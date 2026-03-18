粵菜迷必吃！晶華軒鄔海明主廚翻轉蛋鴨價值，太后鴨與胭脂鴿演繹粵式極致工藝。

春意漸濃，台北晶華軒正式開啟春日食饗。資深編輯李維唐指出，鄔海明主廚此次推出的「四鳳呈瑞」不僅是一場味覺遊戲，更展現了高端餐飲對食材永續的責任感，透過細膩工藝賦予蛋鴨全新生命力，是粵菜精髓與當代趨勢的深度對話 。

春意漸濃，台北晶華酒店旗下的粵菜餐廳晶華軒，自3月20日起至4月30日止，由中餐廚藝總監鄔海明領軍，正式推出季節限定的「四鳳呈瑞」春禽宴 。這場盛宴不僅是味蕾的饗宴，更是主廚對粵菜傳統技法與永續食材理念的深度詮釋 。主廚巧妙選取鴿、鴨、鵝、雞四種珍禽，利用時令食材的清甜，編織出一幅色彩鮮明、層次豐富的春日食譜 。

▲主廚將鴿、鴨、鵝、雞四種珍禽透過粵式料理手法演繹經典時令美味。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



永續精神重塑珍稀美味：太后鴨的深度淬鍊

本次菜單的核心亮點非「太后鴨」莫屬，這不僅是鄔海明主廚的命名創作，更承載了永續利用食材的巧思 。主廚特別選用飼養約2至3年，產蛋率下降後的蛋鴨，這類鴨隻過去常被視為產能耗竭而遭淘汰，但其肉質結實細緻，油脂含量極低，鴨肉風味卻遠比一般2至3個月的肉鴨更為濃郁 。



針對這款珍稀食材，主廚設計了兩款截然不同的呈現方式。「珍珠貝瑤柱燉太后鴨」選用澳洲特選珍珠貝肉與北海道瑤柱，搭配太后鴨細火慢燉，使海味的鮮美與鴨肉的醇厚完美交織，湯頭清澈而甘潤 。而「玫瑰太后鴨」則展現了粵菜對火候與香氣的精準掌控，先以低溫浸煮維持肉質嫩度，再浸泡於由玫瑰露酒、玫瑰乾花與鴨骨高湯調製的滷水中長達1天，入口時花香與酒香優雅綻放，賦予鴨肉極致的迷人層次 。

▲珍珠貝瑤柱太后鴨湯頭清澈，融合了海味的甘鮮與蛋鴨的濃郁風味。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

創意小點展現極致工藝：鴨箱寶與港式點心

除了厚重的大菜，主廚在精緻港點與前菜上也展現了豐富的敘事能力 。主打料理「鴨箱寶雙味」選用彰化玉露鴨為材，靈感取自珠寶盒的珍藏意象 。「八寶糯米鴨」以香酥鴨皮包捲軟糯的八寶餡料，上頭點綴魚子醬，鹹鮮適口 ；「黑椒鴨肉酥」則將鴨肉化為千層酥點，胡椒香氣濃郁誘人 。



此外，前菜中的「老酒醉鵝肝」亦是一絕，選用頂級鵝肝經低溫熟成，再以高粱酒與陳年花雕醃漬，口感細緻滑順，餘韻悠長 。而「春筍鴨絲春捲」則巧妙運用春季限定的筍絲與鴨絲，搭配獨特的空氣春捲工法，讓外皮輕盈如羽，入口盡是春日的清脆與鮮甜 。

▲主廚發揮巧思將春禽食材融入前菜及港點中，打造時令限定美味。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理



經典粵式火候：四鳳齊聚象徵吉祥與豐饒

整場盛宴的壓軸在於「四鳳呈瑞」的主題匯集 。其中「脆皮燒乳鴿」特選十兩重的台灣胭脂鴿，透過味水浸製、低溫烘烤與熱油淋炸，達成皮酥肉嫩、多汁入味的完美境界 。「香酥馬蹄芋茸鴨」則融合了台中大甲芋頭的綿密與去骨鴨肉的鮮嫩，搭配綠豆仁增添層次，展現經典粵式手工菜的厚實底蘊 。



不容錯過的還有「蠔皇鵝掌炆花膠」，以濃醇的蠔皇醬汁慢火煨煮出豐厚膠質 ，以及氣味惹味的「乾蔥豆豉雞煲」，選用玉米雞與豆豉、乾蔥煸炒入味，砂鍋香氣四溢 。鄔海明主廚透過這些料理，不僅展現了粵菜順應時節的尊重，更讓賓客在每一口品嘗中，都能感受到春禽料理與時令交織的細膩魅力 。

▲鴨箱寶雙味中的八寶糯米鴨，以酥脆鴨皮包裹豐盛內餡並點綴魚子醬。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理

▲香酥馬蹄芋茸鴨將綿密大甲芋泥與鮮美鴨肉完美結合，口感豐富多元。圖／台北晶華酒店提供；窩客島整理





晶華軒「四鳳呈瑞」春禽盛宴

活動時間：2026年3月20日至4月30日 。

活動內容：由鄔海明總監以鴿、鴨、鵝、雞為主角，推出太后鴨系列料理、鴨箱寶雙味及多款春禽佳餚 。

台北晶華酒店 晶華軒

餐廳地址：台北市中山北路2段39巷3號

訂位專線：02-2521-5000 轉 3236

服務專線：02-2567-7898

線上訂位：https://inline.app/groups/regenttaipei