開工上班必看！星巴克CoCo買一送一，7-11買7送7、全家抹茶拿鐵第2杯10元，1/2優惠懶人包。

2026年開工首日不憂鬱！全台咖啡手搖優惠總整理，星巴克限時買一送一領軍，四大超商與路易莎祭出超狂折扣，幫上班族補足元氣。

告別了歡樂的跨年假期，2026年的第一個工作日正式到來，面對開工日的早晨，許多上班族難免感到些許疲憊與不想面對現實的收假症候群，這時候一杯香氣四溢的咖啡或是甜蜜的手搖飲，絕對是喚醒靈魂的最佳解方，為了讓大家在新的一年能有元氣滿滿的開始，各大連鎖咖啡品牌與超商通路紛紛祭出超強優惠，從星巴克、路易莎到四大超商與手搖飲品牌，無不卯足全力為上班族加油打氣，本篇特別整理了全台最新的開工飲品優惠資訊，讓你用最划算的價格享受美好的一天。

▲全家推出厚濃靜岡抹茶拿鐵大杯第2杯只要10元



星巴克買一送一好友分享日，揪同事喝咖啡提神最划算

星巴克在2026年開工首日展現十足誠意，於1月2日推出廣受歡迎的好友分享日活動，為沈悶的辦公室氣氛注入活力，活動時間從上午11時起至晚上8時止，整整9個小時的時間內，只要購買兩杯大杯以上容量、冰熱與口味皆一致的飲料，其中一杯就由星巴克招待，這絕對是揪同事一起下午茶的最佳時機，不過消費者需注意每人每次至多買二送二，且飲料限當場一次領取，本次優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，部分指定門市與車道服務也不適用，建議前往購買前先確認門市資訊。

▲星巴克邀您與好友分享歡樂時光限定一日買一送一

路易莎黑卡會員獨享手沖升級，品味衣索比亞精品咖啡豆的草莓果酸

對於講究咖啡風味的品味人士來說，路易莎咖啡推出了更具深度的選擇，路易莎宣布將尋豆師手沖系列全面升級為BEYOND SPECIALTY，並針對黑卡會員祭出專屬禮遇，其中衣索比亞夏娃藝妓日曬咖啡豆，以優惠價120元就能品嚐到原價170元的頂級風味，這款咖啡帶有清柔的酒香與花香，入口後能感受到明亮的草莓調果酸，尾韻則散發著如草莓花茶般的迷人氣息，非常適合在午後細細品味，此外路易莎也提供全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折的優惠，若是在上午11點前購買咖啡飲品，還能享有第二杯咖啡5折的早鳥小確幸，讓精品咖啡成為上班日常的質感點綴。

7-11與全家超商咖啡優惠大比拚，拿鐵美式買一送一與行動隨時取囤貨好時機

對於分秒必爭的上班族而言，便利商店絕對是補充咖啡因最方便的補給站，統一7-11針對OPENPOINT會員推出行動隨時取優惠，包括大杯精品美式與拿鐵等品項享買7送7的超值折扣，實體門市方面，即日起至1月17日止，CITY CAFE大杯熱厚乳拿鐵單杯特價30元，中杯熱黃金榛果太妃風味拿鐵也僅需35元，讓大家用銅板價就能享受溫暖，全家便利商店則祭出限時優惠至1月4日，厚濃靜岡抹茶拿鐵大杯第2杯只要10元，深受喜愛的Fami奶昔更推出買一送一，若是習慣喝黑咖啡的民眾，特大杯經典美式與經典拿鐵亦有買2送2的活動，讓大家開工第一週就能省荷包喝好咖啡。

▲7-11推出買7送7的超值折扣



萊爾富與Okmart超商咖啡優惠齊發，摩卡咖啡與阿華田飲品溫暖身心

除了兩大超商龍頭，萊爾富與Okmart也推出了極具誠意的開工優惠，萊爾富即日起至1月20日，針對喜愛風味咖啡的民眾，推出拿鐵系列摩卡咖啡同品項第2杯5元的超殺價格，寒冷天氣裡最受歡迎的玉米濃湯與燒仙草也特價45元，此外巧克力飲品單杯特價35元，任選2杯更只要66元，Okmart則鎖定喜愛濃郁口感的族群，即日起至1月7日推出經典阿華田與阿華田摩卡拿鐵任選2杯99元的組合價，濃郁的可可香氣與咖啡完美融合，是冬天裡最療癒的幸福滋味。

▲萊爾富推出拿鐵系列摩卡咖啡同品項第2杯5元的超殺價格

CoCo與清心福全手搖飲買一送一，水果系美式與奶茶控的開工小確幸

如果不喝咖啡，手搖飲品牌也準備了豐富的優惠來撫慰上班族的心，CoCo都可為了迎接新年，特別推出新品台灣柳丁美式與生椰拿鐵，並祭出天天果咖買一送一活動，只要在門市購買紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式或台灣柳丁美式，就能享有同價位買一送一，外送平台foodpanda在1月7日前也有指定品項買一送一的優惠，另外國民手搖飲品牌清心福全則推出奶茶季回饋，即日起至1月6日止，購買錫蘭奶紅、椰果奶茶、珍珠奶茶或粉圓奶茶等4款指定飲品，第2杯直接現折10元，且可以自由混搭不同品項，讓奶茶控在開工這幾天也能甜甜過好年。

▲CoCo都可推出多款果咖新品，從清爽柳丁到濃郁生椰，滿足不同風味喜好。







1/2開工優惠懶人包

星巴克 Starbucks

活動名稱： 新年開工好友分享日

活動時間： 2026/1/2 (五) 11:00-20:00

活動內容： 購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待 (每人每次至多買二送二)。

店家資訊： 全台星巴克門市 (部分特定門市、車道服務、機場管制區內門市除外)。

路易莎咖啡 LOUISA COFFEE

活動名稱： 尋豆師手沖升級與黑卡優惠

活動時間： 依門市公告為主

活動內容：

衣索比亞夏娃藝妓日曬優惠價$120/杯。

黑卡會員11:00前「第二杯咖啡5折」。

全飲品憑黑卡點數5點享9折。

店家資訊： 全台路易莎門市 (依各門市現貨為準)。

7-ELEVEN

活動名稱： OPENPOINT行動隨時取與開工應援

活動時間： 即日起至2026/1/17

活動內容：APP行動隨時取：大杯精品美式/拿鐵買7送7。

門市優惠：CITY CAFE大杯熱厚乳拿鐵30、中杯熱黃金榛果太妃風味拿鐵35。

全家便利商店 FamilyMart

活動名稱： 快樂開工優惠

活動時間： 即日起至2026/1/4

活動內容：

Fami奶昔買1送1。

特大杯經典美式/拿鐵買2送2。

厚濃靜岡抹茶拿鐵大杯第2杯$10。

萊爾富 Hi-Life

活動名稱： 咖啡與飲品特惠

活動時間： 即日起至2026/1/20

活動內容： 拿鐵系列摩卡咖啡同品項第2杯5、巧克力飲品任2杯66。

OKmart

活動名稱： 阿華田暖心優惠

活動時間： 即日起至2026/1/7

活動內容： 經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，任選2杯$99。

CoCo都可

活動名稱： 天天果咖買一送一

活動時間： 2026/1/1起 (外送優惠至1/7)

活動內容： 門市購買指定果咖品項享同價位買一送一。

清心福全

活動名稱： 奶茶季回饋

活動時間： 即日起至2026/1/6

活動內容： 指定4款奶茶飲品(錫蘭奶紅、椰果奶茶等)，第2杯折抵$10。

