米其林二星渥達尼斯磨坊聯手燈燈庵！慕舍酒店3/29春分饗宴，爵士名伶獻聲五感食藝極致。

2026年春分，HotelMVSA慕舍酒店匯聚日本燈燈庵與西班牙米其林二星渥達尼斯磨坊，攜手呈獻跨國餐酒盛會。 資深編輯李維唐指出，這種將自然流懷石與當代幾何料理結合的模式，不只是高端餐飲的碰撞，更是一場精準演繹東西方職人精神的文化對話。

在萬物復甦的2026年春分時節，位於台北核心地帶的HotelMVSA慕舍酒店，再度將精品旅宿轉化為綻放美學的藝術平台。這場定於3月29日舉行的聯名餐酒饗宴，不只是單純的味蕾聚會，更是一場匯聚東西方餐飲巨擘的感官對話。來自日本、主張自然流懷石料理的燈燈庵，將與蟬聯米其林二星、並榮獲綠星肯定的西班牙名店渥達尼斯磨坊攜手，於都會叢林中譜寫出關於風土與職人靈魂的交響樂章。

▲渥達尼斯磨坊空間設計延續西班牙本店百年磨坊的石牆風格，結合大片落地窗將室內外光影完美連結。圖／HotelMVSA慕舍酒店提供；窩客島整理



職人美學與自然流哲學的跨界共鳴

慕舍酒店執行董事王劭仁ArthurWang指出，精品應具備永不完稿的生命力。這場盛宴的核心在於將看似平行線的文化，透過美食與美酒重新排列組合。燈燈庵秉持自然流哲學，將廚藝、陶藝、花藝、茶藝四藝合一，追求食材本味的細膩呈現。而渥達尼斯磨坊則以山海凝鍊為靈感，將北大西洋與庇里牛斯山脈的壯闊景色，轉化為幾何畫作般的當代視覺饗宴。兩者雖表現手法各異，一方溫潤內斂，一方精準前衛，卻在對自然的敬畏與一期一會的執著中達成共振。

▲燈燈庵經典料理向付，透過旬魚鹽熟成工藝展現日式職人對時令食材的精確掌握。圖／HotelMVSA慕舍酒店提供；窩客島整理

經典重現名廚菜單解析與舌尖律動

本次饗宴透過嚴謹的感官層進邏輯設計，帶領賓客穿梭於日西兩國的味覺律動。序幕由日本主廚廣中新輝親手妝點的八寸揭開，將山里旬菜的野趣定格在盤中。隨後的向付則以旬魚鹽熟成展現精湛工藝，加上旬肴與進肴的交織，勾勒出日式職人春天的溫潤線條。西班牙端則祭出經典作MOLINO後院，以脆口黃瓜融合生蠔奶醬的鮮味。隨後上桌的醍醐蝦與豚隱，以及主食赤嶺，皆體現了化凡為奇的創意。最後由藏心櫛瓜花收尾，讓苦甜餘韻在唇齒間迴盪。

日本爵士名伶小山郁美賦予聽覺深度

為了將精緻餐飲提升至藝術境界，席間特別邀請師承波普爵士大師BarryHarris的日本名伶小山郁美IkumiKoyama親臨演繹。她以獨具療癒聲線的音頻吟唱，與加拿大吉他手安迪費里斯AndyFerris現場演奏交會。當即興的爵士節奏隨著酩酒與料理的起伏律動，賓客將在微醺與音韻中進入放鬆的賞析狀態。這種將聽覺美學融入味覺的跨維度設計，完美定義了慕舍酒店FineDining、Wine、Art與Life四位一體的品牌精神。

米其林二星渥達尼斯磨坊的星級承諾

作為全球唯一的海外店，位於慕舍酒店內的渥達尼斯磨坊不僅自2020年起連續多年榮獲米其林二星，更在2024年奪得米其林綠星殊榮。其母店在西班牙已蟬聯20年星級肯定。餐廳空間設計延續西班牙本店百年磨坊的石牆風格，結合大片落地窗與室外景觀，營造出隱身市井的知性氛圍。每一道料理皆運用在地當季食材，將簡單、亦不簡單的廚藝哲學發揮至極，讓賓客在台北建國北路的優雅空間裡，就能體驗到橫跨國界的五感食藝高峰。

▲渥達尼斯磨坊經典主食赤嶺，以和牛搭配甜菜根的土質芬芳，體現食材化凡為奇的盛放情懷。圖／HotelMVSA慕舍酒店提供；窩客島整理



燈燈庵×Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊聯名餐酒饗宴：東西食藝與爵士美聲的跨界共鳴

活動時間：2026/03/29（日）18:00 – 22:00

活動內容

經典重現：網羅兩間餐廳靈魂之作，包含燈燈庵的八寸與向付，以及渥達尼斯磨坊的「MOLINO後院」與主食「赤嶺」。

爵士演出：由日本名伶小山郁美與吉他手安迪費里斯現場演繹療癒聲線。

餐酒搭襯：精選餐搭酒包含清酒與國際名莊佳釀，從米香到果韻層次分明。

價格：NT$10,800 ＋ 10%（含精選餐搭酒）

地點：台北市中山區建國北路一段 61 號 GF（慕舍酒店）

訂位專線：02-2500-6832