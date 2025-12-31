2025無印良品年度熱銷TOP5揭曉！懶骨頭穩坐冠軍、應援文具異軍突起。

2025年無印良品熱銷榜單出爐，從狂銷70萬件的T恤到爆紅的應援收納包，揭露台灣人最愛買的日系質感好物，跟著大家買準沒錯。

隨著2025年即將步入尾聲，回顧這一整年的消費軌跡，不僅能看見大眾的生活習慣轉變，更能從中挖掘出提升生活質感的必備好物。日本生活品牌MUJI無印良品於今日正式公佈了「2025年全年度銷售排行榜」，這份榜單統計了高達6千多項商品的銷售數據，並將其細分為服飾配件、生活雜貨、美容保養、文具與食品五大類別。從數據中可以明顯觀察到，受全球氣溫持續攀升的影響，「抗熱涼感」成為了年度關鍵字；而現代人對於心靈療癒的渴望，則帶動了「居家放鬆」與「應援收藏」商品的爆炸性成長。究竟今年有哪些商品是大家都在買、絕不能錯過的？以下為您深入解析五大類別的銷售冠軍與趨勢亮點。



▲MUJI無印良品2025熱銷排行榜公開！70萬件T恤與推活收納包成必買亮點

對抗極端高溫：2025年服飾配件以涼感與舒適為銷售王道

在服飾配件類別中，消費者最在意的仍是「每日必備」的舒適度與實穿性。毫無懸念地，由「男女天竺圓領短袖T恤」奪下年度銷售冠軍，這款主打透氣清爽與親膚素材的單品，憑藉著平實的價格與極高的搭配性，在2025年全系列年度銷量一舉突破70萬件，成為幾乎人手一件的國民制服。



除了基本款T恤，因應台灣濕熱氣候，「涼感寬版短袖T恤」也成功擠進第五名，賣出超過3萬件，顯示「機能性」已成購衣首選。而在鞋款方面，被網友譽為神級單品的「撥水加工舒適休閒鞋」，依靠其支撐足弓的特殊鞋墊與防潑水設計，不僅好走更能應對突發雨勢，全年度熱銷近4萬雙，穩坐熱銷榜第三名，再次證明了實用主義在時尚界的地位不可撼動。



▲在服飾配件類別中，消費者最在意的仍是「每日必備」的舒適度與實穿性。毫無懸念地，由「男女天竺圓領短袖T恤」奪下年度銷售冠軍

居家生活雜貨：懶骨頭沙發霸榜不敗，環保與抗暑小物成新寵

說到MUJI無印良品的代名詞，「懶骨頭沙發」絕對榜上有名。這款能隨意變換形狀、讓人一坐下就「軟爛」放鬆的神器，在2025年依然穩居生活雜貨類別的第一名，全年度銷量突破3千個，顯示出在這個高壓時代，人們對於在家中打造一個專屬放鬆角落的強烈需求。



緊追在後的分別是「攜帶式透明水壺」與「充電式輕巧型隨身風扇」。隨著環保意識抬頭，加上炎夏高溫不斷，這款輕量且透明度高的Tritan水壺狂銷3萬個；而隨身風扇則因為輕巧便攜與多段風力設計，成為通勤族與戶外活動者的救星，同樣創下破3萬台的佳績。此外，居家收納需求依舊強勁，「PP衣裝盒」與「掃除用去污紙巾」分別佔據第四、五名，展現了消費者對於極簡生活空間的嚮往。



▲說到MUJI無印良品的代名詞，「懶骨頭沙發」絕對榜上有名。這款能隨意變換形狀、讓人一坐下就「軟爛」放鬆的神器

文具用品新革命：從書寫轉向「推活」，展示收納包爆紅

今年的文具排行榜出現了顯著的市場翻轉，隨著數位化工具普及，傳統筆類銷量佔比改變，取而代之的是「應援文化」帶動的週邊商品熱潮。MUJI無印良品敏銳捕捉到消費者喜愛展示收藏品、追星的需求，推出的「吊掛展示收納包」一舉躍升為文具類別冠軍。這款商品具備展示、保護與攜帶三重功能，讓粉絲能帶著心愛的角色玩偶出門，全年度銷量突破1萬個，在社群網路上掀起極高討論度。



同樣受惠於展示需求的「壓克力展示盒」也拿下第三名，成為公仔與收藏品的最佳歸宿。不過，經典的實用文具依然佔有一席之地，「尼龍網眼筆袋」與「透明管自動筆」分別位居第二與第四名，憑藉著耐用與設計感，持續受到學生與上班族的青睞。



▲MUJI無印良品敏銳捕捉到消費者喜愛展示收藏品、追星的需求，推出的「吊掛展示收納包」一舉躍升為文具類別冠軍

美容與香氛：木質調香氣營造居家儀式感，溫和清潔最受歡迎

在美容保養與芬香用品方面，現代人越來越重視透過「氣味」來切換生活場景。冠軍由「超音波芬香噴霧器」奪得，它利用超音波震動擴散精油香氣，並兼具夜燈功能，是營造居家質感的首選單品，年度銷量突破1萬台。與之搭配的「空間芬香油」，特別是「木質」調性，以尤加利與日本扁柏調和出的沈穩氣息最受歡迎，熱銷超過2.5萬瓶，顯示出消費者對於自然、溫暖香氣的偏好。



臉部保養部分，則由「MUJI溫和去角質洗面乳」與「溫和卸妝油」入榜，這兩款商品長年以來都是回購率極高的明星商品，主打成分單純、溫和不刺激，能有效清潔卻不帶走肌膚水分，是許多敏感肌消費者的心頭好。



▲在美容保養與芬香用品方面，現代人越來越重視透過「氣味」來切換生活場景

食品類別：懷舊滋味與在地食材的勝利，棉花糖與花生系列熱銷

最後在食品類別，MUJI無印良品展現了其在零食界的強大統治力。銷售冠軍由經典的「懷舊棉花糖」拿下，這款不添加香料、使用棕色粗糖製作的古早味點心，以其單純的焦糖香氣與入口即化的口感，全年度狂銷超過35萬包，是大人小孩都無法抗拒的甜蜜滋味。



值得注意的是，使用台灣在地食材的「黑可可花生」與「可可花生」分別包辦了第二、三名，這系列選用台灣焙炒去皮花生，外層裹上濃郁可可，酥脆口感讓人一口接一口，兩款品項合計銷量直逼17萬包。此外，方便隨時充飢的「即食迷你拉麵」與保留天然果香的「無添加愛文芒果乾」也榜上有名，顯示出消費者在選擇零食時，越來越傾向於便利與天然無負擔的選項。



▲MUJI無印良品食品銷售冠軍由經典的「懷舊棉花糖」拿下





MUJI 無印良品 2025 年度五大類別熱銷商品排行榜

服飾配件

第1名：男女天竺圓領短袖T恤 (199元)

年度銷量突破70萬件，主打價格平實、透氣清爽 。



第2名：女天竺法式袖T恤 (199元)

年度銷量突破20萬件，法式袖設計簡約優雅 。



第3名：撥水加工舒適休閒鞋 (890元)

年度銷量近4萬雙，具備支撐足弓鞋墊與防撥水功能 。

第4名：男水洗平織布舒適短褲 (499元)

年度銷量突破4萬件，採用柔軟素材，輕薄舒適 。



第5名：男涼感寬版短袖T恤 (690元)

年度銷量突破3萬件，觸感涼爽，適合台灣氣候 。

生活雜貨

第1名：懶骨頭沙發 (成組4,890元起)

年度銷量突破3千個，能依姿勢調整，居家放鬆首選 。

第2名：攜帶式透明水壺 550ml (350元)

年度銷量突破3萬個，採用輕巧Tritan材質，環保實用 。

第3名：充電式輕巧型隨身風扇 (349元)

年度銷量突破3萬台，具四段風力與USB充電功能 。

第4名：PP衣裝盒 (橫式，深型) (949元)

年度銷量近1萬個，可堆疊設計，適合衣櫃分類收納 。

第5名：掃除用去污紙巾 (30枚) (69元)

年度銷量突破10萬包，不含研磨劑，可去除頑強汙垢 。

文具用品

第1名：吊掛展示收納包 (390元)

年度銷量突破1萬個，具展示與攜帶功能，受應援文化帶動銷量 。

第2名：尼龍網眼筆袋 (船型，黑) (139元)

年度銷量突破3萬個，輕巧堅固且可辨識內容物 。

第3名：壓克力展示盒 (附門，大) (799元)

年度銷量逾5千個，透明設計不易刮傷，適合展示收藏 。

第4名：透明管自動筆 0.5mm (30元)

年度銷量突破10萬隻，筆軸堅固，透明外觀方便查看筆芯 。

第5名：聚丙烯檔案盒 (標準型，25公分) (469元)

年度銷量近1萬個，耐用防水，可靈活運用於各種收納 。

美容保養與芬香用品

第1名：超音波芬香噴霧器 (1,790元)

年度銷量突破1萬台，可擴散香氣並作為夜燈使用 。

第2名：空間芬香油 (補充瓶，200ml，木質) (590元)

年度銷量突破2.5萬瓶，調和尤加利與日本扁柏的溫暖香氣 。

第3名：MUJI溫和去角質洗面乳 200g (149元)

年度銷量逼近10萬瓶，含蜜桃核成分，溫和洗淨老廢角質 。

第4名：MUJI溫和卸妝油 400ml (359元)

年度銷量逾3萬瓶，無添加香料色素，維持肌膚滋潤 。

第5名：米糠發酵化妝水 300ml (490元)

年度銷量突破2萬瓶，以米糠發酵液取代水，帶來緊緻滋潤感 。

食品

第1名：懷舊棉花糖 (59元)

年度銷量超過35萬包，使用棕色粗糖製作，無添加香料 。

第2名：黑可可花生 (99元)

年度銷量超過10萬包，台灣花生裹上濃郁黑可可 。

第3名：可可花生 (99元)

年度銷量近7萬包，外層裹上香甜牛奶可可 。

第4名：即食迷你拉麵 雞汁風味 (39元)

年度銷量突破17萬包，可直接食用或沖泡 。

第5名：無添加 愛文芒果乾 (199元)

年度銷量近3萬包，低溫乾燥工法，保留天然口感 。

