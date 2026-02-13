▲情人節買一送一！2026情人節飲料買一送一 星巴克買一送一，再加碼超商送花攻略。

準備過農曆年，214西洋情人節也不能忘！2026西洋情人節2/14正好遇上農曆春節連假第一天，假日裡約會更不能少了儀式感，不一定要燭光大餐，用心的小巧思也能傳情。這次窩客島整理2026西洋情人節8大優惠，不論咖啡飲料買一送一、限定甜點優惠，還有超商就能買得到的浪漫玫瑰，情人節小浪漫幫你準備好。
星巴克買一送一迎接浪漫的西洋情人節，大家最愛的星巴克買一送一又來了！這次特別選在情人節前夕2月12日與2月13日兩天，推出限定的買一送一優惠。只要在指定時段到門市，購買2杯大杯以上且口味一致的飲品，就能享有買一送一的甜蜜優惠。剛好搭上全新登場的粉紅草莓系列新品與超夢幻的櫻花限定外帶杯，快揪另一半在情人節前夕一起喝杯咖啡，感受粉嫩的幸福氛圍。
全文介紹：0元喝星巴克草莓星冰樂！只有2天星巴克買一送一，浪漫情人節優惠喝。
先喝道 第2杯10元飲料控要喝先喝道10元多一杯！農曆新年與西洋情人節接連報到，人氣飲料「先喝道」推出充滿歡樂氛圍的馬年限定杯，並以絕美的歐式旋轉木馬設計，為大家轉動一整年的好運氣。除了視覺驚艷外，先喝道更鎖定情人節浪漫商機，祭出玫瑰系列飲品第2杯10元的限時優惠，不僅讓情侶們甜蜜放閃，也讓喜愛花香的單身朋友，能以超親民的價格享受充滿儀式感的療癒日常。
全文介紹：10元先喝道來喝！先喝道玫瑰拿鐵第2杯10元，免費再送365杯飲料。
7-11空運玫瑰花 飲料買2送2情人節傳情3大神器一次看！2/14西洋情人節落在農曆春節連假第一天，情侶們也不能忘記約會傳情。通一集團這次一次準備了浪漫的空運玫瑰花禮最低199元開賣，同時還有多款精品巧克力禮盒，以及當季必吃美姬草莓，讓想要準備浪漫的驚喜的粉絲們，看完這篇就能可以一次搞定。
全文介紹：情人節3大神器！統一集團空運玫瑰花 精品巧克力，再加碼新鮮美姬草莓限定開賣。
全家買花贈拿鐵買一送一券全家特別化身傳情天使，從2月11日開始在指定門市限量販售由厄瓜多空運來台的紅玫瑰花束。每一束玫瑰都象徵著真摯的情感，單束售價只要199元，完全是小資族的浪漫首選。最棒的是，買花還會加贈特大特濃拿鐵買一送一優惠券，讓情侶們可以一起品嚐香醇咖啡。如果想增加甜蜜感，還可以加購特價的金莎巧克力。此外還有超萌的三麗鷗小愛神丘比特磁吸擺件同步登場，快來全家把滿滿的幸福感帶回家。
全文介紹：全家咖啡 茶飲23元寄杯喝！12大全家過年優惠，情人節玫瑰花加碼買一送一。
萊爾富買一送一萊爾富自2/11-5/15推出浪漫情人節限時優惠，其中包含超人氣「果昔Loopy系列」任選2杯148元，同時還有飲品摩卡咖啡特價30元、熱巧克力歐蕾35元 2杯66元優惠。Hi café 指定熱飲也可享有買一送一優惠，品項包含「四季春青茶、紅玉紅茶、富桂紅棗茶、黑糖薑茶」讓人情人節暖暖開喝。
OK超商 奶茶第二杯10元
看準情人節「成雙成對」的過節氣氛，OKmart 旗下 OKCAFE 自即日起至3/4推出指定風味飲「靜岡抹茶拿鐵、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、草莓戀乳雪露、楊枝甘露冰沙、焦糖風味奶茶、阿華田系列、黑糖道系列」可享任選 2 杯 8 折、3 杯 75 折 優惠。OKmart並加碼在2 月 12 日至 2 月 14 日 推出「寵愛限定」優惠，凡至全台 OKmart 門市購買 光泉午后時光重乳草莓奶茶 375ml 或 午后時光 PREMIUM 極奢系紅蘊琥珀奶茶 450ml，即可享 同品項第 2 件 10 元 超值優惠。
士力架草莓可可系列隨著冬日粉紅浪潮來襲，草莓控與巧克力迷的專屬季節正式宣告降臨。全球人氣巧克力品牌 SNICKERS® 士力架，於 2026 年 1 月 22 日在台北宣布，首度與便利商店龍頭「全家便利商店」展開跨界強強聯手。這次合作不僅是品牌經典風味的浪漫變身，更是為了迎接即將到來的情人節，為全台消費者量身打造的甜蜜獻禮。從 1 月 21 日起，兩款視覺與味覺兼具的聯名新作「士力架草莓可可牛奶」與「士力架草莓風味花生可可雪糕」正式於全台全家門市同步亮相。
全文介紹：士力架變身了！全家限定「士力架草莓風味花生可可雪糕」與濃郁飲品登場，還有29元加購優惠。