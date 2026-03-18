台北火鍋新開店！四季花月火鍋9大湯底、必點菜推薦，吃完衣服不沾味。

台北火鍋新名單！松山區「四季花月」主打山野風，必點九秒牛肉與浮誇肉花圈，搭配特色調飲與限時72折優惠快衝一波。編輯 鄭雅之表示：一年四季都是吃火鍋的好日子！

台北火鍋控又有新的口袋名單！全台首家主打山野風格的時令火鍋「四季花月」正式插旗松山區，這家新品牌以隱於山野為核心理念，不僅打造出充滿自然氣息的療癒空間，更推出九款各具特色的靈魂湯底，搭配視覺感滿分的山野肉花圈與獨家九秒牛肉，讓吃火鍋變成一種藝術，即日起至4/6四人豪華套餐還享有72折優惠，快揪親朋好友一起去體驗。



▲台北松山區火鍋新開店，四季花月九宮格湯底搭配浮誇山野肉花圈，是聚餐首選。

▲專業主廚秘製九秒牛肉，輕涮九秒即享極致鮮嫩口感，是饕客推薦必吃清單。





台北火鍋新開店 吃完衣服不沾味

走進這間火鍋店，就瞬間移動到大自然之中，店家特別選用土牆、原木與石材等元素妝點空間，營造出一種無壓力的用餐氛圍，為了讓大家能徹底放鬆，餐廳刻意拉寬桌距並配置柔和燈光，強調不催促、不過度的溫柔服務，更貼心引進無煙淨化設備，讓愛美的女孩們吃完火鍋依然香噴噴，衣服頭髮完全不會殘留濃郁鍋味，真的非常加分。



▲隱身都市的山野風時令火鍋，舒適桌距與自然元素設計，讓你優雅吃鍋不社交疲勞。





九款靈魂湯底從麻辣到清甜通通有

湯底是火鍋的靈魂，這裡一口氣推出九款選擇滿足各種挑剔的胃，嗜辣的朋友絕對不能錯過厚實麻感的「重慶麻辣鍋」，或是層次豐富的「成都香辣鍋」。如果是追求清爽口感，首推用百分之百純椰子水熬煮的「椰香益活雞鍋」，喝起來甘甜回甘。另外還有酸甜開胃的「酸爽金湯鍋」，每一口都能喝到南瓜與酸菜交織的驚喜風味。



▲重慶麻辣鍋紅油香氣迷人，正宗川味湯底先麻後辣，滿足嗜辣控的味蕾。





浮誇系肉花圈與九秒牛肉口感超驚艷

除了湯頭厲害，四季花月的肉品擺盤更是浮誇，首推視覺效果十足的「山野肉花圈」將多款肉品環繞排列，不僅好拍更是肉控首選。專業饕客必點的則是經過祕法醃漬的「九秒牛肉」，輕輕在沸騰湯底涮煮九秒，就能品嚐到粉嫩多汁的極致口感，不管是搭配松露還是山葵風味都讓人一吃入魂，最後別忘了來杯特製的四季無酒精特調，有梅子、西瓜、苦瓜、蜂蜜等風味，清爽解膩絕對是最佳拍檔。



▲特製風味蘸醬提升食材鮮甜，手工丸類與現切牛肉沾上醬料，每一口都充滿層次感。

▲五款專屬Mocktail與調酒，精緻擺盤與繽紛層次，為松山區火鍋增添獨特飲品體驗。

四季花月 店家資訊

地址： 台北市松山區復興北路15-1號1樓

電話： 02-2777-5577

營業時間： 週一至週日 17:30 - 01:00





台北火鍋新開店 四季花月 開幕優惠

限時優惠： 即日起至 4/6，點購「四人豪華套餐」即享 72折 優惠，最高現省 1500元。

來店好禮： 用餐即有機會抽中 888元 現金折價券（詳細活動辦法依店家公告為主）。





四季花月 湯底推薦

重慶麻辣鍋： 嗜辣派首選。以厚實牛油與數十種辛辣料爆炒，入口先辣後麻，醇厚紅油最適合涮煮內臟。

成都香辣鍋： 優雅系麻辣。強調辛香料的層次平衡，口感溫和、香氣繚繞，適合想吃辣又怕太過刺激的朋友。

酸爽金湯鍋： 開胃系黑馬。南瓜基底融入酸菜提鮮，金黃色湯頭先酸後甜，是喚醒味蕾的鮮味絕配。

椰香益活雞鍋： 清爽解膩派。採用 100% 純椰子水熬煮雞湯，入口透亮回甘，完全是重口味後的清新救星。

胡椒豬骨雞鍋： 辛香暖胃款。透過雙湯頭熬煮堆疊厚度，帶著迷人的胡椒微辣感，喝一口全身都暖了起來。

山珍松茸鍋： 養生佛系推薦。選用雲南羊耳菌與松茸，湯頭清甜鮮醇，每一口都能喝到大自然的森林芬芳。

香醇牛奶鍋： 絲滑奶香控。鮮乳與雞湯交織出奶油般滑順，更浮誇加入奶油玫瑰花，奶香濃郁卻不膩口。

番茄果香鍋： 鮮甜解膩款。大量番茄熬出自然果酸，提鮮功力一流，是不分老少都愛的經典白鍋。

酸辣冬陰功鍋： 異國南洋感。濃郁的泰式香料氣息，酸辣層次鮮明，不出國也能品嚐地道的曼谷滋味。





四季花月 推薦必點清單

九秒牛肉： 絕對是這裡的頭號明星。推薦試試松露或山葵口味，牛肉厚度剛好，精準涮煮 9 秒後，粉嫩多汁的口感真的會讓人驚艷到說不出話來。

山野肉花圈： 視覺效果最強的必點菜色。不管是想單攻牛肉還是牛豬羊混合，那圈像花朵般盛開的肉盤，保證讓你的相機跟胃口同時滿足。

嶺上苦泉（特調）： 充滿大人味的微苦調酒。苦瓜與酒精的巧妙平衡，意外地清爽且能完美解膩，是餐桌上最搶眼的亮眼綠葉。

爆漿系列丸類： 手工控必點。尤其是三星蔥爆漿貢丸和起司牛肉丸，咬開後的濃郁內餡與肉汁在口中炸裂，爽快感十足。

澎湖小卷與廣島大牡蠣： 海鮮類首推這兩款。小卷 Q 彈爽脆，廣島大牡蠣則是肥美飽滿，下到金湯鍋或椰香鍋裡最能吃出鮮味。

鮮蝦滑與花枝滑： 主廚手工製作，口感紮實且每一口都吃得到塊狀的蝦肉與花枝，讓火鍋的配角也能擁有主角級的精緻感。

爽脆貢菜： 主編私藏的靈魂配角。那種香脆的咬勁搭配滑嫩的肉片，能讓味覺瞬間甦醒，是增添口感層次的秘密武器。







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四季花月火鍋更多照片

▲特色山野特調嶺上苦泉，苦瓜風味清爽微苦，是搭配麻辣火鍋的解膩神飲。

▲四季花月豐盛山野風鍋物陣容，九款靈魂湯底配上現切肉盤，打造質感用餐體驗。