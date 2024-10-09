朝天宮的後花園-北港登記所

先前分享過北港朝天宮、老街等觀光旅遊介紹與小心得，如果想要暫時遠離熱鬧喧嘩的廟宇跟老街，不妨走到朝天宮後方仁和路的北港遊客中心參觀! 北港的遊客中心沿用日式時期建築- 北港登記所 ，與華麗色彩繽紛的朝天宮相比，日式建築的簡約典雅更顯得靜謐美好~

園區介紹

明治41年，日本人為了掌握臺灣的土地相關資料，規劃「登記所官舍廳舍計畫案」並興建機關廳舍，用於處理土地建物的登記、徵收等地政業務事宜，也就是所謂的「地政事務所」

在雲嘉地區最早興建便是「北港登記所」，現以文化資產保存並規劃成北港遊客中心，遊客中心的館內除了有北港觀光旅遊資訊手冊、讀書小角落，也有整理登記所的歷史&建築小故事~

整個園區可以免費參觀、隨意走走拍照，登記所旁的走道還設置很有日式氣息的鳥居燈龍裝飾，當天陽光正好怎麼拍都很有意境

有些區域不開放禁入參觀，雖然有點可惜不能一睹屋內之美，但在建築外拍照也是超好看的，一度以為跟家人去日本旅遊~~

館後方大樹下有一個星願卡片牆，掛了許多遊客的祝福、希望又或是心裡小故事，這部分可以跟中心人員詢問卡片是否可領取填寫~~

園區深入走進可看到一個具歷史特色的古井，不過看了上方的介紹，官方目前斷定是清代才額外加設的建物上層井體，即使時間不同但對我來說依舊都是值得保留的歷史物件，上方也有架設安全蓋但不影響參觀~

整體參觀下來，建築都有完整保存、園區內用心整理，雖然為了時代有增添許多現代化的物件，也有為了維持建物而做取捨式維修，但已盡可能呈現早期的日式風貌，並融合遊客中心讓此區域可以再度活化，很值得來走走！

🔍店家資訊

北港登記所(北港遊客中心)】

營業時間

☞︎ 09:00–17:30

電話

☞︎ 057837427

地址

☞ 雲林縣北港鎮仁和路11號