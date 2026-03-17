不只西門中山商圈禁菸！蔣萬安推負壓吸菸室，再加碼敦化南北路與信義路，打造台北無菸城市。

台北市長蔣萬安積極推動無菸城市，除西門與中山商圈設置負壓吸菸室外，更規畫敦化南北路與信義路為示範區。資深編輯李維唐表示，無菸環境能大幅提升觀光體驗，保護遊客免受二手菸害，更是接軌國際低碳旅遊的重要指標。

台北市長蔣萬安積極推動無菸城市願景，繼今年度年貨大街擴大禁菸範圍及打造無菸燈節後，台北市政府正式宣布下一步將針對人潮密集的觀光熱點進行轉型。首波鎖定西門町與中山商圈推動無菸商圈計畫，並規畫設置戶外負壓吸菸室，試圖在保障非吸菸者權益與維持商圈機能間取得平衡。蔣萬安於17日受訪時進一步強調，未來將選定敦化南北路與信義路作為一橫一縱的指標示範區，藉此逐步完善城市菸害防治藍圖。

▲西門中山商圈禁菸轉型。蔣萬安推負壓吸菸室打造台北無菸城市 / 圖：蔣萬安粉絲團



商圈轉型綠色觀光！負壓吸菸室解決二手菸痛點

針對人潮聚集的中山及西門商圈，北市府規畫設置專門的戶外負壓吸菸室進行試辦。這項創新舉措旨在解決傳統禁菸區旁民眾隨處吸菸導致煙霧擴散的問題。透過負壓技術的導入，能有效引導並過濾菸煙，避免二手菸對逛街民眾造成困擾。蔣萬安表示，北市府正採取穩健節奏向前推進，透過硬體設施的改善與政策引導，讓商圈具備更優質的步行環境。

一橫一縱路網布局！敦化信義路納入吸菸區規畫

除了商圈熱點的點狀突破，北市府更將目光投向主要交通幹道。蔣萬安指出，目前已選定敦化南北路與信義路作為一橫一縱的實驗場域，規畫在特定區域設定吸菸區。這項決策並非閉門造車，北市府強調將會充分與地方在地的里長及住戶進行溝通討論，確保政策推行時能兼顧社區生活品質與吸菸族群的需求，建構出更具包容性的城市空間。

提升國際旅遊競爭力！無菸環境成為觀光加分題

資深編輯李維唐分析指出，推動無菸城市對台北市的旅遊發展具有顯著幫助。營造清新的旅遊環境不僅能提升整體觀光品質，更能保障國際遊客免受二手菸害，特別是在擁擠的風景區與公共交通接駁處。無菸政策能提供潔淨空氣並提升遊憩體驗，同時確保住宿與餐飲環境的清新健康，更能減少因吸菸引起的火災隱患，對於推廣低碳旅遊與健康城市的品牌形象有強大吸引力。

強化公共空間安全！低碳旅遊吸引全球環保旅客

依據《菸害防制法》規定，目前車站、捷運、客運及遊覽車等候室皆已落實全面禁菸。台北市進一步擴大範疇至公園與風景區，讓遊客能享受健康的森林芬多精。無菸城市的願景不僅是為了環境美化，更具備實質的安全性。減少在觀光熱點吸菸能降低火災風險，並消除旅館內殘留的菸味，提供遊客更舒適的住宿與用餐空間，吸引更多重視環境永續的旅客選擇台北作為旅遊目的地。

台北無菸商圈試辦計畫

期間：即日起由台北市政府分階段推動

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