全家咖啡 茶飲23元寄杯喝！12大全家過年優惠，情人節玫瑰花加碼買一送一。

全家馬年限時快閃。2月13日搶23元茶飲與59折特濃拿鐵，情人節買玫瑰再送咖啡買一送一。限量肖像禮盒與數位紅包同步登場，快衝全家囤貨過好年。
準備迎接快樂的馬年春節連假，全家這次真的拼了！為了讓大家在放假前夕心情嗨到最高點，特別在2月13日推出僅限一天的APP隨買跨店取閃購活動，不僅有大家每天必喝的特濃拿鐵、經典美式，連國民美食茶葉蛋都祭出超狂的59折優惠。此外，因應過年拜年需求，現場準備了超過200款特色禮盒，更在情人節前夕空運高品質玫瑰花，就是要讓大家一次購足生活所需，開開心心過好年。
全家咖啡寄杯399元隨買跨店取閃購好康
大家最期待的快閃優惠就在2月13日。這天打開全家APP隨買跨店取，多款人氣飲品通通只要399元。像是提神必備的特大特濃拿鐵8杯只要399元，算下來一杯不到50元真的超划算。甚至連茶葉蛋也推出40顆399元的福氣價，換算下來一顆才不到10元。大家可以趁著這波優惠先把咖啡和蛋囤起來，兌換期限最長還到明年底。無論是返鄉路上想喝一杯，還是平常上班的小確幸，現在買起來絕對最省荷包，每種品項每位會員限購2組。
全家數位紅包隔空拜年
今年想來點不一樣的拜年方式嗎。全家APP升級了春節數位紅包功能，讓你可以把Fa點或霜淇淋等商品包進紅包，透過社群平台一鍵分享給好友，還可以搭配AI生成的賀卡，真的既有趣又體面。如果要登門拜訪親友，現場也有超過200款獨家禮盒可以挑選。除了熱門的吉伊卡哇、蠟筆小新等可愛肖像款，還有日本金賞認證的頂級點心。只要在3月3日前使用指定支付方式購買，還能享有任兩件88折的超殺優惠，讓大家送禮大方又不傷元氣。
浪漫情人節玫瑰全家應援
慶祝完春節別忘了緊接著就是情人節。全家特別化身傳情天使，從2月11日開始在指定門市限量販售由厄瓜多空運來台的紅玫瑰花束。每一束玫瑰都象徵著真摯的情感，單束售價只要199元，完全是小資族的浪漫首選。最棒的是，買花還會加贈特大特濃拿鐵買一送一優惠券，讓情侶們可以一起品嚐香醇咖啡。如果想增加甜蜜感，還可以加購特價的金莎巧克力。此外還有超萌的三麗鷗小愛神丘比特磁吸擺件同步登場，快來全家把滿滿的幸福感帶回家。
全家春節飲料寄杯優惠
活動時間：2/13 單日快閃優惠，APP隨買跨店取
優惠品項：
Let's Café 特大特濃經典美式(冰熱不限)：10 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）
Let's Café 特大特濃經典拿鐵(冰熱不限)：8 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）
Let's Café 大阿里山極選綜合美式(冰熱不限)：8 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）
Let's Café 大阿里山極選綜合拿鐵(冰熱不限)：7 杯 399 元（限店販售，會員限購2組，兌換期限 115/06/30）
Let's Tea 40 元系列：17 杯 399 元（會員限購2組，兌換期限 115/12/25）
Let's Tea 55 元系列：12 杯 399 元（會員限購2組，兌換期限 115/12/25）
Let's Tea 65 元系列：10 杯 399 元（會員限購2組，兌換期限 115/12/25）
茶葉蛋：40顆399元(會員限購2組，兌換期限 115/5/31)
全家 新春禮盒限時折抵
活動時間：即日起至3/3
優惠內容：
指定支付工具享任選 2件 88折。
購買 Let's Café 禮盒系列即贈限量品牌手繪提袋。
全家 情人節浪漫應援
活動時間：2/11起
活動內容：
厄瓜多進口玫瑰花束 199元。
買玫瑰花送特大特濃拿鐵「買一送一」優惠券。
買玫瑰花享金莎 3入裝 39元加價購。
三麗鷗小愛神丘比特磁吸件 229元。
全家APP 春節數位紅包 活動說明
活動期間：115/02/09 10:00至115/02/24 23:59
活動方式：透過「全家」APP熱門消息，進入「新年發紅包」遊戲活動頁面。會員可將自己的Fa點或個人隨買跨店取商品包成紅包，透過連結分享給親友搶紅包試手氣。
抽獎趣活動說明：活動期間，於隨買跨店取使用轉贈功能(手機轉贈或社群轉贈皆可)，每轉贈成功一筆，可得1張抽獎券，回饋上限88張。活動結束後，將抽出8名幸運會員，各獲得會員Fa點88,888點。
春節要知道的開運美食、優惠、打卡點！
推薦閱讀：春節開運衝全家！全家送鎮瀾宮錢母，超萌LuLu豬開運卡要先搶。
推薦閱讀：過年要吃開運美食！金子半之助、辻半新春限定優惠餐，繼光香香雞加碼88折。
推薦閱讀：桃園日式市集！桃園神社紅白燈籠祭、御神籤DIY好運滾滾來，過年走春去。