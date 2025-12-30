吉卜力迷必收！橡子共和國10週年台灣限定滿額禮，龍貓徽章連發與集章活動攻略。

吉卜力動畫的溫暖不曾遠離，橡子共和國迎來登台十週年。從限定滿額徽章到經典貓巴士回歸，滿滿的驚喜將在2026年與你相遇，重拾那份純真感動。

吉卜力工作室的動畫作品總是能喚起人們心中最柔軟的那一塊回憶，而作為官方周邊商品專賣店的橡子共和國，自進駐台灣以來已陪伴粉絲度過了十個年頭 。為了慶祝這難得的十年里程碑，官方宣布將於2026年1月1日起展開一系列盛大的慶祝活動 。這次不僅推出了只送不賣的台灣獨家滿額禮，更有備受好評的集章活動延長消息，以及多款讓粉絲驚豔的重量級新品接力登場 。對於喜愛宮﨑駿動畫世界的粉絲來說，這絕對是迎接新的一年最療癒的開始 。



▲最適合新春氛圍的小龍貓擺飾於2月新春之際再上架，變身鏡餅頂著橘子的小龍貓，替新年迎來大吉大利好彩頭。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

台灣獨家滿額禮，10週年龍貓紀念金屬徽章分波登場

本次十週年慶最受矚目的焦點，莫過於官方特地為台灣粉絲設計的滿額贈禮 。這套台灣限定的「10週年紀念金屬徽章」極具收藏價值，徽章上細緻地刻有「TAIWAN」及「10th anniversary」字樣，紀錄了這十年的珍貴時光 。全系列共有三款造型，將從2026年1月1日起連續三個月接力登場 。首波由驚喜跳起的小龍貓打頭陣，緊接著2月1日推出表情生動逗趣的貓巴士款，最後則由抱著數字10的大龍貓於3月1日壓軸現身 。活動期間內，粉絲只要在全台門市或線上商店單筆消費滿1000元，就能獲得當月限定的徽章乙個 。這些徽章數量有限且不累贈，想要蒐集全套的粉絲務必把握每個月的活動時間，將這份專屬於台灣的龍貓記憶帶回家 。



▲橡子共和國台灣限定滿額禮【10週年紀念金屬徽章】必收，2026年1-3月每月1日起接力登場。圖／橡子共和國提供；窩客島整理





集章活動好評延長，蒐集專屬明信片紀錄溫暖足跡

除了實質的滿額好禮，充滿儀式感的「收集橡子大作戰」集章活動也傳出好消息 。這項活動邀請粉絲循著橡子的軌跡，造訪全台各個分店與不同造型的龍貓裝置合影 。由於活動推出後反應熱烈，官方決定將期限特別延長至2026年1月31日，讓更多粉絲有機會參與 。粉絲只要在店內消費不限金額並追蹤官方社群，就能領取專用的「10週年紀念明信片」 。這張明信片的設計別具巧思，透過店內設置的套色印章，依序蓋上三層圖案後，一幅精美的龍貓畫面便會逐漸成形 。這不僅是一個有趣的互動體驗，更是粉絲與橡子共和國之間層層堆疊的溫暖回憶與羈絆 。



▲好評如潮的「收集橡子大作戰」套色集章活動限時延長，店內消費即可領取專用明信片，紀錄層層疊印的溫暖回憶。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

韓國原創丹寧系列，魔女宅急便展現清新生活質感

在慶祝週年的歡樂氣氛中，全新商品陣容同樣精彩可期 。針對喜愛實用穿搭的粉絲，橡子共和國引進了韓國原創的「魔女宅急便」丹寧系列，預計於1月5日正式上市 。這系列商品包含了背包，單肩包以及老帽，設計上採用了質感柔軟且百搭的牛仔布料 。包款上細緻地繡有小魔女琪琪騎著掃帚飛行的經典畫面，低調簡約的藍色丹寧風格，能輕鬆融入日常的各種穿搭之中 。特別的是老帽後方還繡有作品的英文名稱，調整帶更選用皮革材質，在休閒氛圍中增添了一絲復古優雅的氣息，無論是日常通勤或出遊都相當適合 。



▲新品韓國原創魔女宅急便牛仔布系列商品1月上市，牛仔布簡約好搭，每種商品都讓人心動不已。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

貓巴士霸氣回歸，新年限定開運擺飾替家中增添喜氣

對於資深收藏家來說，這次強勢回歸的「發現貓巴士」擺飾絕對不容錯過 。這款全長達44公分的巨大擺飾，完美重現了貓巴士在電影中奔馳的動態感 。從被風吹拂的毛流紋理，到十二隻腳騰空飛奔的躍動細節，甚至連車頂上的亮燈小老鼠都栩栩如生，彷彿下一秒就會衝出螢幕，是粉絲間詢問度極高的夢幻逸品 。此外，為了迎接2月農曆新年，充滿節慶氛圍的新年限定商品也同步登場 。看著小龍貓化身為鏡餅並頂著象徵大吉大利的橘子，或是無臉男被松竹梅，鯛魚和金扇子等吉祥物圍繞，都讓人感受到滿滿的喜氣與好運，是新年期間點綴居家空間的最佳選擇 。



▲長達44公分的【發現貓巴士 擺飾】升級再回歸，各個細節完美重現，彷彿貓巴士迎面奔馳而來。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

吉吉音樂盒復古典雅，南港LaLaport店成粉絲朝聖新地標

春暖花開的3月，還有一款精緻的「吉吉當店員」音樂盒即將上市 。這款音樂盒採用復古收銀台的造型，搭配悠揚的樂音，彷彿帶領粉絲重回美好的舊日時光 。收銀台的抽屜還能拉開收納飾品或小物，讓吉吉一家人守護粉絲珍貴的寶物 。而隨著橡子共和國在台灣的版圖不斷擴大，包含2025年3月新開幕的南港LaLaport店在內，全台已有6間實體門市與網路商店 。南港店內更設置了獨特的「池塘畔的龍貓」造型裝置，期待與更多粉絲創造下一個十年的美好回憶 。想要蒐集全套十週年徽章或是搶先入手新品的粉絲，千萬別錯過這一連串的精彩活動與新店體驗 。



▲3月上市的【魔女宅急便 吉吉當店員 音樂盒】的復古造型精緻典雅，吉吉一家大小陪伴你一起珍藏寶物。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

橡子共和國台灣10週年滿額禮

活動時間： 2026年1月1日起至2026年3月31日（每月1日推出新款，送完為止）

活動內容： 活動期間於門市或線上商店消費，單筆滿1000元即贈送台灣限定「10週年紀念金屬徽章」乙個（不累贈）。1月1日為小龍貓款、2月1日為貓巴士款、3月1日為大龍貓款。

收集橡子大作戰

活動時間： 即日起延長至2026年1月31日

活動內容： 追蹤官方社群並於店內消費不限金額，即可獲贈「10週年紀念明信片」乙張，可於店內蓋印專屬套色印章。

官方社群抽獎活動

活動時間： 依官方社群公告為主

活動內容： 追蹤官方FB或IG，按讚並留言，有機會抽中整套「10週年紀念金屬徽章」。

