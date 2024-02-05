不是只有台南有現燙牛肉湯，北港也有，而且是在地60年老店，用的是本土台灣牛，重點是這樣一碗才60元，還可以續湯免費，真的是有夠佛，難怪生意這麼好了。除此以外，還有腰子、牛心、牛肝湯也只要40元，就算點綜合湯也只要60元一盤，滷牛肉小盤的也只要60元，大盤頂多110元，真的是俗嘎…。
北港 輝煌牛肉｜交通位置
北港朝天宮附近，博愛路上
附近停車要找一下，路邊不是很好停。
建議停朝天宮附近步行過來。
已經傳承到第三代的60年老店
至今二代阿北還是在店裡面幫忙，而且很是親切
店內其實在地客人也是很多，熟捻的跟阿北聊天打招呼。
假日經常需要排隊
平日稍等一下就可以了，大家吃很快的。
北港 輝煌牛肉｜MENU
這價格即使是在通貨膨脹成這樣的今天依舊沒漲價，人真的也太好了吧！最貴的滷牛肉也才110元，其他更是40元～60元之間，白飯只要10元還會淋上魯牛肉汁，而且還會免費請你喝清湯。
採用在地台灣牛（包括內臟）
現點現燙，鍋裡面的牛肉高湯濃郁清甜，超精華
阿北會把鮮牛肉放到網勺裡再下鍋涮到五分熟，然後再淋上牛肉高湯。
牛肉湯｜ NT$.60元
牛肉湯清甜中還有加米酒跟薑絲解膩
肉給的也夠多，而且切的也不是很薄，就很大器。
強烈建議，送上桌後肉片記得先撈出來才不會過老
像我們還傻傻拍照完才吃，就真的過老…可惜。
大概是台灣牛的關係，挺有嚼勁的
但記得肉片別泡太久，口感會更嫩還帶咬勁喔。
湯本身是有牛味的，但不會很重。
綜合湯｜ NT$.60元
其實就是牛雜湯來著！注意只有內臟沒有肉片。
牛雜湯的料更多，吃的好過癮。
這樣一碗60元真的好划算
喜歡內臟的朋友千萬別錯過。
魯牛肉（小）｜ NT$.60元
帶咬勁的魯牛肉也很推薦，滷汁入味濃郁又不死鹹。
如果有點白飯還會淋上滷牛肉湯汁，這裡不但吃巧也可以吃飽
重點是這價格真的好便宜，老闆主業會不會是養牛的，牛肉湯是順便賣好玩的吧XD
輝煌牛肉
地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號
電話：057 821980
時間：08:30–17:00｜每週一公休
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