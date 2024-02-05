好喜歡這種很在地人的古早味小吃，而且街邊小吃更對味，很融入當地的感覺。這裡的早餐日常很省錢，一碗麵線糊加蛋再淋上滷肉燥，真的只要25元，鹹香夠味還很有飽足感，是說不知道現在有沒有漲價，有的話再跟我說喔。

北港 老等油飯 麵線糊｜交通位置

位於中秋路上，靠近北港河堤步道公園這裡，車子可以停這裡。

每天一大早營業到中午為止，每週四公休

就是很街邊的小攤販，甚至連店面都沒有，但生意超火爆。

看這木造的三輪攤車，就知道這真的是在地超老店。

老等油飯 麵線糊｜MENU

目前已經有微調漲了喔。

麵線糊 ｜NT$20 元

麵線糊＋蛋 ｜NT$25元

油飯 ｜小NT$25元

滷蛋｜一粒 NT$15元

北部比較少機會吃到麵線糊，跟一般的麵線不一樣喔！白麵線放入大骨熬過的高湯中煮到軟爛甚至糊狀，但老等不一樣的點在於，他煮的麵線雖軟爛但還看得到麵線條狀，軟爛但不會過糊。

白麵線吸飽高湯的精華，清甜滑香

麵線糊 ｜NT$20 元

還有滷到呈現黑金色的滷蛋也是一絕

旁邊的鹹香肉燥也好香好好吃，根本是麵線糊的靈魂所在

最後放上一點滷蛋白增添香氣與口感。

軟滑鹹香，還有清甜高湯加持

古早味滷肉燥真的很重要，看似簡單但又很是夠味。

雖然沒有什麼華麗的外表

但就是有著一種暖暖的淡淡的 鹹香清甜還有軟滑麵線糊的滿足。



早上吃這一碗就夠了，20元搞定。

麵線糊＋蛋 ｜NT$25元

如果有＋蛋的話要加5元

直接打上生蛋黃，暖呼呼還多了滑嫩蛋香的加持，口感更有層次。

加上店家特製辣椒粉會更香喔。

老等油飯 麵線糊

地址：雲林縣北港鎮中秋路87號

電話：0938 906338

時間：06:30–12:30｜每週四公休

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