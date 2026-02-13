準備過農曆年，214西洋情人節也不能忘！2026西洋情人節2/14正好遇上農曆春節連假第一天，假日裡約會更不能少了儀式感，不一定要燭光大餐，用心的小巧思也能傳情。這次窩客島整理2026西洋情人節8大優惠，不論咖啡飲料買一送一、限定甜點優惠，還有超商就能買得到的浪漫玫瑰，情人節小浪漫幫你準備好。



▲情人節買一送一！2026情人節飲料買一送一 星巴克買一送一，再加碼超商送花攻略。

星巴克買一送一

▲2/12、2/13星巴克買一送一優惠歡慶情人節，搭上最新「櫻花外帶杯款」更浪漫。

先喝道 第2杯10元

▲情人節約會就買這兩杯！兩款玫瑰系列飲品第2杯10元的優惠更是誠意十足。

7-11空運玫瑰花 飲料買2送2

▲統一企業集團推出進口空運玫瑰花，單支199元，粉絲可於2/12-2/14到7-ELEVEN指定門市購買，春節期間送花禮也很方便。

全家買花贈拿鐵買一送一券

▲2/11 起全家限量開賣厄瓜多玫瑰，買就送特濃拿鐵買一送一券。加購金莎只要 39 元，浪漫一次備齊。

萊爾富買一送一

▲萊爾富推出浪漫情人節限時優惠，指定熱飲也可享有買一送一優惠。

OK超商 奶茶第二杯10元

看準情人節「成雙成對」的過節氣氛，OKmart 旗下 OKCAFE 自即日起至3/4推出指定風味飲「靜岡抹茶拿鐵、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、草莓戀乳雪露、楊枝甘露冰沙、焦糖風味奶茶、阿華田系列、黑糖道系列」可享任選 2 杯 8 折、3 杯 75 折 優惠。OKmart並加碼在2 月 12 日至 2 月 14 日 推出「寵愛限定」優惠，凡至全台 OKmart 門市購買 光泉午后時光重乳草莓奶茶 375ml 或 午后時光 PREMIUM 極奢系紅蘊琥珀奶茶 450ml，即可享 同品項第 2 件 10 元 超值優惠。

▲OK超商情人節優惠，指定風味飲可享任選 2 杯 8 折、3 杯 75 折 優惠。







士力架草莓可可系列

▲消費者於全家便利商店可選購全新士力架草莓風味雪糕，體驗豐富酥脆層次感。圖／SNICKERS®提供；窩客島整理

85度C蛋糕加飲料99元