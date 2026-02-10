全家咖啡 茶飲23元寄杯喝！12大全家過年優惠，情人節玫瑰花加碼買一送一。

全家馬年限時快閃。2月13日搶23元茶飲與59折特濃拿鐵，情人節買玫瑰再送咖啡買一送一。限量肖像禮盒與數位紅包同步登場，快衝全家囤貨過好年。

準備迎接快樂的馬年春節連假，全家這次真的拼了！為了讓大家在放假前夕心情嗨到最高點，特別在2月13日推出僅限一天的APP隨買跨店取閃購活動，不僅有大家每天必喝的特濃拿鐵、經典美式，連國民美食茶葉蛋都祭出超狂的59折優惠。此外，因應過年拜年需求，現場準備了超過200款特色禮盒，更在情人節前夕空運高品質玫瑰花，就是要讓大家一次購足生活所需，開開心心過好年。

▲2/13 快閃日茶葉蛋組，40 顆只要 399 元。換算單顆不用 10 元，下班倒數放假前先囤這一鍋。 ▲全家限定薄餅禮盒，集結白巧、咖啡、檸檬三種香脆口感。是過年團聚搭配咖啡的最奢侈享受。





全家咖啡寄杯399元隨買跨店取閃購好康

大家最期待的快閃優惠就在2月13日。這天打開全家APP隨買跨店取，多款人氣飲品通通只要399元。像是提神必備的特大特濃拿鐵8杯只要399元，算下來一杯不到50元真的超划算。甚至連茶葉蛋也推出40顆399元的福氣價，換算下來一顆才不到10元。大家可以趁著這波優惠先把咖啡和蛋囤起來，兌換期限最長還到明年底。無論是返鄉路上想喝一杯，還是平常上班的小確幸，現在買起來絕對最省荷包，每種品項每位會員限購2組。

▲上班族續命水「全家咖啡」2/13 限定閃購 399 元，特大特濃拿鐵平均每杯 50 元。





全家數位紅包隔空拜年

今年想來點不一樣的拜年方式嗎。全家APP升級了春節數位紅包功能，讓你可以把Fa點或霜淇淋等商品包進紅包，透過社群平台一鍵分享給好友，還可以搭配AI生成的賀卡，真的既有趣又體面。如果要登門拜訪親友，現場也有超過200款獨家禮盒可以挑選。除了熱門的吉伊卡哇、蠟筆小新等可愛肖像款，還有日本金賞認證的頂級點心。只要在3月3日前使用指定支付方式購買，還能享有任兩件88折的超殺優惠，讓大家送禮大方又不傷元氣。

▲過年發紅包新招，用「全家」APP 把 Fa 點或商品包成數位紅包一鍵轉傳，完成轉贈還能抽 88,888 點。





浪漫情人節玫瑰全家應援

慶祝完春節別忘了緊接著就是情人節。全家特別化身傳情天使，從2月11日開始在指定門市限量販售由厄瓜多空運來台的紅玫瑰花束。每一束玫瑰都象徵著真摯的情感，單束售價只要199元，完全是小資族的浪漫首選。最棒的是，買花還會加贈特大特濃拿鐵買一送一優惠券，讓情侶們可以一起品嚐香醇咖啡。如果想增加甜蜜感，還可以加購特價的金莎巧克力。此外還有超萌的三麗鷗小愛神丘比特磁吸擺件同步登場，快來全家把滿滿的幸福感帶回家。

▲2/11 起全家限量開賣厄瓜多玫瑰，買就送特濃拿鐵買一送一券。加購金莎只要 39 元，浪漫一次備齊。 ▲美樂蒂與酷洛米化身愛神丘比特，吸睛磁吸設計可自由吸附，是情人節最療癒的 229 元桌上風景。

全家春節飲料寄杯優惠

活動時間：2/13 單日快閃優惠，APP隨買跨店取

優惠品項：

Let's Café 特大特濃經典美式(冰熱不限)：10 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）

Let's Café 特大特濃經典拿鐵(冰熱不限)：8 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）

Let's Café 大阿里山極選綜合美式(冰熱不限)：8 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）

Let's Café 大阿里山極選綜合拿鐵(冰熱不限)：7 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）

Let's Tea 40 元系列：17 杯 399 元（會員限購2組，兌換期限 115/12/25）

Let's Tea 55 元系列：12 杯 399 元（會員限購2組，兌換期限 115/12/25）

Let's Tea 65 元系列：10 杯 399 元（會員限購2組，兌換期限 115/12/25）

茶葉蛋：40顆399元(會員限購2組，兌換期限 115/5/31)





全家 新春禮盒限時折抵

活動時間：即日起至3/3

優惠內容：

指定支付工具享任選 2件 88折。

購買 Let's Café 禮盒系列即贈限量品牌手繪提袋。





全家 情人節浪漫應援

活動時間：2/11起

活動內容：

厄瓜多進口玫瑰花束 199元。

買玫瑰花送特大特濃拿鐵「買一送一」優惠券。

買玫瑰花享金莎 3入裝 39元加價購。

三麗鷗小愛神丘比特磁吸件 229元。





全家APP 春節數位紅包 活動說明

活動期間：115/02/09 10:00至115/02/24 23:59

活動方式：透過「全家」APP熱門消息，進入「新年發紅包」遊戲活動頁面。會員可將自己的Fa點或個人隨買跨店取商品包成紅包，透過連結分享給親友搶紅包試手氣。

抽獎趣活動說明：活動期間，於隨買跨店取使用轉贈功能(手機轉贈或社群轉贈皆可)，每轉贈成功一筆，可得1張抽獎券，回饋上限88張。活動結束後，將抽出8名幸運會員，各獲得會員Fa點88,888點。





春節要知道的開運美食、優惠、打卡點！

推薦閱讀：春節開運衝全家！全家送鎮瀾宮錢母，超萌LuLu豬開運卡要先搶。

推薦閱讀：過年要吃開運美食！金子半之助、辻半新春限定優惠餐，繼光香香雞加碼88折。

推薦閱讀：桃園日式市集！桃園神社紅白燈籠祭、御神籤DIY好運滾滾來，過年走春去。





更多全家春節禮盒照片

▲全家集結逾 200 款獨家好禮，蛋捲與曲奇通通有。3/3 前指定支付再享 2 件 88 折，大方送禮也能省預算。 ▲全家薄餅禮盒外盒精緻，買指定款再送限量手繪品牌提袋。

▲超人氣迪士尼 Tsum Tsum 植絨造型桶，內含水果軟糖。吃完還能當質感收納桶，過年送給小朋友絕對討喜。