春節走春雲林北港一日遊！招財祈福必去北港武德宮、北港朝天宮，北港老街小吃7大推薦一路吃。

雲林北港一日遊推薦！春節過年就要來全台財神開基祖廟的「北港武德宮」招財、點財神燈，也能順路到附近的北港朝天宮、周邊景點，以及北港老街美食小吃，來趟雲林北港走春一日遊剛剛好，窩客島幫你整理4大北港景點、7大北港老街美食，從30元鴨肉飯老字號、免費續湯牛肉湯、排隊麵線糊等，讓你玩北港一路吃超飽。

▲雲林走春北港一日遊！朝聖北港武德宮、北港朝天宮，7大北港老街美食順路吃。



雲林北港一日遊景點推薦：北港武德宮、水道頭文化園區、北港朝天宮、北港登記所

北港一日遊首站推薦到全台財神開基祖廟「武德宮」，觸摸超大元寶、朝聖全球最大天庫金爐，點財神燈招財、補財庫，接著可以到「水道頭文化園區」，園內保留了完整的工業遺產，可以與充滿日式風情的十角水塔、生態景觀池打卡拍照後，再順著北港老街，一邊吃老街小吃，一邊走到北港朝天宮，朝聖臺灣媽祖總廟，最後到朝天宮後方的「北港登記所」，原本是日治時期的地政事務所，園內有日式鳥居燈籠廊道、星願卡片牆、歷史古井，春節玩北港散步、打卡美拍。





北港武德宮 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

電話：05-782-1445

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：年節就來香火鼎盛的財神廟！祈求財運亨通、求個財寶箱、點財神燈，滿滿財水進口袋





水道頭文化園區 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮民生路1號

電話：0910-866-616

完整介紹由部落客「萍果」於窩客島分享：【雲林。北港鎮】水道頭文化園區





北港朝天宮 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮中山路178號

電話：05-783-2055

完整介紹由部落客「珊米」於窩客島分享：雲林北港｜旅遊景點｜北港朝天宮&北港老街，一同穿梭巷弄、暢遊雲林北港的年代之美！





北港登記所 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮仁和路11號

電話：05-783-7427

完整介紹由部落客「珊米」於窩客島分享：雲林北港｜旅遊景點｜北港登記所(北港遊客中心)．朝天宮正後方步行三分鐘抵達，遠離喧鬧老街感受靜謐的日式建築美景!



▲雲林北港一日遊景點必去！臺灣媽祖總廟北港朝天宮，順路吃北港老街7大美食。



▲雲林北港一日遊景點推薦！全台財神開基祖廟「北港武德宮」，全球最大天庫金爐、超大元寶一次朝聖。

北港老街必吃鴨肉美食：福安鴨肉飯、李記鴨肉羹、黑仔當歸鴨

來到北港老街絕對要吃鴨肉！北港老街80年老店「福安鴨肉飯」，30元鴨肉飯搭上一盤鴨肉切盤，不沾醬就超涮嘴；「北港黑仔當歸鴨豬腳」必點雞肉飯、滿滿膠質的限量豬腳，加上可以免費續湯的當歸鴨湯整套吃；「北港李記鴨肉羹」則有大火爆炒的鑊氣鴨肉羹，筍絲、鴨肉再加上烏醋更對味，北港鴨肉名店逛老街必吃。





福安鴨肉飯 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮中山路37號

電話：0919-800-101

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：福安鴨肉飯，雲林北港老店鴨肉飯，朝天宮前超人氣鴨肉飯!





黑仔當歸鴨 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮大同路225號

電話：05-783-5796

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：雲林北港黑仔當歸鴨豬腳｜北港隱藏版美食限量豬腳膠質滿滿、當歸鴨湯清爽甘甜必吃！





李記鴨肉羹 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮公民路42號

電話：05-783-9568

完整介紹由部落客「寶貝小飄」於窩客島分享：雲林北港美食！在地人推薦北港李記鴨肉羹，北港朝天宮美食老字號必吃。



▲北港老街必吃鴨肉名店！福安鴨肉飯除了鴨肉切盤，30元招牌鴨肉飯也必點。



▲北港老街必吃鴨肉美食！黑仔當歸鴨可以免費續湯，推薦搭豬腳一起吃。





北港老街美食老店必吃推薦：阿等土豆油飯、輝煌牛肉

來北港老街除了鴨肉小吃外，北港在地人也超推「阿等土豆油飯」，從日治時期開到現在，招牌油飯糯米拌入特產花生，淋上滷肉汁後香氣四溢，配上豬肝湯一餐吃下來銅板價就能搞定，傳承三代的60年老店「輝煌牛肉」，現燙牛肉湯清甜，肉量給得很大方，而且還能免費續湯CP值超高，兩家都是北港老街的排隊名店。





阿等土豆油飯 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮大同路79號

電話：05-773-1187

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣 」於窩客島分享：阿等土豆油飯｜坐路邊吃才接地氣，在地人都愛的超便宜土豆油飯！





輝煌牛肉 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號

電話：05-782-1980

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：雲林縣北港鎮｜北港 輝煌牛肉



▲北港老街美食老店必吃推薦！阿等土豆油飯日治時期就開業，北港銅板價小吃排隊必吃。



▲北港老街美食老店必吃推薦！傳承三代60年老店「輝煌牛肉」，牛肉湯免費續湯CP值超高。





北港人必吃北港老街早餐推薦：老等油飯麵線糊、陳家煎盤粿

北港老饕早餐必吃「老等油飯 麵線糊」招牌麵線糊，使用白麵線熬煮到軟爛清甜，淋上鹹香滷肉燥，內行人必加一顆生蛋黃，口感更顯滑嫩；「陳家煎盤粿」則以純米製作的米粿煎至外皮金黃Ｑ軟，淋上微甜特製米醬與鹹滷汁，兩家在當地當很有人氣，太晚來根本吃不到。





老等油飯麵線糊 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮中秋路87號

電話：0938-906-338

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：雲林縣北港鎮｜老等油飯 麵線糊｜在地人的早餐日常





陳家煎盤粿 位置資訊

地址：雲林縣北港鎮光明路46號

電話：0938-763-938

完整介紹由部落客「貪食瑞秋a口袋名單」於窩客島分享：雲林北港｜北港人共同的家鄉記憶，在地必吃傳統早午餐！太晚起床就吃不到｜陳家煎盤粿



▲北港人必吃北港老街早餐推薦！老等油飯麵線糊使用白麵線熬煮，內行人必加一顆生蛋黃。



▲北港人必吃北港老街早餐推薦！本港在地超人氣陳家煎盤粿，太晚來根本吃不到。

更多 雲林北港一日遊 照片：

▲雲林北港一日遊景點推薦！全台財神開基祖廟「北港武德宮」，全球最大天庫金爐、超大元寶一次朝聖。



▲雲林北港一日遊景點推薦！水道頭文化園區充滿日式風情的十角水塔、生態景觀池打卡點。



▲雲林北港一日遊景點推薦！位在北港朝天宮後方的「北港登記所」現為北港遊客中心，日式鳥居燈籠廊道必拍。

