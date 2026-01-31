花蓮理想PAARK水岸生活，最美星巴克落羽松遊湖，週末音樂市集童話美景。

花蓮壽豐「理想PAARK水岸生活」是最新熱門景點，擁有全台最美童話星巴克與墨西哥風 7-11。

花蓮的景色再度升級，位於壽豐台 11 線公路旁的「理想PAARK水岸生活」，彷彿將童話繪本搬到了現實世界。這裡不僅有被譽為全台最美的湖光水岸星巴克，還有一間充滿異國情調的墨西哥風 7-11，瞬間成為 IG 上的熱門打卡點。正值冬季落羽松轉紅的季節，橙紅樹影映照在平靜湖面上，景色如畫般迷人。園區入園免費（遊船另計），並規劃了「理想食光」美食區，網羅多家在地名店與伴手禮，週末更有音樂市集加持，是有吃有玩、景色絕美的必訪勝地。

全台最美墨西哥風小七，偽沙漠仙人掌造景好拍

園區入口處最吸睛的莫過於這間「全台最美 7-11」，建築風格採用大膽鮮豔的墨西哥配色，在花蓮的青山綠水間顯得格外搶眼。店鋪前方特別設計了偽沙漠仙人掌造景，讓整體異國氛圍更加完整，彷彿瞬間穿越到了熱情的南美洲。這裡設有收費停車場，汽車與重機每次收費 50 元（前 30 分鐘免費），對於開車路過的旅人來說，是個既方便又能拍出美照的絕佳休息站，光是門口就能殺光不少底片。

落羽松秘境水鏡映湖，遊船賞景宛如置身畫中

雖然入園免費，但非常推薦購票體驗遊船（全票 350 元）。特別是在冬意正濃的季節，成排的落羽松層層疊疊，展現出橙紅與褐金交織的漸層色調。當船隻緩緩駛入湖心，平靜的水面如鏡子般倒映著樹影與山景，彷彿時間都在這一刻靜止了。船長非常懂得取景，會貼心地將船停在最佳角度讓遊客盡情拍攝。這種被湖光山色與落羽松包圍的靜好時光，能讓人忘卻塵囂，享受大自然的低聲細語。

童話屋星巴克湖畔美，戶外座位享受靜好時光

搭船遊湖的另一個亮點，就是能從水面上欣賞那棟宛如童話薑餅屋的「星巴克花蓮理想門市」。以往大家多是在路邊拍攝，但其實從湖中望去的視角才是最夢幻的。這棟歐式建築坐落在湖畔，搭配周圍的落羽松與波光粼粼，美得令人屏息。室內座位區寬敞舒適，但更多人選擇坐在戶外區，一邊品嚐咖啡，一邊近距離欣賞湖景。目前人潮不算擁擠，是個能獨享這份歐洲莊園氛圍的絕佳時刻。

理想食光網羅花蓮名店，在地美食伴手禮一次足

玩累了也不用擔心餓肚子，園區內的「理想食光」進駐了 9 家極具代表性的花蓮特色名店。包括文青必吃的「森山舍」、超人氣飲品「來唄來杯」、特色原住民料理「法礫」、美式漢堡「甜蜜 Tian-Mee」以及知名伴手禮「百年傳奇」等。遊客不需要東奔西跑，在這裡就能一次品嚐到各式在地美味。無論是想吃正餐、下午茶甜點，還是購買伴手禮回家，這裡豐富的選擇都能滿足你的需求。

神農生活文創選物好逛，家常牛肉麵美味必品嚐

喜歡文創與生活好物的朋友，絕對不能錯過「神農生活」。這裡就像是花蓮好物的集散地，從在地特色的農特產、手作醬料，到充滿設計感的文創小物與生活器皿應有盡有。餐飲部分也表現不俗，特別推薦他們的「家常牛肉麵」，湯頭濃郁、肉質鮮嫩，是許多遊客認證的美味。建議可以在這裡外帶一杯飲料或甜點，帶去湖畔邊享用，讓味覺與視覺同時獲得滿足。

週末音樂市集水岸有聲，午後悠閒散策最佳去處

如果你是週六或週日造訪，那更是幸運！園區在週末下午會舉辦「週末市集」與「水岸有聲」音樂活動。在微風吹拂的午後，逛著充滿溫度的手作市集，耳邊傳來悅耳的現場音樂演奏，搭配眼前無敵的湖光水色，氛圍簡直滿分。這裡不僅適合情侶約會，也非常適合親子家庭同遊，「理想PAARK」無疑已成為花蓮壽豐台 11 線上最值得停留的地標級景點。

理想PAARK水岸生活

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段267號（位在壽豐台11線上，公路旁）

電話：038651177

營業時間：平日0900-1900；假日0800-1900

商場平假日 0930-1730

遊船票價：全票350元/優待票315元/幼童50元

停車費 50元/次（前30分鐘不收費）

延伸閱讀