰻鰻EXPRESS 提供、WalkerLand窩客島整理▲鰻鰻EXPRESS南港LaLaport店3/20開幕 / 鰻鰻EXPRESS 提供、WalkerLand窩客島整理

風靡美食圈的法式甜點終於有實體門市了!人氣費南雪品牌「ButterSays」宣布插旗南港LaLaport,從3月20日起正式開幕,不再只是快閃限定,甜點控終於能常態吃到它。品牌以日法職人精神打造層次豐富的費南雪,開幕期間不僅帶來全新口味,更加碼祭出滿額送抵用券的限時優惠,勢必掀起甜點迷朝聖熱潮。無論是熱愛奶油香的經典派,還是鍾情巧克力濃郁感的重度甜點控,都能在這裡找到心頭好。



▲Butter Says首間實體店插旗南港Lalaport / Butter Says 提供、WalkerLand窩客島整理



▲Butter Says南港Lalaport店新口味「荔枝覆盆子費南雪」 / Butter Says 提供、WalkerLand窩客島整理

三井南港LaLaport 美食餐廳必吃推薦

三井南港LaLaport日式料理推薦

ButterSays起家於快閃甜點櫃,主打復刻東京銀座甜點潮流,嚴選日本與法國頂級食材手工製作,從北海道江別製粉、艾許奶油到66%法國莊園巧克力,每一口都蘊含高貴質感。特製千代田烤盤打造出金黃酥脆的外皮與濕潤香軟的內裡,招牌「艾許奶油費南雪」香氣濃郁、口感Q彈,而「法國莊園巧克力費南雪」更加入白蘭地提味,深層巧克力香氣令人驚艷。新推出的「荔枝覆盆子費南雪」則融合果香與奶香,甜而不膩。地址:台北市南港區經貿二路131號B1樓門店電話:02-2653-60013/20~3/31 消費滿500元+加LINE會員送200元抵用券(可累贈、可累積使用,限南港門市)新品上市「荔枝覆盆子費南雪」(1個85元/盒裝6入500元)▲費南雪Butter Says 南港Lalaport店招牌「艾許奶油費南雪」 / Butter Says 提供、WalkerLand窩客島整理▲費南雪Butter Says 南港Lalaport店開幕消費滿500元+加LINE會員送200元抵用券 / Butter Says 提供、WalkerLand窩客島整理

拉麵/麵食:Hiro's らぁ麵 Kitchen、一風堂、太陽トマト麺、丸亀

定食/丼飯:YAYOI、金子半之助、勝勢、TSUKUMI. 鶿克米

燒肉/炸牛排/漢堡排:京昌園、肉の長谷川、米與多蜜、京都勝牛

大阪燒/鐵板燒:鶴橋風月、博多鉄板屋台モリちゃん

壽司/和食:承知助by合點壽司、日森軒 和洋料理、Pommesポムの樹

甜點/咖啡:武蔵野森珈琲Diner、幻日線法式甜點、宗家 源吉兆庵、J.S. FOODIES TOKYO、Mister Donut

其他:大阪王將、粕粕咖哩、茶嶋咖哩、心斎橋 味穂、MOS BURGER、La Ohana(夏威夷風餐廳,日系經營)



三井南港LaLaport美食:台式料理推薦

林聰明沙鍋魚頭、新建成餅店、福喜滿豬腳排骨



三井南港LaLaport美食:韓式料理推薦

韓美膳、韓國一隻雞、豆腐里



三井南港LaLaport美食:火鍋推薦

黑毛屋(和牛涮涮鍋)、饗麻饗辣



三井南港LaLaport咖啡、甜點推薦

Café Kitsuné(咖啡)、Venchi(巧克力)Johan(麵包)、BuonGusto(甜點)、31冰淇淋、GODIVA、爺爺泡芙



三井南港LaLaport飲料推薦

迷客夏、coco、大茗、林三茶研所、茶萃、馬祖新村