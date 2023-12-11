說到北港必吃特色美食，不能不介紹煎盤粿，純米製作的米粿在煎盤上煎得滋滋作響，再搭配滷腸、米腸、香腸等，淋上米醬與店家獨特滷汁，最純樸也最能代表北港人的早餐的家鄉記憶就這樣完成了！

與香菇肉羹、麵線糊一樣，都是北港在地才能吃到的道地美味，而且是有兩家以上不同的店家，依個人口味不同各自都有擁護者！而煎盤粿我從小吃到大的就是這家「陳家煎盤粿」！不過這是我第一次自己來購買(笑)，原因是他真的是必須起個大早才能吃到的美味！！！對於我這個假日睡到中午的人完全無法自己前來購買，在此之前都是我家人幫我買回家的，感謝我家人XD

陳家煎盤粿以前不在這個店面，是後來才移到這的，雖然也是同一條街上~

這篇文是除夕訪店的，我到年末才發文XD說來慚愧~所以照片上的是過年假期人潮~平常假日應該不會這多人(應該啦

陳家煎盤粿菜單

(2023/1/21菜單僅供參考，價錢及品項內容依現場為主)

以前是可以自己搭配要幾塊粿幾條米腸~後來才改新增套餐式點餐，可能比較方便顧客點餐吧~

▼C餐$50 + 荷包蛋$10

純米製作的Q軟米粿表面煎得恰恰！獨特米香超級讚！再搭配微甜的米醬與店家獨特鹹香滷汁，微甜微鹹這一碗太滿足了！一碗才50元！是不是很俗~~~推薦可以加點一顆荷包蛋，半熟蛋黃搭配一起吃更美味！

友人愛吃滷腸就點了滷腸的搭配，滷腸滷得入味~Q彈有嚼勁！

▼私房一套餐$50 + 荷包蛋$10

我自己不太敢吃滷腸，所以只點粿+米腸

飽滿的米腸，就算泡在湯汁裡，米腸還是依然恰恰~也能吃得到糯米軟糯口感！

整體來說，非常推薦來北港旅遊可以來試試北港在地特色美食「煎盤粿」，除了這家「陳家煎盤粿」也有其他家煎盤粿，不敢說我喜歡的是最好吃的，但對我來說這份從小吃到大的回憶更可貴！

【 陳家煎盤粿 】

▸ 店家FB｜ 陳家煎盤粿粉專

▸ 地址｜雲林縣北港鎮光明路46號

▸ 電話｜0938763938

▸ 營業時間｜06:30-12:30

▸ 內用／外帶



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