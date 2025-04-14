今天要帶大家來去雲林北港鎮吃一家在地超人氣的老字號美食，這家就是鼎鼎大名的「北港李記鴨肉羹」，說到北港美食，這間北港李記鴨肉羹你絕對不能錯過，他們家的招牌鴨肉羹可是讓許多老饕都念念不忘的美味，趕快跟著我的腳步一起來開啟這趟美食之旅吧！

這間「北港李記鴨肉羹」的地理位置真的是超級方便，它就位在雲林縣北港鎮，而且離熱鬧的北港老街跟香火鼎盛的北港朝天宮走路不用五分鐘就到囉，吃飽飽之後，還可以順便去附近逛逛，感受一下北港這個小鎮熱鬧的氛圍跟充滿歷史文化的氣息。

「北港李記鴨肉羹」

5分鐘，交通非常便利。這家小店雖然外表不起眼，但卻是當地人與

遊客口耳相傳的美食寶藏。每週三休息，建議提前到場以避免排隊人潮。

一到「北港李記鴨肉羹」，你會發現內用跟外帶的隊伍是分開的，想要內用的朋友，記得要先去拿黃色的菜單然後排隊，等服務人員幫你安排座位，雖然排隊好像是這裡的常態，不過大家不用太擔心，因為店家的服務效率蠻高的，所以等待的時間不會太久啦。

接下來就要好好介紹他們家的招牌「鴨肉羹」啦！這道美食最大的特色就是那個「鑊氣」十足的味道！

他們每天都是手工切新鮮的鴨肉塊，然後先用蔥薑蒜大火爆炒，把香氣都逼出來，接著再加入脆口的洋蔥跟筍絲，最後再用太白粉勾芡成羹湯。那個鴨肉吃起來超軟嫩，入口即化，湯頭喝起來又鮮甜又不膩，每一口都讓人覺得好好吃，忍不住一口接一口。

建議第一口一定要先吃原味的，好好感受一下它最原始的美味，吃到一半的時候可以撒一點胡椒粉或是烏醋來提味，這樣會更有層次，整個美味度大升級喔！這碗鴨肉羹不只是味蕾上的享受，更是一種對傳統烹飪技巧的致敬呢。

除了招牌鴨肉羹之外，「北港李記」的「鴨肉飯」也是絕對不能錯過的美味，他們的鴨肉也是一樣很嫩滑，香氣超級撲鼻，每一口都可以吃到鴨肉的鮮甜。

如果你覺得這樣還不夠飽足的話，可以再點一碗「鴨肉湯加冬粉」，這道湯的湯頭喝起來很濃郁，冬粉吸飽了湯汁的精華，吃起來口感滑溜順口，保證可以滿足你的胃口。

「北港李記鴨肉羹」的各式小菜也是很厲害的，其中必點的招牌就是「鴨肉盤」，再搭配他們特製的醬料，讓鴨肉的風味更上一層樓，另外，「滷筍干」吃起來很爽脆可口，「滷汁濃郁的油豆腐」也是很棒的選擇，香嫩又好吃，為你的用餐體驗增添了更多豐富的層次。

總而言之，「北港李記鴨肉羹」不只是一場味蕾的盛宴，更是一趟充滿文化氣息的體驗。不管是獨特的鴨肉羹、嫩滑的鴨肉飯，還是各式各樣的小菜，每一道都讓人回味無窮，吃飽飯後，記得一定要到附近的北港老街跟北港朝天宮走走逛逛，感受一下北港熱鬧的氛圍跟豐富的歷史文化。這絕對是一趟兼具美食與文化的雙重享受，非常值得你特別跑一趟喔！

北港李記鴨肉羹

地址： 651雲林縣北港鎮公民路42號

營業時間：11:00–19:00 (週三休息)

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