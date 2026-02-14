打敗七星潭！湧入70萬人次的森林系秘境必打卡，花蓮7大山海景點全收藏。

別再只去七星潭！本篇精選花蓮7大必收藏山海景點，從夢幻湖泊玩到海岸梯田，2026 最強打卡攻略看這篇！

年節花蓮走春，別再只去七星潭！據觀光署公布的最新數據，花蓮這座森林系景點竟創下一年70萬人次的超狂紀錄，人氣遠超各大傳統名勝。不管想拍出歐洲莊園感的打卡美照，還是挑戰太平洋上的透明步道，2026年的花蓮玩法已全面翻新，本篇精選7大「山海系」必收藏清單，花蓮旅遊吸睛又好玩。



▲花蓮最新人氣景點！無論是騎單車穿梭在無盡頭的「龍貓隧道」，還是在廣大草原遠眺山脈，都能感受遠離塵囂的治癒。（部落客：jacklsy）

▲花蓮近年新增不少打卡聖地，夢幻湖景宛如走入歐洲童話小鎮，是想拍出「偽出國」美照的必訪景點。（部落客：mika）

洗版社群的夢幻仙境：大農大富平地森林園區、雲山水、理想park水岸生活

想拍出「偽出國」美照，這三處森林系秘境別錯過。「大農大富」擁有全台首座平地森林，騎單車穿梭在龍貓隧道般的綠意間格外舒心，憑藉著極致的靜謐與愜意，躍升近年最新的流量冠軍；「雲山水」則以澄淨的蒂芬妮藍湖水聞名，落羽松映照在水面的倒影，宛若置身歐洲般夢幻；近期爆紅的「理想park」則有著威尼斯風情的建築與全台最美星巴克，在船上遊河、看著湖景品飲咖啡，是追求質感旅遊的必收清單。





大農大富平地森林園區

地址：花蓮縣光復鄉農場路32號

電話：03-8700870#9

更多介紹可見「jacklsy」文章：220625花蓮-大農大富平地森林園區





雲山水

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2號

電話：0968-799780

更多介紹可見「大手牽小手。玩樂趣」文章：花蓮縣壽豐鄉雲山水夢幻湖｜落羽松森林轉紅了！超美雲山水夢幻湖景





理想park水岸生活

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段267號

電話：03-8651177

更多介紹可見「mika」文章：花蓮理想PAARK水岸生活，最美星巴克落羽松遊湖，週末音樂市集。



▲雲山水如夢似幻的蒂芬妮藍湖水與落羽松倒影、理想park水岸生活的歐式建築與遊船，皆散發濃厚異國風情，年假走春的偽出國首選！（部落客：大手牽小手。玩樂趣、mika）

山海同框的海線絕景：大石鼻山步道、新社梯田

喜愛震撼視覺的旅人，則必訪這兩大海岸地標。「大石鼻山步道」是目前海線最熱門的打卡點，只需步行15分鐘就能登上頂端，俯瞰360度遼闊無死角的夢幻月牙灣海景，攝影愛好者必收藏；「新社梯田」則是全台最大的海梯田，金黃稻浪與蔚藍海景相互輝映，山海交織的景色美得讓人屏息。





大石鼻山步道｜龜庵山步道

地址：花蓮縣豐濱鄉龜庵49號

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：花蓮豐濱「大石鼻山步道」750公尺輕鬆走，親子也能輕鬆挑戰的海景步道!





新社梯田

地址：花蓮縣豐濱鄉新社部落,台11線43.5公里處

電話：03-8671326

更多介紹可見「郭郭9527」文章：【花蓮遊記】豐濱新社梯田~最靠近太平洋的階梯式稻田美景



▲「大石鼻山步道」步行 15 分鐘即可登頂，是連小孩也能駕馭的親子級秘境，輕鬆就能將蔚藍海岸線盡收眼底。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲「新社梯田」可以同時捕捉海浪與翠綠稻田同框的絕美畫面，療癒色調讓人彷彿置身世外桃源。（部落客：郭郭9527）

在地人私藏的綠洲秘境：撒固兒步道、曼波海洋生態休閒園區

若想真正遠離塵囂，這兩個隱藏版景點絕對值得一訪。「撒固兒步道」離花蓮市區僅10分鐘車程，平緩好走之外，沁涼的撒固兒瀑布更是洗滌心靈的聖地；「曼波海洋園區」則是看海的私房景點，不只有迷人的海洋生物藝術裝置，還能欣賞絕美花海與七星潭月牙灣，免排隊就能收藏花蓮絕美的山海景色。





撒固兒步道

地址：花蓮縣花蓮市佐倉街369號

更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：花蓮旅遊景點 ❙ 撒固兒步道 ❙ 輕鬆好走、10分鐘抵達秘境瀑布





曼波海洋生態休閒園區

地址：花蓮縣華西路與 970海岸路交接處

電話：03-8233575

更多介紹可見「Amy Ho」文章：花蓮2019打卡新景點：【四八高地戰備坑道 / 七星潭曼波園區】季節限定花海

▲花蓮在地人的私藏秘境！隱身在市郊林蔭間的撒固兒步道，只需步行 10 分鐘即可抵達沁涼瀑布。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲「曼波海洋生態休閒園區」坐擁無敵海景視野，隨季節變換的繽紛花海相當吸睛，是欣賞浪漫花卉、蔚藍海色的人氣打卡聖地。（部落客：Amy Ho）

花蓮玩不夠！內行人才知道的隱藏版秘境：

延伸閱讀：花蓮景點》崇德瑩農場 全面再進化│天空之鏡、最美湖畔露營車、沙灘車、獨木舟、蒙古包、可愛動物區，門票$1

延伸閱讀：2018花蓮熱門IG打卡景點【翡翠谷水濂瀑布】小慕谷慕魚/慕谷幕魚秘境/清涼消暑戲水勝地

延伸閱讀：花蓮必去網美打卡景點—山度空間，門票便宜CP值高！再怎麼熱也要拍一張與天空山水合影的照片