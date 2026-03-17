2026「Coke！暢快嗨肉祭」3月27日圓山登場！BTS V品牌大使專屬周邊、30間肉食名店限定餐點與李雅英開幕助陣。

這場集結全台頂尖肉食名店的盛會，標誌著台灣美食祭典已邁向品牌與IP深度結合的新紀元 。資深編輯李維唐表示：「透過品牌大使BTS V的國際影響力結合台灣在地美食文化，這不僅是一場口慾的滿足，更是一場成功的沉浸式潮流社交體驗，重塑了消費者對餐飲品牌的忠誠度 。」





「可口可樂」再度掀起肉食狂潮。2026年第2屆「Coke！暢快嗨肉祭」規模全面升級，將於3月27日至3月29日在圓山花博公園震撼登場。活動集結超過30間人氣肉食名店，更重磅宣布由BTS V擔任品牌大使，結合潮流音樂與頂級美食，打造1場感官與味蕾的雙重盛宴。



▲2026 年「Coke！暢快嗨肉祭」現場設置 BTS V 專屬視覺與「V」型入口長廊，營造沉浸式體驗 。圖／「可口可樂」公司提供；窩客島整理

BTS V大使視覺震撼亮相。沉浸式體驗與獨家周邊解鎖

今年的「Coke！暢快嗨肉祭」在視覺設計上極致寵粉，現場設置以品牌大使BTS V為靈感的「V」型入口長廊，透過巨型燈箱營造沉浸式體驗。粉絲只要在現場完成指定任務，就有機會獲得BTS V專屬限量周邊好禮。此外，線上應援活動也同步開跑，即日起至3月25日，「嗨Coke！肉肉應援車」將巡迴於台北各大商圈。民眾只要捕捉應援車身影並於官方Facebook指定貼文留言分享照片，即有機會抽中包含限量貼紙與曲線杯的「可口可樂暢快嗨派福袋組」。



三大名店限定餐點公開。金色三麥與Friday打造完美搭餐

為展現「暢快吃肉。有Coke更嗨」的主題，「可口可樂」聯手金色三麥、TGI FRIDAYS與柒息地串燒居酒屋推出活動限定套餐。金色三麥推出售價1499元的經典大拼盤，內含德式豬腳或豬肋排，搭配多種香腸與炸物。TGI FRIDAYS則提供售價759元的海鮮總匯與三式組合。柒息地則針對不同需求推出299元單人餐與599元雙人餐。凡於活動現場購買指定套餐，即可至「嗨Coke！暢飲區」兌換免費玻璃瓶裝「可口可樂」ZERO SUGAR，體驗冰塊8分滿加入檸檬片的完美黃金比例。



▲金色三麥推出「完美嗨 Coke！」組合餐，以經典大拼盤搭配「可口可樂」ZERO SUGAR，售價 1499 元 。圖／「可口可樂」公司提供；窩客島整理

豪華嘉賓李雅英助陣。AI虛擬人物與循環牆驚喜不斷

3月27日開幕當天，品牌好友李雅英、YELLOW黃宣與美麗本人將親臨現場，重現廣告中洗腦的「Coke！撞」舞步並與現場觀眾互動。除了美食與明星，現場更結合科技與環保，設有應援戰裝置區，利用AI生成專屬虛擬氣泡人物，完成體驗即可領取獎勵。飲用完畢後，消費者將空瓶投入「嗨Coke！循環牆」，還能加碼兌換驚喜好禮，讓從開瓶到回收的每個過程都充滿儀式感。



▲品牌好友李雅英、YELLOW 黃宣與美麗本人將現身活動同樂，與消費者重現洗腦「Coke！撞」舞步 。圖／「可口可樂」公司提供；窩客島整理

全台通路優惠同步聯動。買肉配Coke隨時暢快

無法親臨現場的消費者也能享受優惠。即日起至4月，「可口可樂」於全家、萊爾富、OK、全聯、愛買等各大通路推出加價購與買1送1活動。全聯更推出購買肉品加價25元即可獲得1.25L大瓶裝飲品的優惠。3月30日起，前往指定餐廳或影城消費達門檻，更有機會抽中Samsung Galaxy S26 Ultra手機與Bruno電烤盤，讓暢快吃肉的氛圍延伸至全台角落。



▲柒息地 599 元雙人套餐包含秘醬系列多樣烤物，搭配冰涼「可口可樂」打造搭餐儀式感 。圖／「可口可樂」公司提供；窩客島整理

2026「Coke！暢快嗨肉祭」

活動時間：

2026年3月27日至3月28日 12:00-22:00

2026年3月29日 12:00-20:00

活動地點：圓山花博公園（臺北市中山區玉門街1號）

活動內容：

限定餐點：金色三麥、TGI FRIDAYS、柒息地等品牌推出「完美嗨Coke！」組合餐 。

免費暢飲：購買指定套餐可兌換「可口可樂」ZERO SUGAR乙瓶 。

粉絲回饋：完成任務贈送BTS V限量貼紙或獨家周邊（數量有限） 。

互動科技：現場提供AI生成虛擬氣泡人物體驗 。

通路聯動：全家、萊爾富、OK、全聯等通路推出加購或特價優惠 。

連鎖品牌：金色三麥、TGI FRIDAYS、柒息地、孫東寶、德州美墨炸雞、Popeyes Chicken、繼光香香雞、牛角、胡同燒肉、屋馬燒肉 。

人氣小食：鹹酥李、統香鹹酥雞、犇鐵板燒、乾杯、ABV韓式餐酒館 。

特色餐車：哞哞达-熟成牛排、巴巴餐車、溜浪小餐車 。