吉伊卡哇常設店搶先看！中山CHIIKAWA SHOP in TAIPEI限定垂耳兔玩偶 招財小八貓必買。

吉伊卡哇粉絲必朝聖，CHIIKAWA SHOP in TAIPEI台北常設店於2025/12/27開幕，必買垂耳兔玩偶吊飾、冬季限定玩偶搶先看。

▲吉伊卡哇常設店正式落腳台北，「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」於2025/12/27開幕前就吸引粉絲關注與討論。（攝影：張人尹）



▲從裝潢進度到開幕消息，CHIIKAWA SHOP in TAIPEI成為年底台北最受矚目的角色常設店之一。（攝影：張人尹）

吉伊卡哇常設店在台北！超人氣角色吉伊卡哇，2025年底在台北迎來全新常設據點「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」，將在2025/12/27正式開幕，這間吉伊卡哇常設店早在開幕前就受到粉絲們的關注，也有不少粉絲天天朝聖「監督」裝潢進度，在網路上掀起話題。這次吉伊卡哇常設店，店裝設計到商品陣容都成為粉絲關注焦點，必拍、必買、必逛，窩客島搶先帶你看。





粉紅門面打造全新常設空間

▲「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」以粉紅色系外觀亮相，巨型吉伊卡哇笑臉成為中山站周邊最新拍照焦點。（攝影：張人尹）

吉伊卡哇開幕限定垂耳兔玩偶

▲CHIIKAWA SHOP in TAIPEI開幕限定「垂耳兔玩偶吊飾」，三位主角換上粉嫩配色，成為粉絲討論焦點。（攝影：張人尹）

「CHIIKAWA SHOP in TAIPEI」吉伊卡哇台北常設店以粉紅色系外觀亮相，門面設置巨型吉伊卡哇笑臉，在中山站、台北車站附近，讓粉絲們逛街散步必衝。走進店內，吉伊卡哇、小八貓與兔兔公仔在入口迎接粉絲，搭配訂製展櫃與動線配置，超萌吉伊大頭讓粉絲們大呼可愛。為配合常設店開幕，現場推出台北店限定紀念商品「垂耳兔玩偶吊飾」，三吉伊卡哇、小八貓與兔兔位主角，分別換上粉紅、粉藍、米黃色的粉嫩垂耳造型，在開賣前就掀起粉絲討論話題。這次限定款「垂耳兔玩偶吊飾」，是目前只在台北買得到的限定周邊，並且規定每人每款限購一件，粉絲朝聖時一定要先搶。





吉伊卡哇冬季新品登場

▲CHIIKAWA SHOP in TAIPEI同步開賣吉伊卡哇冬季新品，新年節慶與2026年馬年主題商品一次登場。（攝影：張人尹）



▲從達摩造型、招財貓到雪人與圍巾系列，吉伊卡哇多款冬季與人氣再販商品在門市完整呈現。（攝影：張人尹）





不只門市限定款周邊，吉伊卡哇門市這次同步開賣冬季新品，包含新年節慶系列與2026年馬年主題商品，超應景的達摩造型玩偶、招財貓小八吊飾與玩偶，還有注連繩等春節款式通通必買。還有冬季限定的雪人系列、泰迪熊系列、暖暖裝扮的圍巾系列等，都能在快閃店買到。同時搭配多款人氣商品再販，讓粉絲在同一空間就能一次看到完整商品陣容。





吉伊卡哇台北常設店入場方式

▲吉伊卡哇台北常設店開幕首3週採全預約制，粉絲需透過0percent官方LINE領取整理券入場。（攝影：張人尹）



▲吉伊卡哇話題延伸至華山，Chiikawa Baby POP UP SHOP與後續聯名快閃企劃，讓粉絲依檔期規劃造訪。（攝影：張人尹）





為了迎接期待已久的粉絲們，這次「吉伊卡哇台北常設店」在12/27開幕首3週，採全預約制入場，粉絲們需要先透過0percent官方LINE帳號領取整理券，每週五開放下週7天場次，每場次為20分鐘，每人每週限預約一個場次，活動當日憑QR code報到入場。除了常設店，吉伊卡哇話題也延伸到華山。主辦單位預告「Chiikawa Baby POP UP SHOP」於2025/12/27在華山1914文創園區登場，明年2月將推出吉伊卡哇與三麗鷗合作的華山主題快閃店，多檔企劃接力，讓粉絲能依不同檔期規劃造訪。







吉伊卡哇台北常設店CHIIKAWA SHOP in TAIPEI 營業資訊

吉伊卡哇台北常設店CHIIKAWA SHOP in TAIPEI 入場方式

其他入場規定依主辦單位公告為準。



▲看更多吉伊卡哇台北常設店必買推薦，達摩系列玩偶。（攝影：張人尹）

▲看更多吉伊卡哇台北常設店必買推薦，可自行搭配顏色與圖案的髮夾組。（攝影：張人尹）

▲看更多吉伊卡哇台北常設店必買推薦，擦手巾。（攝影：張人尹）

▲看更多吉伊卡哇台北常設店必買推薦，髮夾與磁鐵。（攝影：張人尹）

▲看更多吉伊卡哇台北常設店必買推薦，菇菇造型玩偶。（攝影：張人尹）

地址：台北市中山區長安西路19號營業時間：12:00-20:001、加入官方帳號「@0percent.taipei」選擇欲參加場次、時間，領取整理券。2、活動當日憑QR code報到入場，依報到順序整隊入場。注意事項：1、採「每週五」統一開放下週所有場次預約。2、每人每週限預約一個場次。3、每個時段為20分鐘，限額開放，額滿為止。4、每個時段最晚入場時間為該時段結束前10分鐘。5、各品項限購數量請依現場公告標示為準。