吉伊卡哇常設店搶先看！中山CHIIKAWA SHOP in TAIPEI限定垂耳兔玩偶 招財小八貓必買。

吉伊卡哇粉絲必朝聖，CHIIKAWA SHOP in TAIPEI台北常設店於2025/12/27開幕，必買垂耳兔玩偶吊飾、冬季限定玩偶搶先看。吉伊卡哇常設店在台北！超人氣角色吉伊卡哇，2025年底在台北迎來全新常設據點「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」，將在2025/12/27正式開幕，這間吉伊卡哇常設店早在開幕前就受到粉絲們的關注，也有不少粉絲天天朝聖「監督」裝潢進度，在網路上掀起話題。這次吉伊卡哇常設店，店裝設計到商品陣容都成為粉絲關注焦點，必拍、必買、必逛，窩客島搶先帶你看。
粉紅門面打造全新常設空間「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店以粉紅色系外觀亮相，門面設置巨型吉伊卡哇笑臉，在中山站、台北車站附近，讓粉絲們逛街散步必衝。走進店內，吉伊卡哇、小八貓與兔兔公仔在入口迎接粉絲，搭配訂製展櫃與動線配置，超萌吉伊大頭讓粉絲們大呼可愛。
吉伊卡哇開幕限定垂耳兔玩偶為配合常設店開幕，現場推出台北店限定紀念商品「垂耳兔玩偶吊飾」，三吉伊卡哇、小八貓與兔兔位主角，分別換上粉紅、粉藍、米黃色的粉嫩垂耳造型，在開賣前就掀起粉絲討論話題。這次限定款「垂耳兔玩偶吊飾」，是目前只在台北買得到的限定周邊，並且規定每人每款限購一件，粉絲朝聖時一定要先搶。
吉伊卡哇冬季新品登場不只門市限定款周邊，吉伊卡哇門市這次同步開賣冬季新品，包含新年節慶系列與2026年馬年主題商品，超應景的達摩造型玩偶、招財貓小八吊飾與玩偶，還有注連繩等春節款式通通必買。還有冬季限定的雪人系列、泰迪熊系列、暖暖裝扮的圍巾系列等，都能在快閃店買到。同時搭配多款人氣商品再販，讓粉絲在同一空間就能一次看到完整商品陣容。
吉伊卡哇台北常設店入場方式為了迎接期待已久的粉絲們，這次「吉伊卡哇台北常設店」在12/27開幕首3週，採全預約制入場，粉絲們需要先透過0percent官方LINE帳號領取整理券，每週五開放下週7天場次，每場次為20分鐘，每人每週限預約一個場次，活動當日憑QR code報到入場。除了常設店，吉伊卡哇話題也延伸到華山。主辦單位預告「Chiikawa Baby POP UP SHOP」於2025/12/27在華山1914文創園區登場，明年2月將推出吉伊卡哇與三麗鷗合作的華山主題快閃店，多檔企劃接力，讓粉絲能依不同檔期規劃造訪。
吉伊卡哇台北常設店CHIIKAWA SHOP in TAIPEI 營業資訊地址：台北市中山區長安西路19號
營業時間：12:00-20:00
吉伊卡哇台北常設店CHIIKAWA SHOP in TAIPEI 入場方式1、加入官方帳號「@0percent.taipei」選擇欲參加場次、時間，領取整理券。
2、活動當日憑QR code報到入場，依報到順序整隊入場。
注意事項：
1、採「每週五」統一開放下週所有場次預約。
2、每人每週限預約一個場次。
3、每個時段為20分鐘，限額開放，額滿為止。
4、每個時段最晚入場時間為該時段結束前10分鐘。
5、各品項限購數量請依現場公告標示為準。
其他入場規定依主辦單位公告為準。